Розовое полнолуние-2025: четыре знака зодиака станут настоящими счастливчиками

Розовая Луна состоится 13 апреля. Астролог рассказала, как она повлияет на жизнь.

https://horoscope.glavred.info/rozovoe-polnolunie-2025-chetyre-znaka-zodiaka-stanut-nastoyashchimi-schastlivchikami-10655027.html Ссылка скопирована

Как Розовая Луна повлияет на знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Что известно:

Когда будет Розовая Луна

Какие изменения в жизни произойдут в период полнолуния

Как полнолуние повлияет на знаки зодиака

13 апреля в Украине состоится полнолуние - Розовая Луна или Пасхальная Луна. Астролог Ольга Хадарева рассказала, как это повлияет на жизнь многих знаков зодиака, сообщает УНИАН.

Как Розовая Луна повлияет на жизнь людей

Влияние полнолуния в Весах будет ощущаться за три дня до него и три дня после. 13 апреля Луна станет четко напротив Солнца и будет способствовать завершению различных дел и процессов в жизни.

видео дня

Этот период будет эмоциональным. Важные события произойдут в жизненных сферах, связанных с партнерскими отношениями. Важно уметь договариваться, вести переговоры, соблюдать баланс и находить компромисс.

"Это полнолуние будет направлять людей к равновесию, к нахождению компромисса - переговоры могут завершиться или дойти до какого-то логического этапа. Там, где невозможно договориться, может быть поставлена точка", - говорит Ходарева.

Полнолуние в Весах будет обострять вопрос справедливости. Если в вашей жизни происходит юридическая или судебная волокита, то скоро она может завершиться подписанием важных документов.

В этот период можно менять свой образ. Это благоприятный период для обновления гардероба, прически или устроить фотосессию. В это полнолуние будет повышенное желание нравиться другим.

"Стоит также отметить, что знак Весы связан с нерешительностью - это двойной знак, и принятие решения может даваться нелегко. Возможны внутренние колебания, и, возможно, надо будет больше договариваться и больше уговаривать друг друга, чтобы таки принять решение, потому что знак Весы склоняет многих к тому, чтобы что-то обдумывать или сомневаться в чем-то", - предостерегает астролог.

В этот период могут улучшиться отношения. Если у вас были серьезные проблемы в отношениях, то они могут завершиться.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Как полнолуние повлияет на знаки зодиака

Настоящими счастливчиками в период Полнолуния будут Близнецы, Водолеи, Львы и Стрельцы.

Очень эмоциональным будет период для Раков, Овнов и Козерогов. В это время они будут находиться в напряжении и сталкиваться со сложными ситуациями.

Вас также заинтересует:

Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред