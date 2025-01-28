Настоящие гении, к которым следует прислушаться: мольфар назвал редкий знак зодиака

Что известно:
- Назван редкий знак зодиака
- Мольфар сказал, какие знаки зодиака наиболее распространены
В современном мире многие обращают внимание на знак зодиака человека. Считается, что он имеет большое влияние на характер человека.
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, какие знаки зодиака являются наиболее распространенными, а какие встречаются реже всего.
Наиболее распространенные знаки зодиака
Мольфар Гордеев утверждает, что в мире больше всего представителей знаков зодиака Девы и Скорпион. Их мало кто любит, потому что они видят людей насквозь и говорят все прямо.
"Такое напряжение, как от рентгена, никому не нравится", - говорит мольфар.
Девы - перфекционисты, у которых все должно быть в чистоте, разложено по полочкам с идеальным порядком.
"А о Скорпионах даже есть шутка: "Никто не верит в гороскоп до первого Скорпиона в своей жизни", - добавил Гордеев.
Редкий знак зодиака
Знак зодиака, который реже всего встречается в мире - Водолей. Мольфар говорит, что представители этого знака являются настоящими гениями.
"Водолей - это гений, который всегда опережает свое время, поэтому всегда к ним прислушивайтесь", - пояснил он.
Смотрите видео о редких и наиболее распространенных знаках зодиака:
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Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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