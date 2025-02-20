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Могут предсказать будущее: 4 знака зодиака с экстрасенсорными способностями

Марина Фурман
20 февраля 2025, 03:31
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Некоторые люди могут даже не догадываться о своем сверхъестественном даре.
гороскоп
Список зодиаков, которые обладают экстрасенсорными способностями / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака обладают экстрасенсорными способностями
  • Кто может предсказать будущее

Некоторые люди изучают колдовское искусство много лет. Однако есть личности, которые могут, например, предсказывать будущее еще с детства, иногда они даже сами не подозревают о своем даре. Главред со ссылкой на Collective World выяснил, какие знаки зодиака обладают экстрасенсорными способностями.

Овен

Список открывают люди под знаком зодиака Овны. Представители этого знака обладают мощной интуицией.

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Кроме того, благодаря своей импульсивности и решительности, они часто чувствуют, что происходит вокруг. Эта способность распознавать скрытые мотивы людей и предчувствовать изменения в обстоятельствах делает их почти экстрасенсами. Овны могут "чувствовать" вещи, прежде чем они станут явными, что дает им преимущество в различных ситуациях.

Астрологи также рекомендуют Овнам обратить внимание на свои сны, ведь они могут многое рассказать и прояснить.

Рак

Раки фактически могут читать мысли других людей, ведь они хорошо чувствуют настроение, страхи и переживания окружающих.

Благодаря глубокому внутреннему чутью Раки могут предсказывать события или интуитивно чувствовать, когда что-то идет не так. Звезды рекомендуют представителям этого знака заниматься духовными практиками, чтобы лучше развить свои сверхъестественные способности.

Лев

Львы могут "чувствовать" атмосферу и распознавать невербальные сигналы людей.

Их экстрасенсорная способность проявляется в умении читать эмоции других и предвидеть развитие событий, что помогает им принимать правильные решения и часто быть на шаг впереди.

Стрелец

Представители Стрельцов имеют довольно сильную связь с высшими силами. Они могут предвидеть будущее.

Кроме того, Стрельцы могут легко чувствовать и читать мысли окружающих. Астрологи рекомендуют чаще обращать внимание на свой внутренний голос.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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