Лунный календарь на 10 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 10 апреля.

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Лунный календарь на 10 апреля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Что можно и нельзя делать 10 апреля

10 апреля - время обновления, творчества и внутреннего роста. Это 13-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия поддерживает вдохновение и движение вперед. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 10 апреля

В этот день нужно сделать что-то руками. Можно заняться вышивкой или рисованием.

В этот день нужно приготовить блюдо с укропом. Его можно добавить в суп или хлеб. Это принесет свежесть и здоровье.

В этот день нужно носить одежду небесно-голубого цвета. Этот оттенок наполнит легкостью по связи с весной.

В этот день нужно прикоснуться к земле. Можно провести пальцами по траве или почве. Это придаст силы и связи с природой.

В этот день нужно послушать дыхание ветра. Можно открыть окно или выйти на улицу. Это принесет вдохновение.

Что не нужно делать 10 апреля

1. Не нужно лениться. 13-й лунный день не терпит лени. Лучше постоянно двигаться, чтобы энергия текла в ваших жилах.

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2. Не нужно рвать молодые листья. Это притормозит рост и нарушит покой природы.

3. Не нужно носить тяжелые сумки или утяжеляющие украшения. Следует выбирать легкость.

4. Не нужно газированные напитки. Он рассеивает вдохновение. Лучше отдать предпочтение чистой воде и травяному чаю.

5. Не нужно оставлять беспорядок. Это тормозит творчество. Следует убрать хотя бы вокруг себя.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь хотя бы на минуту и почувствуйте свое сердцебиение. В этот момент произнесите такие слова: "Луна меня обновляет, весна меня зовет". Сегодня вам повезет, если вы будете чувствовать, что каждый ваш вздох - нить, которая создает огромную картину жизни. Следует быть собой и не бояться быть услышанным.

Кто отмечает именины 10 апреля

Илларион - радость и сила;

Степан - тепло и устойчивость;

Мария - нежность и гармония; Мария - нежность и гармония;

София - ясность и любовь;

Василий - мудрость и защита.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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