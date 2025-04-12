Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

Известный украинский астролог Влад Росс утверждает, что Розовое полнолуние будет провоцировать конфликты.

https://horoscope.glavred.info/nachinaetsya-trudnyy-period-kak-povliyaet-na-zhizn-rozovoe-polnolunie-10655495.html Ссылка скопирована

Как Розовое полнолуние повлияет на жизнь / Коллаж: Главред, фото: pexels

Над Украиной взойдет Розовое полнолуние. Это произойдет уже в ночь с 12 на 13 апреля. В этот период будет сильное влияние на человека. У вас может появиться ощущение, будто спали розовые очки, глядя на отношения и партнеров. Об этом говорит известный астролог Влад Росс.

В этот период Солнце будет в Овне, а Луна в Весах. Может увеличиться количество конфликтов с другими. Вам необходимо найти баланс и компромиссы. Все ваши решения должны быть обдуманными, лучше пытаться действовать обдумано.

Так как Марс будет все еще в Раке, может существенно портиться ваше настроение вблизи полнолуния. 18 апреля Марк перейдет в знак Льва, что улучшит ситуацию. Однако 27 апреля будет формироваться новый конфликтный транзит между Марсом и Плутоном.

видео дня

"Марс прямолинеен, поэтому может "вскрыть" все нарывы в отношениях (ось Овен-Весы связана с отношениями), заставит вас сбросить розовые очки, увидеть реальность четче и ярче, и вполне вероятно, что через стресс. Полнолуние означает кульминацию активностей первой половины месяца. Если вы не могли решить какие-то вопросы, тормозили, нервничали, откатывались назад (вспомним ретроградности), то после полнолуния возможны сдвиги. Кстати, при полнолунии или новолунии часто меняется погода, иногда довольно резко!" - пишет Влад Росс.

Астролог добавил, что в эти выходные выйдет часть агрессии, которая была накоплена ранее. Такой всплеск может произойти резко и внезапно. Также могут произойти неожиданные события.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред