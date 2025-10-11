Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Мечта каждой женщины: самые заботливые мужья среди знаков зодиака

Сергей Кущ
11 октября 2025, 01:43
9
Они умеют слушать, понимать и создавать в отношениях ощущение тепла и безопасности.
Самые заботливые мужья среди знаков зодиака
Самые заботливые мужья среди знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Мужчины-Рыбы — настоящие эмпаты и мечтатели
  • Мужчины-Весы — мастера баланса и тонкого понимания чувств

Некоторые мужчины словно созданы для того, чтобы быть опорой и заботой для своей второй половинки. Астрологи выделяют четыре знака зодиака, представители которых чаще всего становятся самыми внимательными и заботливыми мужьями.

Они умеют слушать, понимать и создавать в отношениях ощущение тепла и безопасности.

видео дня

Рак — эмоциональный защитник семьи

Мужчины-Раки — это воплощение душевной теплотой и преданности. Они чувствуют эмоции партнёра, даже если тот ничего не говорит вслух. Раки стремятся создать уютный дом, где царят любовь и взаимопонимание. Их главный приоритет — комфорт и счастье близких. Такой мужчина всегда рядом, когда нужно поддержать, утешить или просто обнять.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы — романтики, которые чувствуют сердцем

Мужчины-Рыбы — настоящие эмпаты и мечтатели. Они не боятся показывать свои чувства и умеют заботиться о партнёре мягко, но глубоко. Рыбы всегда готовы выслушать, понять и поделиться душевным теплом. Ради любимого человека они способны на самые трогательные поступки, а их поддержка помогает пережить любые трудности.

Дева — забота через поступки, а не слова

Мужчины-Девы не из тех, кто будет говорить о любви часами, но их действия говорят громче любых признаний. Они заботятся через конкретные дела: помогут, починят, подскажут, поддержат. Для Дев важно, чтобы в отношениях всё было надёжно и стабильно. Такой муж станет тем самым тихим героем, который всегда рядом, даже когда слова излишни.

Весы — хранители гармонии и взаимопонимания

Мужчины-Весы — мастера баланса и тонкого понимания чувств. Они умеют слушать, идти на компромиссы и заботиться о том, чтобы в паре всегда царили мир и любовь. Весы стараются сделать отношения комфортными для обоих, окружая партнёра вниманием и душевным теплом. С таким мужчиной легко чувствовать себя любимой и защищённой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

00:20Украина
"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФ

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФ

23:47Украина
Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

22:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Гороскоп на сегодня 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на сегодня 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Последние новости

02:30

Почему не стоит покупать готовый тертый сыр: указана опасная причина

01:43

Мечта каждой женщины: самые заботливые мужья среди знаков зодиака

00:20

Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

10 октября, пятница
23:58

Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает

23:47

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФВидео

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
22:53

Переломный момент для четырех знаков зодиака: они скоро исполнят свои мечты

22:50

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

22:32

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

21:22

Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

Реклама
21:01

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не емуВидео

20:43

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:32

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:06

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФВидео

19:48

Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

19:33

Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

19:20

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

19:17

Почти все деньги: клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз

19:10

Когда РФ готовит повторные удары по Украинемнение

18:38

Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

18:27

В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

Реклама
18:25

Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

18:13

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

17:50

Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

17:38

Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

17:34

"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

17:24

Обдирают украинцев до нитки: ТОП-5 приборов, потребляющих больше всего энергии

16:43

Готова к смерти: путинистку Шукшину экстренно госпитализировали

16:36

Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

16:34

Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

16:26

РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключенияФото

16:15

"Причина проста": Игнат сказал, почему стало сложнее сбивать дроны

15:52

Последний раз так дешево стоил в 2015: стоимость ценного продукта упала до минимума

15:50

Совсем скоро немного потеплеет: украинцам сказали, когда выглянет солнце

15:42

На себя не похож: Дмитрий Комаров объяснил причину внезапных изменений

15:18

Почему 11 октября нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

15:09

"Время отвечать": эксперт о начале суда над Порошенко за госизмену и продажу Свинарчуком виллы за $4 млн

14:57

Можно "сломать" мозг: только гении смогут разгадать головоломку за 4 секунды

14:56

Простой ингредиент, который меняет все: один секрет делает яичницу идеальнойВидео

14:30

Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

14:10

"Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг

Реклама
13:49

Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

13:41

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

13:39

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

13:25

Последний рывок РФ: появился неожиданный прогноз завершения войны

13:04

Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

13:00

Главная жизненная миссия: кем вам суждено стать по месяцу рождения

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

12:20

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять