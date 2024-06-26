Начинается победный период: астролог назвала месяц завершения войны

Во второй половине 2024 года будет несколько "звоночков", настоящих, а не инсценированных Кремлем, вроде "Похода пригожина на Москву", говорит Халанская.

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Война в Украине / 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, depositphotos.com/ua

В 2024 году война в Украине может пойти на спад. Как рассказала астролог Людмила Халанская, в России начинается очень интересный период.

"Начинается период турбулентности в России. Сейчас ситуация там очень уязвимая", - прогнозирует астролог.

Астролог назвала причину, почему прямо сейчас невозможно "завалить Кремль".

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Кто такая Людмила Халанская Людмила Халанская - известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Халанская также астролог-консультант, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.

"Если бы не выборы в США и Европе, когда тамошние политики думают только о своей победе, была бы полная возможность завалить Кремль прямо сейчас. Но придется ждать до следующего года, тогда и развернутся основные события. Но предпосылка для них есть уже сейчас", - добавила она.

Чего ждать во второй половине 2024 года

"Во второй половине 2024 года будет несколько "звоночков", настоящих, а не инсценированных Кремлем, вроде "Похода пригожина на Москву". Наблюдаем", - отметила она.

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