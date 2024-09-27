УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Полетят все шишки: кого в октябре ждут непредсказуемые изменения в отношениях - Росс

Анна Косик
27 сентября 2024, 12:43
122
Одному из знаков зодиака будет особенно сложно пройти испытания в любви.
Пара, знаки зодиака
В октябре партнер может открыть свои новые стороны / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В октябре 2024 года тема отношений и партнерства будет очень актуальной, ведь новолуние и солнечное затмение 2 октября будут на знаке Весы. Об этом астролог Влад Росс рассказал Главреду.

По его словам, больше всего в этом месяце "доставаться" в сфере любви будет Весам. Росс предполагает, что в ближайшее время произойдут события, которые заставят пересмотреть собственные отношения под другим углом.

"Могут остро встать различные проблемы, которые до сих пор были в режиме сна, а повороты судьбы будут очень непредсказуемыми. Придется неоднократно удивиться тому, почему ситуация складывается именно так, а не иначе", - добавил он.

Кто такой Влад Росс?

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

В период с 3 по 8 октября Венера будет гармоничной, поэтому в это время переговоры или разговоры будут уместны. Также эти 6 дней октября будут благоприятны для новых планов и путешествий. Однако стоит быть готовым к разговорам на повышенных тонах.

Смотрите видео о прогнозе в сфере отношений на октябрь от астролога Влада Росса:

В любом случае шансы на взаимопонимание, решение вопросов, разбор чувств и выявление истинных качеств в своем партнере есть. Этот период октября даст понять, как строить отношения в дальнейшем.

Но в октябре будут и неблагоприятные для выяснения отношений дни. Это 14, 15, 27 и 28 числа. Недоразумения, конфликты и сложности в общении в эти даты очень вероятны.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Влад Росс любовный гороскоп гороскоп на октябрь
Реклама

Главное за день

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: Водолею – неотвратимый успех, Весам – черная полоса

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: Водолею – неотвратимый успех, Весам – черная полоса

14:00 Гороскоп
Есть жертва, число раненых возросло: новые детали удара РФ по Кривому Рогу

Есть жертва, число раненых возросло: новые детали удара РФ по Кривому Рогу

13:30 Украина
РФ собирает "ударный кулак" и готовит новый штурм: в ВСУ назвали направление

РФ собирает "ударный кулак" и готовит новый штурм: в ВСУ назвали направление

12:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сколько хранится сало в холодильнике: неожиданный ответ буквально сшибает с ног 49815

Сколько хранится сало в холодильнике: неожиданный ответ буквально сшибает с ног

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огне 27538

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огне

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает 18854

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

Мощный ветер и дождь: в какие регионы ворвется сильная непогода 16407

Мощный ветер и дождь: в какие регионы ворвется сильная непогода

Последние новости

14:00

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: Водолею – неотвратимый успех, Весам – черная полоса

13:48

Призывает счастье: какой уход за денежным деревом принесет в дом благополучие

13:30

Есть жертва, число раненых возросло: новые детали удара РФ по Кривому Рогу

13:15

Полный отказ: в октябре Китай может поставить точку в важном сотрудничестве с РФ

12:54

РФ собирает "ударный кулак" и готовит новый штурм: в ВСУ назвали направление

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
12:43

Полетят все шишки: кого в октябре ждут непредсказуемые изменения в отношениях - Росс

12:25

Поставки оружия ВСУ в 2025 году - под угрозой, союзникам не хватает денег - Bloomberg

12:10

Проверенный бабушкин метод: что будет, если волосы помыть яйцом

12:10

Атакует невероятная жара и резкое похолодание: погода на выходных резко изменится

Реклама
11:42

Это не Донбасс: на одном из направлений происходит "одна из самых больших битв"

11:42

Галкин ввел строгие запреты для россиян на своих концертах

11:27

Риск "ядерки" и другие катастрофы: Росс назвал самые опасные даты октября 2024Видео

11:25

Во время просмотра отвиснет челюсть: лучшие фильмы об искусственном интеллекте

11:09

Более 800 серверов по РФ "легло": киберспециалисты ГУР провели успешную атаку

10:57

Звездная сила Зеленского угасает, это отразится на помощи США Украине - NYT

10:37

РФ ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге: что известноВидео

10:35

Ядерные страшилки Путина работают в пользу Трампа: раскрыт хитрый шантаж Кремля

10:35

Умер популярный российский актер, который поддерживал войну

10:24

Почему нельзя спать с котом: неожиданное объяснение экспертов по сну

10:00

С чистой страницы: 4 знака зодиака, которые начнут новую главу жизни в октябре

Реклама
09:55

Разрешение на удары по целям в РФ: в Британии удивили неожиданным прогнозом

09:30

Почему не стоит связывать визит Зеленского с заявлениями Трампамнение

09:29

В Кривом Роге прогремел взрыв: враг ударил по админзданиям, под завалами - люди

09:29

Гороскоп на завтра 28 сентября: Близнецам - удивительный успех, Рыбам - опасность

09:24

Никогда не кладите эту одежду в стиральную машинку: какой значок запрещает стирку

08:40

Есть жертвы, среди пострадавших – ребенок: РФ ударила дронами по Измаилу

08:39

РФ может захватить Угледар: это стоило Кремлю тысяч солдат и единиц техники - Forbes

08:16

ВСУ атакуют в Курской области и держат позиции на востоке: в ISW раскрыли детали

08:10

Как Путин расписался в бессильной попытке победить Украинумнение

07:46

Трамп показал, что не поддержит Украину и Зеленского в войне с Путиным - Politico

07:18

Харрис сделала громкое заявление на фоне выгодных РФ предложений Трампа "о мире"

06:50

Трамп сегодня встретится с ЗеленскимВидео

06:10

Финиш избирательной кампании в США: начался пожар в чумном баракемнение

05:27

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Козерогам - прибыль, Водолеям - супервозможность, Рыбам - удачаВидео

04:45

У РФ есть 2 стратегических плана: эксперт объяснил, что задумали российские оккупантыВидео

04:00

США могут нанести предупредительный удар по РФ: Жданов назвал причину

03:36

Творит чудеса: для чего французы высыпают соль в раковину

03:00

Будет удар на опережение: Олег Жданов ответил, применит ли РФ ядерное оружие

02:32

Британия готова, но есть нюанс: Жданов объяснил, кто стоит на пути ударов по РФ

01:42

США выделили Украине огромный пакет помощи: что в него вошло

Реклама
01:30

"Опоздали": украинцам дали мрачный прогноз насчет восстановления энергосистемы

00:40

В стране бушует сильная магнитная буря: может ухудшиться самочувствие

00:26

Как правильно есть киви: чем полезна кожура для организма человека

26 сентября, четверг
23:01

Только самый внимательный справится за 60 секунд: найдите котика среди листьев

22:47

"Мы усилим план победы": Зеленский встретился с Байденом

22:45

Военный учет онлайн, без ВВК: что предлагает Минобороны

22:38

Примем участие в установлении мира: Эрдоган выступил с важным заявлением

22:18

Елена Зеленская покорила шикарным образом на встрече в Нью-Йорке

21:41

"Окунулся в бочку с грязью": Ахтем Сеитаблаев рассказал, как поднимал руку на свою возлюбленную

21:26

"Переиграл" Россию: глава МИД Сибига встретился с китайской делегацией - детали

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять