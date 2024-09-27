Полетят все шишки: кого в октябре ждут непредсказуемые изменения в отношениях - Росс

Одному из знаков зодиака будет особенно сложно пройти испытания в любви.

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В октябре партнер может открыть свои новые стороны / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В октябре 2024 года тема отношений и партнерства будет очень актуальной, ведь новолуние и солнечное затмение 2 октября будут на знаке Весы. Об этом астролог Влад Росс рассказал Главреду.

По его словам, больше всего в этом месяце "доставаться" в сфере любви будет Весам. Росс предполагает, что в ближайшее время произойдут события, которые заставят пересмотреть собственные отношения под другим углом.

"Могут остро встать различные проблемы, которые до сих пор были в режиме сна, а повороты судьбы будут очень непредсказуемыми. Придется неоднократно удивиться тому, почему ситуация складывается именно так, а не иначе", - добавил он.

Кто такой Влад Росс? Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

В период с 3 по 8 октября Венера будет гармоничной, поэтому в это время переговоры или разговоры будут уместны. Также эти 6 дней октября будут благоприятны для новых планов и путешествий. Однако стоит быть готовым к разговорам на повышенных тонах.

Смотрите видео о прогнозе в сфере отношений на октябрь от астролога Влада Росса:

В любом случае шансы на взаимопонимание, решение вопросов, разбор чувств и выявление истинных качеств в своем партнере есть. Этот период октября даст понять, как строить отношения в дальнейшем.

Но в октябре будут и неблагоприятные для выяснения отношений дни. Это 14, 15, 27 и 28 числа. Недоразумения, конфликты и сложности в общении в эти даты очень вероятны.

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Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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