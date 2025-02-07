Очень сложные и упрямые: 3 самых непослушных знака зодиака

Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал знаки зодиака, которые являются настоящими разбойниками.

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Непослушные знаки зодиака / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, pixabay, скриншот из видео

Что известно:

Есть 3 самых непослушных знака зодиака

Эти знаки зодиака в детстве настоящие разбойники

Знак зодиака, под которым был рожден человек, может рассказать все о его характере. Узнать можно даже о том, каким тот или иной человек был в детстве и как он.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, под какими знаками зодиака рождаются самые непослушные дети.

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Непослушные знаки зодиака

Максим Гордеев утверждает, что есть знаки зодиака, представители которых в детстве "портят нервы" родителям. Они настоящие разбойники. Такие дети не могут усидеть на месте.

"Никакие уговоры и поучения вам не помогут. Они будут делать только то, что захотят сами. Самые активные, энергичные и креативные дети. Прогибать их, зажимать в рамки совсем нет смысла", - сказал мольфар.

В то же время он отмечает, что с возрастом эти разбойники превращаются в ярких личностей, которые умеют за себя постоять и достигают всего в жизни.

Речь идет о детях, рожденных под знаками зодиака Овен, Скорпион и Стрелец.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, какие дети являются самыми непослушными по знаку зодиака:

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