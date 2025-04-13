Лунный календарь на 13 апреля: что можно и нельзя делать

Что узнаете:
- Какая фаза Луны 13 апреля по лунному календарю
- Как Луна повлияет на человека 13 апреля
- Что можно и нельзя делать 13 апреля
13 апреля - время сильной энергии, испытаний и внутренней глубины. Это 15-й день по лунному календарю, когда Луна переходит в полнолуние. Ее энергия в этот день достигает своей кульминации. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.
Что следует сделать 12 апреля
- В этот день нужно освятить в церкви веточку вербы. Ее следует оставить дома. Это станет оберегом и символом обновления.
- В этот день нужно приготовить блюдо с творогом. Можно испечь сырники. Это принесет радость и достаток.
- В этот день нужно носить одежду зеленого цвета. Этот оттенок сочетает силу весны и праздника, а также наполняет энергией.
- В этот день нужно прикоснуться к солнечному свету. Можно подставить лицо солнцу. Это зарядит теплом и надеждой.
- В этот день нужно послушать церковное пение. Это очистит душу.
Что не нужно делать 13 апреля
1. Не нужно ссориться. Канун полнолуния не терпят разлада, лучше беречь спокойствие в сердце.
2. Не нужно трогать природу без надобности. Это нарушает гармонию.
3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет на праздники, лучше выбирать что-то нежное.
4. Не нужно пить крепкие напитки. Он разрушает чистоту дня. Лучше отдать предпочтение воде или травяному чаю.
5. Не нужно держать грусть. Этот день для радости. Лучше отпустить тяжелые мысли перед праздником и полнолунием.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Совет дня
Остановитесь на мгновение, почувствуйте тепло. В этот момент следует сказать слова: "Луна силу мне являет, весна меня благословляет". Вам нужно отпустить старое и открыть сердце для нового света. Сегодня ваше счастье заключается в умении почувствовать себя частью большого цикла и приближении к себе настоящей.
Кто отмечает именины 13 апреля
- Иван - сила и тепло.
- Инна - нежность и движение.
- Мария - гармония и любовь.
- Остап - защита и мудрость.
- София - ясность и спокойствие.
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Что стоит учитывать читателю
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