"Машина разобьется, а в дом прилетит ракета": Росс назвал опасные дни марта 2024

Астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на март 2024 и назвал опасные дни для манипуляций с деньгами.
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По словам Росса, финансовая сфера жизни до 12 марта будет под управлением Венеры в знаке Водолея, а после – Венеры в знаке Рыб.
"Венера в Водолее любит эксперименты. Однако до 12 марта любые денежно-генерирующие действия нужно применять аккуратно, особенно вблизи 3 марта, когда будет напряженный аспект Венеры и Урана", - сказал астролог в интервью Главреду.
2-4 марта нужно быть начеку, потому что этот период может быть не очень удачным в финансовом плане.
"Особенно в это время не стоит делать большие покупки, оформлять недвижимость, приобретать автомобили, иначе машина разобьется, а в приобретенную недвижимость прилетит ракета", - предупредил Росс.
20-22 марта будет сложным периодом для финансовых дел. В эти дни нужно быть осторожнее с тратами. Есть риск потерять деньги, обнаружить недостачу, а прибыль окажется меньшей, чем вы запланировали.
"3 марта Венера будет достаточно напряженной и может притянуть неприятные события. В это время деловые партнеры могут предать, и сотрудничество с ними прекратится", - резюмировал астролог.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите прогноз астролога Влада Росса на март-2024:
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