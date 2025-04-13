Лунный календарь на 13 апреля: что можно и нельзя делать

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 13 апреля.

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Лунный календарь на 13 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Какая фаза Луны 13 апреля по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 13 апреля

Что можно и нельзя делать 13 апреля

13 апреля - время сильной энергии, испытаний и внутренней глубины. Это 15-й день по лунному календарю, когда Луна переходит в полнолуние. Ее энергия в этот день достигает своей кульминации. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 12 апреля

В этот день нужно освятить в церкви веточку вербы. Ее следует оставить дома. Это станет оберегом и символом обновления.

В этот день нужно приготовить блюдо с творогом. Можно испечь сырники. Это принесет радость и достаток.

В этот день нужно носить одежду зеленого цвета. Этот оттенок сочетает силу весны и праздника, а также наполняет энергией.

В этот день нужно прикоснуться к солнечному свету. Можно подставить лицо солнцу. Это зарядит теплом и надеждой.

В этот день нужно послушать церковное пение. Это очистит душу.

Что не нужно делать 13 апреля

1. Не нужно ссориться. Канун полнолуния не терпят разлада, лучше беречь спокойствие в сердце.

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2. Не нужно трогать природу без надобности. Это нарушает гармонию.

3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет на праздники, лучше выбирать что-то нежное.

4. Не нужно пить крепкие напитки. Он разрушает чистоту дня. Лучше отдать предпочтение воде или травяному чаю.

5. Не нужно держать грусть. Этот день для радости. Лучше отпустить тяжелые мысли перед праздником и полнолунием.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте тепло. В этот момент следует сказать слова: "Луна силу мне являет, весна меня благословляет". Вам нужно отпустить старое и открыть сердце для нового света. Сегодня ваше счастье заключается в умении почувствовать себя частью большого цикла и приближении к себе настоящей.

Кто отмечает именины 13 апреля

Иван - сила и тепло.

Инна - нежность и движение.

Мария - гармония и любовь.

Остап - защита и мудрость.

София - ясность и спокойствие.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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