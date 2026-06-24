Начинается длинная полоса удачи: каким знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Китайским знакам зодиака предстоит завершить что-то, чтобы начать новую главу.

https://horoscope.glavred.info/nachinaetsya-dlinnaya-polosa-udachi-kakim-znakam-zodiaka-skoro-ulybnetsya-fortuna-10775126.html Ссылка скопирована

Кого ждет период большой удачи / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака войдут в полосу удачи и благополучия

Что поможет привлечь процветание в жизнь

В жизни четырех китайских знаков зодиака начнется полоса удачи и процветания уже с 24 июня. В китайском гороскопе среда — это День завершения дел, которым управляет энергия Земляной Змеи.

Астрологи подчеркивают, что энергия Земляной Змеи очень хорошо замечает то, что уже изжило себя в жизни. Поэтому процветание приходит от завершения чего-то, а не от начала, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каким знакам зодиака невероятно повезет

Змея

24 июня – это день, когда вы перестанете что-то проверять и ждать ответа. Вы поймете, что ваше время слишком ценно, чтобы тратить его на ожидание. Именно после этого ваше настроение улучшится. Процветание начнет проявляться тогда, когда ваше внимание вернется к собственной жизни.

Лошадь

В среду вы тайно примете решение, но просто еще не объявите о нем. Вы уже знаете, чего хотите, и наконец-то доверяете своим ощущениям. Вас накроет большая волна энергии, когда вы перестанете спорить с самим собой.

Кролик

В этот день вы закончите то, чего избегали, потому что это раздражало. Это не будет сложно, просто вы намеренно тянули недели. Вы осознаете, что предчувствие было гораздо хуже, чем само задание. Однако уже можно выдохнуть и наслаждаться жизнью.

Свинья

24 июня вы перестанете цепляться за то, от чего мысленно уже давно отказались. Энергия этого дня поможет вам отпустить это навсегда. Вы даже не почувствуете потери. Процветание приходит, когда вы создаете пространство для того, что действительно предназначено для вас.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред