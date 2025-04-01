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Гороскоп на апрель для всех знаков зодиака: в жизни начинается новая эра

Ангелина Подвысоцкая
1 апреля 2025, 21:22
579
Известный украинский мольфар рассказал, какие изменения произойдут в жизни каждого знака зодиака.
гороскоп, Максим Гордеев
Гороскоп на апрель для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Апрель станет периодом трансформаций для многих знаков зодиака. В их жизни начнется как бы новая эра отношений с самим собой или с окружающими. Известный украинский мольфар Максим Гордеев дал гороскоп на апрель 2025 года для всех знаков зодиака.

Гороскоп на апрель Овен

Вы много лет проходили внутреннюю трансформацию и теперь выходите на передовую. В апреле вы будете иметь яркую, творческую и вдохновляющую энергию. Ваша интуиция обострится, а привлекательность будет ощущаться даже на физическом уровне. В вашей жизни начинается новая эра без жертв и самоуничтожения. Вы будете чувствовать себя целостно и находиться в единении с собой и собственным телом.

Гороскоп на апрель Телец

В вашей жизни продолжался раздел предательства, потерь и одиночества. Теперь он закрывается и появятся глубокие связи, яркие сны и духовные прозрения. Самое время заняться исцелением души и дать выход творчеству. Появится потребность в уединении, тихой силе, настоящей близости. Интуиция - ваш главный инструмент. В тишине вы услышите все.

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Гороскоп на апрель Близнецы

Годы карьерных разочарований уже позади. Вы будете объединять людей и вдохновлять их. Технологии, стартапы, социальные проекты - вы способны изменить будущее. Но будьте внимательны: не каждое партнерство будет искренним.

Гороскоп на апрель Рак

Вам следует понять, что вы не обязаны никому ничего доказывать. Вы будете строить путь к собственной душе. Это может стать делом всей жизни. Мечтайте масштабно, но не теряйте ориентир. Путь должен быть проложен. Вы умеете создавать реальность, придайте ей форму.

Гороскоп на апрель Лев

Завершается финансовая и энергетическая зависимость. Перед вами открывается путь к свободе, путешествиям. Вы расширяетесь, пробуждаетесь, находите истину и начнете видеть людей насквозь. Вы станете духовным навигатором.

Гороскоп на апрель Дева

Завершается эпоха иллюзий и боли в отношениях. Теперь вас будет действительно трудно обмануть. Вы встретите людей, с которыми у вас будет честная, глубокая и душевная связь. Вы исцеляете раны, связанные с доверием, телом, деньгами. И, возможно, получите неожиданный финансовый дар.

Гороскоп на апрель Весы

14 лет вы находились в поиске баланса между собой и другими. Теперь вы найдете его внутри. Нептун может привести к судьбоносной встрече или исцелению нынешних связей. Но главная тема - духовное единство.

Гороскоп на апрель Скорпион

Вы закрываете цикл истощения и самопожертвования. Теперь на первом месте находятся здоровье, энергия, осознание тела. Творчество и работа с душой могут стать вашим призванием. Вы найдете новый ритм жизни и начнете жить в любви с собой.

Гороскоп на апрель для всех знаков зодиака: в жизни начинается новая эра
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Гороскоп на апрель Стрелец

Эмоциональные качели и раны любви останутся позади. Нептун принесет любовь как искусство. Вы будете творить, играть, любить искренне. И, возможно, создадите что-то, что останется в веках.

Гороскоп на апрель Козерог

В течение 14 лет вы исследовали, переосмысливали и исцеляли темы рода: дом, корни, близость. Теперь начинается строительство собственного пространства силы. Дом, мечты, внутренняя устойчивость, духовная семья - все это становится реальностью. Главное - не забывайте, что вы имеете право жить в красоте.

Гороскоп на апрель Водолей

Позади - годы путаницы в словах, обещаниях, внутреннем диалоге. Теперь вы услышите свой голос. Ваше слово будет исцелять и вдохновлять. Нептун поможет говорить о глубоком - красиво и точно. Вы - проводник истины.

Гороскоп на апрель Рыбы

Вы завершаете личный цикл. Нептун покидает ваш знак и уходит с благодарностью. Вы стали глубже, мудрее, тоньше. Теперь начинается финансовое исцеление: вы учитесь ценить себя. Приближается стабильность и осознание: "Я достоин(а)".

Смотрите о гороскопе на апрель 2025 года для всех знаков зодиака:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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