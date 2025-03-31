Худшие стороны человека по знаку зодиака: какие демоны сидят в каждом из нас

Известный украинский мольфар раскрыл настоящие секреты о характере знаков зодиака и рассказал, как можно уживаться с собственными демонами.

https://horoscope.glavred.info/hudshie-storony-cheloveka-po-znaku-zodiaka-kakie-demony-sidyat-v-kazhdom-iz-nas-10652051.html Ссылка скопирована

Худшие стороны человека по знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

У каждого человека есть свои светлые и темные стороны. На характер влияет не только окружение, воспитание, а даже и знак зодиака. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, какие демоны сидят у представителей каждого знака. Также он дал советы, как с ними можно справиться.

Овен

Главным врагом Овна является он сам. Они нетерпеливы и импульсивны. Овны могут "сжечь" даже то, что любят. Им следует научиться считать до трех, прежде чем начать действовать.

Телец

Представители этого знака зодиака держатся за вещи. Причем это может быть даже то, что их уничтожает. Тельцы имеют страх перемен, из-за которого они могут быть несчастными всю жизнь. Им не нужно бояться терять, ведь именно это освободит место для чего-то нового.

видео дня

Близнецы

Они могут очаровать словами, но ложь может затянуть их в ловушку. Близнецы могут "разрываться" внутри, если не найдут баланс. Им следует научиться слышать не только других, но и себя.

Рак

Раки - люди, которые держатся за прошлое крепче, чем им кажется. Они тонут в собственных воспоминаниях, не давая двигаться вперед. Ракам следует понять, что прошлое уже не вернешь и нужно жить здесь и сейчас.

Лев

Они горделивы настолько, что эта гордость их разрушает. Львы не могут жить без похвалы, тогда они "сгорают" в собственных сомнениях. Им следует перестать искать признания и стать тем, кем они хотят быть.

Девы

Тюрьма для Дев - их ум. Они настоящие перфекционисты, которые становятся рабами собственных иллюзий об идеальном мире. Девам следует позволять себе хаос, который на самом деле является частью настоящей жизни.

Весы

Весы могут потерять себя в погоне за гармонией. Они во всем пытаются найти баланс, но в жизни следует хотя бы иногда и рисковать. Весам нужно перестать колебаться во всем. Им следует научиться принимать конкретное и решительное решение, а не бежать за идеальностью.

Скорпион

Этих людей затягивает собственная темнота. Скорпионы мстительны и могут стать врагом для самого себя. Им следует научиться прощать. Прощение - это сила, а не слабость.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Стрелец

Стрельцы - вечные путешественники, которые не сидят на одном месте. Они нигде не имеют ощущения дома. Путешествия это прекрасно, но не тогда, когда это становится попыткой убежать из-за страха остановиться. Первоначально им следует определить, от чего именно они бегут.

Козерог

Козероги постоянно имеют перед собой кучу целей. Они пытаются построить империи с холодным расчетом, забывая о чувствах своих и окружающих. Они могут стать узником внутри самого себя. Козерогам следует научиться жить, а не просто работать.

Водолей

Водолеи уникальны, но они могут стать одинокими из-за желания быть независимыми. В некоторых случаях независимость Водолеев спасает их, но в других может стать глубочайшей ловушкой. Им следует понять, что они могут быть частью мира не теряя себя.

Рыбы

Рыбы убегают от реальности. Они хотят жить как в прекрасных снах, но это может их потопить. Рыбам следует найти берег в себе и перестать быть пристанью для других.

Смотрите о негативных сторонах каждого знака зодиака:

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред