Розовое полнолуние-2025: четыре знака зодиака станут настоящими счастливчиками

Что известно:
- Когда будет Розовая Луна
- Какие изменения в жизни произойдут в период полнолуния
- Как полнолуние повлияет на знаки зодиака
13 апреля в Украине состоится полнолуние - Розовая Луна или Пасхальная Луна. Астролог Ольга Хадарева рассказала, как это повлияет на жизнь многих знаков зодиака, сообщает УНИАН.
Как Розовая Луна повлияет на жизнь людей
Влияние полнолуния в Весах будет ощущаться за три дня до него и три дня после. 13 апреля Луна станет четко напротив Солнца и будет способствовать завершению различных дел и процессов в жизни.
Этот период будет эмоциональным. Важные события произойдут в жизненных сферах, связанных с партнерскими отношениями. Важно уметь договариваться, вести переговоры, соблюдать баланс и находить компромисс.
"Это полнолуние будет направлять людей к равновесию, к нахождению компромисса - переговоры могут завершиться или дойти до какого-то логического этапа. Там, где невозможно договориться, может быть поставлена точка", - говорит Ходарева.
Полнолуние в Весах будет обострять вопрос справедливости. Если в вашей жизни происходит юридическая или судебная волокита, то скоро она может завершиться подписанием важных документов.
В этот период можно менять свой образ. Это благоприятный период для обновления гардероба, прически или устроить фотосессию. В это полнолуние будет повышенное желание нравиться другим.
"Стоит также отметить, что знак Весы связан с нерешительностью - это двойной знак, и принятие решения может даваться нелегко. Возможны внутренние колебания, и, возможно, надо будет больше договариваться и больше уговаривать друг друга, чтобы таки принять решение, потому что знак Весы склоняет многих к тому, чтобы что-то обдумывать или сомневаться в чем-то", - предостерегает астролог.
В этот период могут улучшиться отношения. Если у вас были серьезные проблемы в отношениях, то они могут завершиться.
Как полнолуние повлияет на знаки зодиака
Настоящими счастливчиками в период Полнолуния будут Близнецы, Водолеи, Львы и Стрельцы.
Очень эмоциональным будет период для Раков, Овнов и Козерогов. В это время они будут находиться в напряжении и сталкиваться со сложными ситуациями.
Вас также заинтересует:
- Лунный календарь на 9 апреля: как не разрушить гармонию и притянуть счастье
- Лунный календарь на 10 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
- Лунный календарь на 11 апреля: что нельзя делать, чтобы не потерять силы
Что следует учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред