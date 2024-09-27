Могут закончиться провалом: какие худшие дни для путешествий в октябре 2024 - астролог

Астролог Влад Росс назвал оптимальные и неблагоприятные даты для путешествий и поездок в октябре 2024 года.

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Гороскоп на октябрь 2024 - астролог назвал худшие дни для путешествий / Коллаж Главред, фото: pixabay, УНИАН

В начале октября 2024 года будет меньше благоприятных дней для путешествий из-за солнечного затмения, что может повлиять на ход поездок. Об этом в эксклюзивном интервью для Главреда сообщил астролог Влад Росс.

Он добавил, что планета Юпитер, которая ассоциируется с поездками и международными связями, меняет свое видимое движение в этот период, что может привести к задержкам и трудностям с планированием с 4 по 14 октября.

Он также назвал благоприятные дни для поездок:

на море, к водоемам - 15, 22, 23 октября;

в санатории и дома отдыха - 15, 22, 23 октября;

пешие походы и загородные поездки - 16, 20, 21 октября;

с целью развлечения и посещения парков, концертов, аттракционов - 3, 18, 19, 24, 26, 29 октября;

с целью участия в тренингах, мастер-классах, семинарах - 3, 29 октября.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите гороскоп на октябрь 2024 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Астролог также определил неблагоприятные дни для поездок и путешествий в октябре 2024 года.

Неблагоприятные даты для поездок: 1, 2, 3, 4, 14, 17, 30, 31 октября.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Знаки зодиака по датам / Инфографика: Главред

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