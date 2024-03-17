Любовный гороскоп с 18 по 24 марта: Тельцу - вмешательство друга, Раку - влюбленность

На этой неделе Водолею может не хватить уверенности в себе, чтобы отправиться на свидание или встречу с кем-то новым.

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Любовный гороскоп на неделю / Колаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 18 по 24 марта?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Вам надоело загадывать желания на падающие звезды, а потом обнаруживать, что это спутники, и ваши романтические желания остаются нереализованными. На этой неделе вам предстоит внести некоторые изменения. Если отношения зашли в тупик, и вы это знаете, возможно, вы готовы уйти. Вы, вероятно, надеялись и молились, что все наладится, но когда в четверг Венера совершит жесткое соединение с Сатурном, вы поймете, что в этой связи могут быть ограничения, которые никто не сможет преодолеть. Если вы одиноки, вы можете понять это по-другому. Поскольку это соединение приходится на ваш затворнический 12-й дом, вы можете задуматься о том, как вы потенциально скрываетесь от отношений. Позвольте любви найти вас!

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Не позволяйте другу сбить вас с толку, если он негативно отзывается о перспективах вашей личной жизни. Этот приятель может попытаться отговорить вас от свидания или сказать что-то нелицеприятное о вашем нынешнем партнере. Если ваш друг ругает того, кого вы любите, обязательно скажите ему об этом. Возможно, они хотят как лучше, но в конечном итоге только вам решать, кто подходит вам в сердечных делах. К счастью, благодаря воскресному прекрасному соединению Венеры в вашем социальном секторе и Юпитера в вашем знаке, вы можете стать победителем в любовной лотерее. Это должно утихомирить все возражения.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Настоящие отношения требуют усилий и компромиссов. Возможно, вы захотите официально оформить отношения с тем, с кем встречаетесь, и получить титул партнера, жениха, мужа или жены. Хорошая новость заключается в том, что, поскольку в этот четверг Венера соединяется с Сатурном в верхней части вашей карты, есть все основания полагать, что вы получите то, что хотите. К сожалению, вам может показаться, что вам пришлось изгибаться, чтобы "заслужить" эту любовь, что может оставить неприятный привкус во рту. Если вы совсем одиноки, у вас может возникнуть соблазн встречаться с кем-то, кто может поднять вашу репутацию. Не гонитесь за ними, если не уверены, что ваши чувства настоящие. Будьте честны - с ними и с собой.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Любовь может победить, но вы можете этого не хотеть. Если вы состоите в паре, в вашей любовной связи может возникнуть неприятный момент из-за серьезных разногласий по поводу этических, религиозных или философских вопросов. В некоторых случаях это может привести к разрыву отношений, но только если вы оба решите, что ваши ценности больше не совпадают. Это нормально - отступить от несовпадающих отношений. Не замужем? Вы можете влюбиться в человека, которого не одобряют ваши родители или семья. Возможно, он другой культуры, национальности или происхождения. В этом случае вам придется бороться за свою любовь, если вы хотите, чтобы она продлилась долго.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Совместные финансы могут показаться большим преимуществом, чем они есть на самом деле. Эта неделя может оказаться сложной, независимо от того, состоите вы в паре или нет, когда речь идет о вашем бюджете. Ваш партнер может получить финансовый удар из-за потери источника дохода или обнаружения срочного долга. Другой вариант - вам обоим придется столкнуться с суровой реальностью в отношении ваших общих денег, что заставит вас стать более бережливыми и столкнуться с денежными вопросами, которые вы предпочли бы игнорировать. Если вы одиноки, то можете провести некоторое время на этой неделе, жалея, что у вас нет финансово подкованного партнера. Не зацикливайтесь на этом слишком долго - вы добьетесь большего успеха, если возьмете себя в руки и пойдете дальше.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Вы не можете вечно жить с протекающей крышей, Дева. Если в ваших отношениях появились дыры, вам и вашему возлюбленному нужно их заделать. Даже если вы одиноки, вам все равно придется заняться личным ремонтом. В четверг Венера и Сатурн встретятся в вашем секторе партнерства, формируя в любви энергию "сделай это или сломай это". Если у вас есть что-то, за что стоит бороться, то Марс, укрепляющий ваш сектор партнерства в пятницу, поможет вам выстоять. Если же трудности кажутся непреодолимыми, возможно, пришло время расстаться. Одинокие Девы могут начать неделю с ощущения изоляции. В ваших силах это изменить! Семинар по самопомощи в любви может освежить ваши взгляды.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Любовь может, в буквальном смысле, сделать вас больным. В четверг Венера сделает точное соединение с Сатурном в вашем 6-м доме здоровья, установив некоторые ограничения на вашу способность чувствовать себя хорошо физически и эмоционально в течение всей недели. Следите за тем, не отразится ли какая-то беда на вашей любовной жизни! Это может быть что угодно - от непрекращающегося спора, высасывающего хорошие чувства из текущих отношений, до, если вы одиноки, огромного чувства одиночества и изоляции, которое тяготит вас, несмотря на все ваши усилия. Вы поймете, что единственный способ преодолеть это - принять тот факт, что вы должны пройти через это. К счастью, через худшее вы пройдете быстро.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Вы можете чувствовать себя крайне пессимистично в отношении своей любовной жизни - особенно если вы одиноки. Венера и Сатурн соединяются в вашем секторе романтических отношений, набрасывая мокрое одеяло на все, что связано с удовольствием или сердечными делами. Вы можете пережить момент "горе мне", когда вам покажется, что вы навсегда останетесь в одиночестве. На самом деле это очень кармическое время! Когда придет ваша следующая большая любовь, вы должны быть готовы проделать работу, необходимую для создания взаимной любящей связи. Вы этого добьетесь. Если вы состоите в отношениях, неделя, скорее всего, начнется безрадостно, но может закончиться приятным романтическим сюрпризом.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Забота о домашнем хозяйстве может негативно сказаться на вашей личной жизни, и вы почувствуете себя не очень романтично. Вы можете даже почувствовать себя немного подавленным тем, что от вас требует член семьи. Если вы состоите в отношениях, попросите помощи у своего возлюбленного, чтобы вы могли справляться с делами без ощущения, что это очень тяжелое бремя. Если вы одиноки, вы можете быть настолько заняты, что вам просто не до амурных дел и удовольствий. Помните, что настоящая любовь - это забота друг о друге. На этой неделе у вас есть возможность по-настоящему позаботиться о ком-то, кого вы любите, будь то романтические или платонические отношения. Почитайте это.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Взросление может привести к тому, что на этой неделе вы почувствуете себя немного голодным до любви. Возможно, вам придется сделать практичный и ответственный выбор, который почти не оставит места для удовольствия и веселья. Например, вас пригласил на свидание человек, с которым вы только что познакомились, но вы не можете пойти на свидание, потому что у вас есть другие обязанности, например, уход за детьми или домашние дела. Другой вариант - вы с партнером хотите отправиться в короткое романтическое путешествие, но ваш босс требует, чтобы вы работали допоздна или в выходные, чтобы успеть выполнить важный проект к главному сроку. Иногда приходится делать то, что нужно.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе вам может не хватить уверенности в себе, чтобы отправиться на свидание или встречу с кем-то новым. Если вы состоите в отношениях, то можете беспокоиться, что ваш возлюбленный уже не привлекает вас так, как раньше. А может быть, вы одиноки и просто чувствуете себя не слишком сексуально. В любом случае, вы можете успокоить свои переживания, если приложите усилия, чтобы перестать давить на себя или на отношения. Вместо этого попробуйте сосредоточиться на отношениях с самим собой. Поскольку в четверг Венера обнимается с Сатурном в вашем секторе самооценки, определенно пришло время практиковать радикальное самолюбие и принятие себя. Любите себя такими, какие вы есть!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Не поддавайтесь синдрому гадкого утенка на этой неделе. Вместо этого воспринимайте себя как прекрасного лебедя, которым вы уже являетесь, - существо, которое постоянно совершенствуется с возрастом. Ваша красота проявляется как эмоционально, так и физически, потому что ваша мудрость, сострадание и доброта - это настоящее сокровище, которым будет дорожить тот, кто вам нужен. Никогда не забывайте, что вы - не утешительный приз в любви, Рыбы. На самом деле, вы - главное событие! Поскольку в четверг Венера соединяется с Сатурном в вашем знаке, вам может понадобиться мягкое напоминание о том, что вы идеальны именно такими, какие вы есть. Что бы ни происходило в вашем романтическом мире, вы заслуживаете того, чтобы вас любили, ценили и оценивали другие.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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