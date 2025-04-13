Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Лунный календарь на 13 апреля: что можно и нельзя делать

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2025, 04:19
32
Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 13 апреля.
Луна, лунный календарь, гороскоп
Лунный календарь на 13 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Какая фаза Луны 13 апреля по лунному календарю
  • Как Луна повлияет на человека 13 апреля
  • Что можно и нельзя делать 13 апреля

13 апреля - время сильной энергии, испытаний и внутренней глубины. Это 15-й день по лунному календарю, когда Луна переходит в полнолуние. Ее энергия в этот день достигает своей кульминации. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 12 апреля

  • В этот день нужно освятить в церкви веточку вербы. Ее следует оставить дома. Это станет оберегом и символом обновления.
  • В этот день нужно приготовить блюдо с творогом. Можно испечь сырники. Это принесет радость и достаток.
  • В этот день нужно носить одежду зеленого цвета. Этот оттенок сочетает силу весны и праздника, а также наполняет энергией.
  • В этот день нужно прикоснуться к солнечному свету. Можно подставить лицо солнцу. Это зарядит теплом и надеждой.
  • В этот день нужно послушать церковное пение. Это очистит душу.

Что не нужно делать 13 апреля

1. Не нужно ссориться. Канун полнолуния не терпят разлада, лучше беречь спокойствие в сердце.

видео дня

2. Не нужно трогать природу без надобности. Это нарушает гармонию.

3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет на праздники, лучше выбирать что-то нежное.

4. Не нужно пить крепкие напитки. Он разрушает чистоту дня. Лучше отдать предпочтение воде или травяному чаю.

5. Не нужно держать грусть. Этот день для радости. Лучше отпустить тяжелые мысли перед праздником и полнолунием.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте тепло. В этот момент следует сказать слова: "Луна силу мне являет, весна меня благословляет". Вам нужно отпустить старое и открыть сердце для нового света. Сегодня ваше счастье заключается в умении почувствовать себя частью большого цикла и приближении к себе настоящей.

Кто отмечает именины 13 апреля

  • Иван - сила и тепло.
  • Инна - нежность и движение.
  • Мария - гармония и любовь.
  • Остап - защита и мудрость.
  • София - ясность и спокойствие.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Я так гордился тобой": командир Павла Иванова эмоционально отреагировал на его гибель

"Я так гордился тобой": командир Павла Иванова эмоционально отреагировал на его гибель

02:47Украина
"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова

"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова

23:01Война
Украина не станет членом ЕС и НАТО до окончания войны: Мерц сделал заявление

Украина не станет членом ЕС и НАТО до окончания войны: Мерц сделал заявление

22:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица Украины

Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица Украины

Где 3 различия между детьми: лишь единицы найдут их за 21 секунду

Где 3 различия между детьми: лишь единицы найдут их за 21 секунду

Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

Последние новости

05:44

Что запрещено делать в спортзале: золотые правила этикета

05:00

Тест на внимательность: найдите медузу среди пластиковых пакетов за 9 секунд

04:35

Почему неправильно говорить "вибачте мене": учитель объяснила ошибкуВидео

04:19

Лунный календарь на 13 апреля: что можно и нельзя делать

03:30

Реже, чем раз в месяц: ветеринар сказал, как часто нужно купать котаВидео

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
02:47

"Я так гордился тобой": командир Павла Иванова эмоционально отреагировал на его гибель

01:20

Гнилые корни у орхидеи: что надо сделать, чтобы спасти вазон

12 апреля, суббота
23:01

"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова

22:52

Украина не станет членом ЕС и НАТО до окончания войны: Мерц сделал заявление

Реклама
21:33

Особенный подарок: Меган Маркл показала, что принц Гарри привез из Украины

21:12

Трамп продлил санкции против России, введенные Байденом

20:26

В одних областях -8, а в других +18: какой будет погода на Вербное воскресенье

20:11

Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева: в чем его обвиняют

19:28

"Помню, как ты радовался": Павел Иванов посмертно стал Героем Украины

19:26

Как быстро снять нагар с кастрюли: ИИ рассказал ТОП-3 лайфхака для чистой посуды

19:10

Как шахеды уничтожают Украину: новая тактика оккупантовмнение

19:03

"Потери среди волонтеров": в Херсоне дрон атаковал авто, есть погибший и раненые

18:56

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытиеВидео

18:55

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

18:46

"Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье

Реклама
18:30

Чем подкормить тюльпаны весной: секрет яркого и продолжительного цветения

18:30

Мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения: как не стать жертвой

18:18

"Мне очень горько": Ада Роговцева потеряла близкого человека

18:07

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

18:05

Прославлял Украину на весь мир: на войне погиб известный боксер и военный

17:34

Замороженные активы РФ: Мадрид предлагает потратить деньги на оборону Европы

16:49

Без визита в сервисный центр: в Украине меняют правила экзаменов на вождение

16:30

27-летняя мировая модель умерла от редкого заболевания: что случилось

16:26

Плохой вкус в одежде - что выдает неухоженность и безвкусицу

16:18

Вербное воскресенье 2025: что строго запрещено делать 13 апреля, приметы

16:06

Пенсия меньше тысячи: кому в Украине будут платить копейки в 2025 году

15:59

Какой будет погода на Пасху: синоптик дала прогноз

15:30

Зеленский ввел санкции против четырех человек: названы фамилии

15:29

Неизбежность мобилизации с 18 лет: военный сделал громкое заявление

15:27

Урожай будет выше, а работать станет легче: как сделать высокие грядкиВидео

15:18

Закрыла рот: путинистка Валерия публично вызверилась на мужа Пригожина

15:17

Китайский гороскоп на завтра 13 апреля: Быкам - напряжение, Лошадям - проблемы

15:06

Модные тенденции весна 2025 - топ-10 трендов, которые удивят

14:35

Сможете ли вы найти птицу за 7 секунд: чрезвычайная загадка для самых умных

14:27

Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

Реклама
14:18

В Украине неожиданно подешевел популярный продукт: какая цена теперь

14:11

Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица УкраиныВидео

14:07

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

13:58

"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

13:41

Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025

13:33

"Стремно идти к врачу": Цимбалюк назвал свой диагноз

13:30

Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены

13:13

Как избавиться от горечи зеленого лука: неожиданный лайфхак исправит вкус блюда

12:59

Пересекли черту в 100 грн за десяток: цены на популярный продукт бьют рекорды

12:47

"Хотят уничтожить": названы места в Украине, которые РФ будет бомбить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять