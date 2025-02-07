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Очень сложные и упрямые: 3 самых непослушных знака зодиака

Ангелина Подвысоцкая
7 февраля 2025, 03:52
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Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал знаки зодиака, которые являются настоящими разбойниками.
Максим Гордеев, ребенок, гороскоп
Непослушные знаки зодиака / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, pixabay, скриншот из видео

Что известно:

  • Есть 3 самых непослушных знака зодиака
  • Эти знаки зодиака в детстве настоящие разбойники

Знак зодиака, под которым был рожден человек, может рассказать все о его характере. Узнать можно даже о том, каким тот или иной человек был в детстве и как он.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, под какими знаками зодиака рождаются самые непослушные дети.

видео дня

Непослушные знаки зодиака

Максим Гордеев утверждает, что есть знаки зодиака, представители которых в детстве "портят нервы" родителям. Они настоящие разбойники. Такие дети не могут усидеть на месте.

"Никакие уговоры и поучения вам не помогут. Они будут делать только то, что захотят сами. Самые активные, энергичные и креативные дети. Прогибать их, зажимать в рамки совсем нет смысла", - сказал мольфар.

В то же время он отмечает, что с возрастом эти разбойники превращаются в ярких личностей, которые умеют за себя постоять и достигают всего в жизни.

Речь идет о детях, рожденных под знаками зодиака Овен, Скорпион и Стрелец.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, какие дети являются самыми непослушными по знаку зодиака:

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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