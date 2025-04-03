Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Период важных изменений: что произойдет в 2025 году по дате рождения

Ангелина Подвысоцкая
3 апреля 2025, 08:30
105
Известный украинский мольфар рассказал, кому повезет в любви, а кто достигнет финансового успеха.
нумерология, Максим Гордеев
Какие изменения будут в 2025 году по дате рождения / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот из видео

2025 год принесет изменения в жизнь многих людей. Кого-то ждет безумная любовь, кому-то повезет в осуществлении мечты, а другие - достигнут финансового успеха.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, какие изменения ждут в 2025 году людей по дате рождения.

6, 11, 14, 15, 21, 22, 24, 29 число

В 2025 году людей, рожденных в эти дни, ждет настоящее счастье. У них начинается период, когда желания и мечты будут осуществляться. Ваше финансовое положение улучшится и может прийти даже богатство.

видео дня

2, 10, 16, 17, 20, 28 число

2025 год станет периодом перемен для вас. В это время вам придется принять важные финансовые решения. Если вы рискнете, то можете даже приобрести недвижимость.

1, 8, 12, 13, 19, 26 число

Это период чувств и любви. Вы можете встретить вторую половинку. Если у вас есть любимый человек, то скоро вы можете заключить брак. К тому же вас ждет денежный рост.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

3, 4, 5, 7, 9, 18, 23, 25, 27, 30, 31 число

2025 год - время больших перемен для вас. Причем успех ждет во многих сферах. Вы можете приобрести машину или дом. Также сейчас идеальное время для укрепления здоровья. Вы встретите взаимную любовь, которая приведет к свадьбе.

Смотрите о том, что ждет в 2025 году людей по дате рождения:

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп нумерология мольфар Максим Гордеев
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Мамочка, тебя будет не хватать": РФ убила невинных женщин ударом по Кривому Рогу

"Мамочка, тебя будет не хватать": РФ убила невинных женщин ударом по Кривому Рогу

10:08Война
Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС

09:00Интервью
Ждет последнего удара: майор ВСУ раскрыл, как Путин хочет осуществить блицкриг

Ждет последнего удара: майор ВСУ раскрыл, как Путин хочет осуществить блицкриг

08:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Охотится за футболистом: Седокова присмотрела новую жертву и уже делает успехи

Охотится за футболистом: Седокова присмотрела новую жертву и уже делает успехи

Последние новости

10:05

Стоимость iPhone и другой техники Apple резко возрастет: в чем причина

09:30

Популярный украинский певец после мобилизации признался, чем занимается

09:25

Украина может стать новым лидером НАТО: появился неожиданный прогнозВидео

09:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 апреля (обновляется)

09:00

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС

НАТО больше не существует, но уже формируется "новое НАТО", где лидерство за Украиной – ЗагороднийНАТО больше не существует, но уже формируется «новое НАТО», где лидерство за Украиной – Загородний
08:51

Ждет последнего удара: майор ВСУ раскрыл, как Путин хочет осуществить блицкриг

08:40

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Период важных изменений: что произойдет в 2025 году по дате рождения

08:25

"Заставляет вас мучиться": Александр Терен вернул грант и назвал причину

Реклама
08:20

ВСУ продвинулись на востоке, враг идет на штурм на трех направлениях – ISW

08:15

Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа

08:10

РФ совершила абсолютный рекорд за всё время полномасштабного вторжениямнение

07:50

Трамп ввел пошлины для Украины, а для РФ забыл: в Белом доме объяснили позицию США

07:10

Чем отличаются 2 девушки: только гений головоломок угадает за 19 секунд

07:01

"Почти неизбежна": во Франции сделали тревожное заявление о ядерной войне

06:10

Марин Ле Пен и "Русская правда"мнение

05:59

Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

05:13

Гороскоп на завтра 4 апреля: Скорипонам - неожиданная прибыль, Львам - успех

04:32

Хуже для РФ, чем 5 статья НАТО: названа лучшая гарантия безопасности для Украины

04:00

Первое место в мире: эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года

Реклама
03:30

Сейчас мечтают миллионы: какую профессию считали позорной в СССР

03:00

3 мощные молитвы для защиты: мольфар рассказал, как правильно молиться

02:30

Угроза развала НАТО: прогноз создания новых ядерных оборонных союзовВидео

01:59

Водители только начинают понимать, для чего нужны загадочные кнопки с линиями

01:30

Санте Димопулос ставят уколы в живот - что случилось

01:17

РФ готовится к масштабному наступлению: какая область Украины в зоне риска

00:33

Трамп ввел "взаимные пошлины" против всех стран мира - детали

00:25

Третья жена Сергея Тигипко публично призналась в бесконечной любви

02 апреля, среда
23:40

Минус 20-30% на ценниках: известно, когда в Украине подешевеет базовый продукт

23:34

Мелания Трамп выгуляла леопардовое пальто за 500 тысяч

23:28

Новая эра уже на горизонте - 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2025 году

23:14

Меган Маркл пустила постороннего на свою дорогущую кухню: какое условие

22:38

Секрет урожая или лишняя работа: эксперт рассказал, нужно ли пасынковать томатыВидео

22:29

Отказался от еды: путинист Киркоров доводит себя до истощения после смерти отца

22:25

Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов

22:08

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огняВидео

22:00

Удары по Украине и падение Ту-22М3 в РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:30

Российский певец вытер сопли об поклонниц на концерте: эпичное видеоВидео

21:24

Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских

21:22

Эксперты призвали оставлять картофельное пюре на улице в апреле: какая причина

Реклама
21:18

США ввели новые санкции против России - опубликован список

21:00

Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500

20:58

Рискуете потерять красоту и здоровье: чем нельзя умываться 3 апреля, приметы

20:30

У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

20:15

Балетный обман: труппа Ballet of Ukraine не имеет никакого отношения к Украине

20:13

Радость вредит собаке: ветеринар объяснил, что такое синдром счастливого хвостаВидео

20:07

Умеров анонсирует завершение первого этапа реформы ВЛК: подробности

19:57

"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3Видео

19:44

Известный актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу - детали

19:39

Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять