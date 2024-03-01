"Машина разобьется, а в дом прилетит ракета": Росс назвал опасные дни марта 2024

В первые дни месяца нужно быть начеку - этот период может быть не очень удачным в финансовом плане.

https://horoscope.glavred.info/mashina-razobetsya-a-v-dom-priletit-raketa-ross-nazval-opasnye-dni-marta-2024-10546412.html Ссылка скопирована

Влад Росс назвал опасные дни марта для финансовых операций / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на март 2024 и назвал опасные дни для манипуляций с деньгами.

Тем временем эксперты по звездам рассказали, какие три представителя зодиакального круга разбогатеют в первый месяц весны 2024 года. Читайте материал: Кошелек пополнится: 3 знака зодиака станут богаче уже в марте.

По словам Росса, финансовая сфера жизни до 12 марта будет под управлением Венеры в знаке Водолея, а после – Венеры в знаке Рыб.

"Венера в Водолее любит эксперименты. Однако до 12 марта любые денежно-генерирующие действия нужно применять аккуратно, особенно вблизи 3 марта, когда будет напряженный аспект Венеры и Урана", - сказал астролог в интервью Главреду.

2-4 марта нужно быть начеку, потому что этот период может быть не очень удачным в финансовом плане.

"Особенно в это время не стоит делать большие покупки, оформлять недвижимость, приобретать автомобили, иначе машина разобьется, а в приобретенную недвижимость прилетит ракета", - предупредил Росс.

20-22 марта будет сложным периодом для финансовых дел. В эти дни нужно быть осторожнее с тратами. Есть риск потерять деньги, обнаружить недостачу, а прибыль окажется меньшей, чем вы запланировали.

"3 марта Венера будет достаточно напряженной и может притянуть неприятные события. В это время деловые партнеры могут предать, и сотрудничество с ними прекратится", - резюмировал астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на март-2024:

Ранее Влад Росс рассказал, чем опасен каждый знак зодиака и почему нужно держать ухо востро, выстраивая отношения с представителями того или иного знака.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.