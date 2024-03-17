УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп с 18 по 24 марта: Тельцу - вмешательство друга, Раку - влюбленность

Лидия Неплях
17 марта 2024, 16:32
На этой неделе Водолею может не хватить уверенности в себе, чтобы отправиться на свидание или встречу с кем-то новым.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Колаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 18 по 24 марта?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Вам надоело загадывать желания на падающие звезды, а потом обнаруживать, что это спутники, и ваши романтические желания остаются нереализованными. На этой неделе вам предстоит внести некоторые изменения. Если отношения зашли в тупик, и вы это знаете, возможно, вы готовы уйти. Вы, вероятно, надеялись и молились, что все наладится, но когда в четверг Венера совершит жесткое соединение с Сатурном, вы поймете, что в этой связи могут быть ограничения, которые никто не сможет преодолеть. Если вы одиноки, вы можете понять это по-другому. Поскольку это соединение приходится на ваш затворнический 12-й дом, вы можете задуматься о том, как вы потенциально скрываетесь от отношений. Позвольте любви найти вас!

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Не позволяйте другу сбить вас с толку, если он негативно отзывается о перспективах вашей личной жизни. Этот приятель может попытаться отговорить вас от свидания или сказать что-то нелицеприятное о вашем нынешнем партнере. Если ваш друг ругает того, кого вы любите, обязательно скажите ему об этом. Возможно, они хотят как лучше, но в конечном итоге только вам решать, кто подходит вам в сердечных делах. К счастью, благодаря воскресному прекрасному соединению Венеры в вашем социальном секторе и Юпитера в вашем знаке, вы можете стать победителем в любовной лотерее. Это должно утихомирить все возражения.

видео дня

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Настоящие отношения требуют усилий и компромиссов. Возможно, вы захотите официально оформить отношения с тем, с кем встречаетесь, и получить титул партнера, жениха, мужа или жены. Хорошая новость заключается в том, что, поскольку в этот четверг Венера соединяется с Сатурном в верхней части вашей карты, есть все основания полагать, что вы получите то, что хотите. К сожалению, вам может показаться, что вам пришлось изгибаться, чтобы "заслужить" эту любовь, что может оставить неприятный привкус во рту. Если вы совсем одиноки, у вас может возникнуть соблазн встречаться с кем-то, кто может поднять вашу репутацию. Не гонитесь за ними, если не уверены, что ваши чувства настоящие. Будьте честны - с ними и с собой.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Любовь может победить, но вы можете этого не хотеть. Если вы состоите в паре, в вашей любовной связи может возникнуть неприятный момент из-за серьезных разногласий по поводу этических, религиозных или философских вопросов. В некоторых случаях это может привести к разрыву отношений, но только если вы оба решите, что ваши ценности больше не совпадают. Это нормально - отступить от несовпадающих отношений. Не замужем? Вы можете влюбиться в человека, которого не одобряют ваши родители или семья. Возможно, он другой культуры, национальности или происхождения. В этом случае вам придется бороться за свою любовь, если вы хотите, чтобы она продлилась долго.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Совместные финансы могут показаться большим преимуществом, чем они есть на самом деле. Эта неделя может оказаться сложной, независимо от того, состоите вы в паре или нет, когда речь идет о вашем бюджете. Ваш партнер может получить финансовый удар из-за потери источника дохода или обнаружения срочного долга. Другой вариант - вам обоим придется столкнуться с суровой реальностью в отношении ваших общих денег, что заставит вас стать более бережливыми и столкнуться с денежными вопросами, которые вы предпочли бы игнорировать. Если вы одиноки, то можете провести некоторое время на этой неделе, жалея, что у вас нет финансово подкованного партнера. Не зацикливайтесь на этом слишком долго - вы добьетесь большего успеха, если возьмете себя в руки и пойдете дальше.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Вы не можете вечно жить с протекающей крышей, Дева. Если в ваших отношениях появились дыры, вам и вашему возлюбленному нужно их заделать. Даже если вы одиноки, вам все равно придется заняться личным ремонтом. В четверг Венера и Сатурн встретятся в вашем секторе партнерства, формируя в любви энергию "сделай это или сломай это". Если у вас есть что-то, за что стоит бороться, то Марс, укрепляющий ваш сектор партнерства в пятницу, поможет вам выстоять. Если же трудности кажутся непреодолимыми, возможно, пришло время расстаться. Одинокие Девы могут начать неделю с ощущения изоляции. В ваших силах это изменить! Семинар по самопомощи в любви может освежить ваши взгляды.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Любовь может, в буквальном смысле, сделать вас больным. В четверг Венера сделает точное соединение с Сатурном в вашем 6-м доме здоровья, установив некоторые ограничения на вашу способность чувствовать себя хорошо физически и эмоционально в течение всей недели. Следите за тем, не отразится ли какая-то беда на вашей любовной жизни! Это может быть что угодно - от непрекращающегося спора, высасывающего хорошие чувства из текущих отношений, до, если вы одиноки, огромного чувства одиночества и изоляции, которое тяготит вас, несмотря на все ваши усилия. Вы поймете, что единственный способ преодолеть это - принять тот факт, что вы должны пройти через это. К счастью, через худшее вы пройдете быстро.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Вы можете чувствовать себя крайне пессимистично в отношении своей любовной жизни - особенно если вы одиноки. Венера и Сатурн соединяются в вашем секторе романтических отношений, набрасывая мокрое одеяло на все, что связано с удовольствием или сердечными делами. Вы можете пережить момент "горе мне", когда вам покажется, что вы навсегда останетесь в одиночестве. На самом деле это очень кармическое время! Когда придет ваша следующая большая любовь, вы должны быть готовы проделать работу, необходимую для создания взаимной любящей связи. Вы этого добьетесь. Если вы состоите в отношениях, неделя, скорее всего, начнется безрадостно, но может закончиться приятным романтическим сюрпризом.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Забота о домашнем хозяйстве может негативно сказаться на вашей личной жизни, и вы почувствуете себя не очень романтично. Вы можете даже почувствовать себя немного подавленным тем, что от вас требует член семьи. Если вы состоите в отношениях, попросите помощи у своего возлюбленного, чтобы вы могли справляться с делами без ощущения, что это очень тяжелое бремя. Если вы одиноки, вы можете быть настолько заняты, что вам просто не до амурных дел и удовольствий. Помните, что настоящая любовь - это забота друг о друге. На этой неделе у вас есть возможность по-настоящему позаботиться о ком-то, кого вы любите, будь то романтические или платонические отношения. Почитайте это.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Взросление может привести к тому, что на этой неделе вы почувствуете себя немного голодным до любви. Возможно, вам придется сделать практичный и ответственный выбор, который почти не оставит места для удовольствия и веселья. Например, вас пригласил на свидание человек, с которым вы только что познакомились, но вы не можете пойти на свидание, потому что у вас есть другие обязанности, например, уход за детьми или домашние дела. Другой вариант - вы с партнером хотите отправиться в короткое романтическое путешествие, но ваш босс требует, чтобы вы работали допоздна или в выходные, чтобы успеть выполнить важный проект к главному сроку. Иногда приходится делать то, что нужно.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе вам может не хватить уверенности в себе, чтобы отправиться на свидание или встречу с кем-то новым. Если вы состоите в отношениях, то можете беспокоиться, что ваш возлюбленный уже не привлекает вас так, как раньше. А может быть, вы одиноки и просто чувствуете себя не слишком сексуально. В любом случае, вы можете успокоить свои переживания, если приложите усилия, чтобы перестать давить на себя или на отношения. Вместо этого попробуйте сосредоточиться на отношениях с самим собой. Поскольку в четверг Венера обнимается с Сатурном в вашем секторе самооценки, определенно пришло время практиковать радикальное самолюбие и принятие себя. Любите себя такими, какие вы есть!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Не поддавайтесь синдрому гадкого утенка на этой неделе. Вместо этого воспринимайте себя как прекрасного лебедя, которым вы уже являетесь, - существо, которое постоянно совершенствуется с возрастом. Ваша красота проявляется как эмоционально, так и физически, потому что ваша мудрость, сострадание и доброта - это настоящее сокровище, которым будет дорожить тот, кто вам нужен. Никогда не забывайте, что вы - не утешительный приз в любви, Рыбы. На самом деле, вы - главное событие! Поскольку в четверг Венера соединяется с Сатурном в вашем знаке, вам может понадобиться мягкое напоминание о том, что вы идеальны именно такими, какие вы есть. Что бы ни происходило в вашем романтическом мире, вы заслуживаете того, чтобы вас любили, ценили и оценивали другие.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп на неделю любовный гороскоп
Реклама

Главное за день

Бои за Белгород: в РФ впервые признали крупные потери в личном составе

Бои за Белгород: в РФ впервые признали крупные потери в личном составе

15:42 Мир
У оккупантов крупные потери: ВСУ отбросили российских штурмовиков на юге

У оккупантов крупные потери: ВСУ отбросили российских штурмовиков на юге

15:13 Украина
Британия советует Украине дальше бить по Крыму: обещает помочь с передачей Taurus

Британия советует Украине дальше бить по Крыму: обещает помочь с передачей Taurus

14:29 Украина
Все главные новости

Популярное

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ 15433

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полу 7277

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полу

Как избавиться от жирного блеска на куртке: засаленные рукава не будут проблемой 5705

Как избавиться от жирного блеска на куртке: засаленные рукава не будут проблемой

Что нужно выпить 17 марта, чтобы укрепить свое здоровье на весь год: приметы 5093

Что нужно выпить 17 марта, чтобы укрепить свое здоровье на весь год: приметы

Последние новости

16:35

В России 32 крупных НПЗ, по трети ВСУ нанесли удар: куда уже "прилетало"

16:32

Любовный гороскоп с 18 по 24 марта: Тельцу - вмешательство друга, Раку - влюбленность

16:16

Поход на Москву и свержение Путина: раскрыты главные цели российских повстанцев

15:58

Известный украинский актер дома учится управлять дроном: собирается в ВСУ

15:42

Бои за Белгород: в РФ впервые признали крупные потери в личном составе

Удары по НПЗ, прорыв границы и протесты: как проходит финал "выборов" в РФУдары по НПЗ, прорыв границы и протесты: как проходит финал «выборов» в РФ
15:26

Жизнь с ними станет адом: мольфар назвал самые невыносимые знаки зодиакаВидео

15:13

У оккупантов крупные потери: ВСУ отбросили российских штурмовиков на юге

14:57

Не польза, а вред: почему детям нельзя давать мед

14:45

"Уже отпраздновала": певица из Украины Успенская получила паспорт РФ

Реклама
14:29

Британия советует Украине дальше бить по Крыму: обещает помочь с передачей Taurus

14:14

В Николаеве два "прилета": РФ ударила ракетами по югу Украины

14:03

Почему нельзя сидеть на столе: о чем предупреждает древняя примета

14:01

"Он и песни может петь, и кататься мастер": рецензия на фильм "Я, "Победа" и Берлин"Видео

13:58

Макрон хочет прекратить огонь в Украине на некоторое время: у Путина взбесились

13:43

Изумительная закуска из СССР: готовить 1 минуту, а разметают со стола за 10 секундВидео

12:56

Женщина назвала ребенка в честь своего интернет-провайдера: на это была причина

12:54

Гороскоп Таро с 18 по 24 марта: Овну - конфликт, Раку - новое дело

12:47

Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины - СМИ

12:46

"Бомбы на голову лететь уже не будут": что случится в Украине, когда война срочно будет завершена - прогнозВидео

12:15

Скончался Геннадий Москаль

Реклама
11:53

Снег и дождь накроют Украину: синоптик сказал, где ждать непогоды

11:35

Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньгиВидео

11:33

Китайский гороскоп на завтра 18 марта: Обезьянам - важный разговор, Тиграм - знакомство

10:59

"Третьи сутки атакуют без техники": офицер ВСУ раскрыл ситуацию под Авдеевкой

10:57

Кадровые перестановки в ВСУ: спикер ОСГВ "Таврия" покинул должность

10:30

В Украине выросли тарифы на коммунальные услуги: какие самые дорогие

10:26

Боевые действия в РФ: российские добровольцы вошли в еще одно село в стране-агрессоре

09:40

Россиянам "слили" планы Шаппса посетить Одессу: Лондон отреагировал

09:28

Гороскоп на завтра 18 марта: Льву - повод для радости, Рыбам - выгода

09:18

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 марта: у кого зашуршит в карманах

09:17

Россияне не прекращают наступление: есть угроза прорыва обороны ВСУ

09:00

8 регионов России атаковали дроны: были мощные взрывы на одном из НПЗВидео

08:53

Где русские будут наступать в 2024 годумнение

08:52

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта: Овнам - важное мероприятие, Рыбам - ссора

07:40

РФ ночью массированно атаковала Украину дронами и ракетами: были попадания в одной области

06:45

Европа начала действовать без оглядки на СШАмнение

04:45

Как избавиться от жирного блеска на куртке: засаленные рукава не будут проблемой

03:40

Как можно увеличить скорость мобильного интернета: хитрый фокус знают единицыВидео

03:00

"Cердце не выдерживает": Melovin рассказал о гибели родного человека в Одессе

02:34

Высадка морского десанта РФ в Приднестровье: эксперт оценил угрозу для Украины

Реклама
01:33

Очень сложная головоломка: нужно быстро найти пять скрытых предметов

16 марта, суббота
23:59

РФ ощутила на себе силу отечественного оружия: Зеленский назвал мощное оружие ВСУ

23:18

"Путин рассчитывал, что мы разобьемся": Макрон дал громкое заявление о войне в Украине

22:56

Хочет спасти свой зад: стало известно, кто надоумил Лорак форсировать получение гражданства РФ

22:17

У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину

22:10

Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые "горячие" точки фронта

21:18

Что нужно выпить 17 марта, чтобы укрепить свое здоровье на весь год: приметы

21:09

Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

20:32

Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ - командующий ВС

20:20

На Сумщине ВСУ "покрошили" российскую ДРГ: интенсивность обстрелов выросла - Артюх

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять