Настоящие гении, к которым следует прислушаться: мольфар назвал редкий знак зодиака

Максим Гордеев также назвал два знака зодиака, которые являются наиболее распространенными в мире.

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Редкие знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Что известно:

Назван редкий знак зодиака

Мольфар сказал, какие знаки зодиака наиболее распространены

В современном мире многие обращают внимание на знак зодиака человека. Считается, что он имеет большое влияние на характер человека.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, какие знаки зодиака являются наиболее распространенными, а какие встречаются реже всего.

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Наиболее распространенные знаки зодиака

Мольфар Гордеев утверждает, что в мире больше всего представителей знаков зодиака Девы и Скорпион. Их мало кто любит, потому что они видят людей насквозь и говорят все прямо.

"Такое напряжение, как от рентгена, никому не нравится", - говорит мольфар.

Девы - перфекционисты, у которых все должно быть в чистоте, разложено по полочкам с идеальным порядком.

"А о Скорпионах даже есть шутка: "Никто не верит в гороскоп до первого Скорпиона в своей жизни", - добавил Гордеев.

Редкий знак зодиака

Знак зодиака, который реже всего встречается в мире - Водолей. Мольфар говорит, что представители этого знака являются настоящими гениями.

"Водолей - это гений, который всегда опережает свое время, поэтому всегда к ним прислушивайтесь", - пояснил он.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Смотрите видео о редких и наиболее распространенных знаках зодиака:

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