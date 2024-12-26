Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 года

Известный астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых 2025 год станет трудным периодом жизни.

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Знаки зодиака, которые будут неудачниками в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Гороскоп на 2025 год говорит о том, что в жизни четырех знаков зодиака начнется "черная полоса". Их могут атаковать проблемы и неудачи в разных сверах жизни.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 4 знака зодиака, которые станут неудачниками в 2025 году.

Гороскоп на 2025 год Овен

Для Овна 2025 год станет годом открытий и нового опыта, но при этом придётся завершать старые дела. Не было печали, но 25 мая в знак Овна войдёт планета большого несчастья Сатурн, а позже за ним последует и Нептун. Овну придётся расчистить место от старого для того, чтобы в его жизнь вошло что-то новое. 2025 год для Овна может оказаться важным периодом подготовки для перехода на новый метафизический уровень.

В целом, Овна можно назвать главный аутсайдером 2025 года, и он ощутит сложности и препятствия уже с начала лета.

С другой стороны, этот непростой период позволит Овну лучше осознать себя – и физически, и психологически. Начать стоит с ментального здоровья: обратиться к психологу или астрологу, набраться терпения. Овен – крайне нетерпеливый знак зодиака, а Сатурн – символ терпения, и эта планета будет учить представителей знака именно терпению, особенно летом, когда будет наиболее трудный период. Из-за этого Овен может почувствовать апатию, выгорание и непонимание того, как дальше жить. Прежде всего, понадобится восстановить эмоциональное состояние.

Также в 2025-м Овну следует пройти обследование и следить за своим здоровьем, в частности, стоит сделать флюорографию, сдать анализы крови и прочее, чтобы проблемы с самочувствием не застали врасплох. Овну важно начать вырабатывать полезные привычки и заняться спортом.

Также 2025-й хорош для определения Овном целей, и способствовать этому будет Сатурн, поскольку эта планета в знаке Овна всегда ставит конкретные и важные цели на год вперёд. Сатурн в последние годы немного сдерживал активные порывы представителей этого знака зодиака, заставлял задумываться о жизни, а летом надолго задержится в Овне, из-за чего он почувствует себя совершенно иначе. В это время может появиться чёткий план на дальнейшую жизнь. Если до этого Овну было сложно сформулировать какой-то план, то чёткость и конкретность поставленных рамок может определиться именно летом.

Первая половина 2025 года у Овна будет хороша для расширения круга общения, наработки новых навыков, изучения новых дисциплин и иностранных языков, повышения квалификации. Во второй половине года потребуется больше внимания уделить дому, семье. Кто-то из Овнов может захотеть расширить жилплощадь или переехать в более комфортные условия, а кого-то ждёт пополнение в семье. Самое благоприятное, что может себе позволить Овен в новом году, – родить или зачать ребёнка.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Овном в 2025 году: наработка духовного опыта, работа над психологическими травмами, развитие сознания и приобретение способности слышать своё подсознание. При этом нельзя забывать о физическом здоровье, заботе о своих базовых потребностях, наработке полезных привычек.

В общем, 2025-ё будет годом структуры: Сатурн будет структурировать жизнь Овна, а Нептун – давать налёт фантазии, что позволит представителям знака воплощать их идеи и мыслеобразы в жизнь. Мечты Овна могут быть реализованы в долгосрочных проектах и программах.

Гороскоп на 2025 год Весы

2025 год для Весов будет сложным, но не катастрофическим. Этому знаку будут сильно противостоять Сатурн и Нептун, особенно летом. В новом году благоприятно будет получать знания и опыт, учиться новому и расширять представления о мире. Стоит обратить внимание на любые возможности отправиться в дальнюю дорогу. Поездки будут способствовать получению новых инсайдов о жизни, работе или любых других вещах. Благоприятно искать учителей, в том числе духовных, которые помогут открыть глаза и посмотреть на вещи под другим углом.

Вторая половина 2025 года благоприятна для взлёта в работе и карьере, профессионального роста, получения новой должности. Однако Весы могут работать до изнеможения, из-за чего сброс пойдёт на их здоровье. Благодаря полученным ранее знаниям Весы могут расширить профессиональные навыки, тем самым встав на ступеньку выше.

В новом году Весам необходимо обратить пристальное внимание на здоровье, следить за самочувствием и поддерживать организм, ведь так будет проще выдерживать перегрузки, которые принесут Сатурн и Нептун. Если у Весов будет правильный рацион питания, и они обретут новые полезные привычки, им будет проще. Иными словами, с алкоголя надо перейти на салатики.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Весами в 2025 году. Затмение уйдёт с оси Овен-Весы и переместится в сферу здоровья и служения. Если Весы правильно применили прошлый опыт и выстроили хорошие отношения с собой и окружающими, то в новом году придёт время рутины и забот о своих состояниях. В привычной рутине важно будет наладить взаимоотношения с обществом, служить другим людям, приобрести новые привычки и не пренебрегать собственным здоровьем. Очень благоприятно завести домашнего питомца – собаку или кошку, что позволит расслабиться и выполнять кармическую задачу, связанную с заботой.

Смотрите видео с прогнозом от астролога Влада Росса на 2025 год:

Гороскоп на 2025 год Стрелец

2025 год принесёт Стрельцу изменения и неожиданности в сфере отношений и партнёрства, и он посмотрит на всё это под другим углом. У одиноких Стрельцов в этом году возможно новое знакомство, которое приведёт к длительным отношениям. Если Стрелец уже в отношениях, то они могут существенно улучшиться. Главное – желание Стрельца над этим работать.

Появление Сатурна в 5-м доме гороскопе Стрельца, которое произойдёт после 25 мая, потребует более серьёзного отношения к любимым и детям. Потому в это время возможны сложные ситуации на личном фронте. Да и вообще, сложный год в плане личных отношений: Стрельца могут покинуть любимые и родные.

Во второй половине года Стрельцу благоприятно заниматься вопросами, которые позволят ему выйти на новый финансовый уровень, например, за счёт инвестиций или пассивного дохода. Хороший период для создания и построения личного дела, расширения финансовой ёмкости за счёт использование сторонних ресурсов. В первой половине лета Стрельцу следует быть осторожнее с тратами и вложениями, поскольку есть риск обанкротиться.

В целом, 2025 год для Стрельца довольно сложный, под знаком "минус". В этом году возможны непредвиденные расходы, на Стрельца могут подать в суд из-за алиментов, да и вообще, возможны какие-то судебные разбирательства.

С другой стороны, год благоприятен для реализации в творчестве, поиска нового хобби, увлечения. Хорошо организовывать концертную деятельность, выставки, проводить рекламную кампанию. При этом стоит быть осторожнее с азартными играми и любыми делами, где Стрелец будет рисковать по-крупному, поскольку есть риск быть обманутым.

Пускаться во все тяжкие не стоит – лучше направлять энергию на новые творческие проекты.

Кармические задачи 2025 года для Стрельца. Представителям знака нужно больше внимания посвятить дому и семье. Не исключены разные события, связанные с родственниками. Пополнение в семье и принятие решения насчёт места проживания будут кармическими. Приоритет этого года – семья и жильё. В 2025 году Стрелец может купить важное жилище либо продать. Эти тенденции могут несколько отдалять представителей знака от карьерных достижений, то есть какие-то изменения в семье могут разрушать стабильность в карьере и работе, и это следует учитывать.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на 2025 год Козерог

В 2025 году у Козерога может увеличиться количество рабочих обязанностей и долгов. Козерог может найти дополнительную работу, либо же на нынешнем месте работы могут произойти изменения. Следует уделять больше времени поддержанию здоровья, ведь с ним могут быть большие проблемы.

В целом, 2025 год будет сложным для Козерога из-за жёсткого квадрата Сатурна и Нептуна из знака Овна. Это говорит о том, что по здоровью представителей знака может быть нанесён сильный удар. Понадобится пройти дополнительное обследование или выработать больше полезных привычек. Рекомендуется есть меньше солёного и сладкого, отдавая предпочтение овощам и фруктам, то есть более полезной пище.

Второе полугодие 2025-го может принести Козерогу разные события в сфере отношений и партнёрства. Есть угроза развода, а также предательства со стороны деловых партнёров.

Всё будет не так уж гладко, и особенно это будет чувствоваться ближе к лету. Отношения, в которых уже сейчас существуют проблемы, могут не преодолеть кризис, и тогда всё закончится расставанием. Это касается и супружеских отношений, и отношений с деловыми партнёрами. Одним словом, у Козерога может быть череда расставаний. Если же отношения прочные, то Козерог лишь убедится, что связь чрезвычайно крепка, и ничто не способно разрушить эти отношения. Если Козерог в поиске отношений, то в первой половине лета возможны разочарования и огорчения, и тут важно не возлагать больших надежд и не наделять потенциальных партнёров несуществующими качествами. Летом Козерога могут "развести" на деньги альфонсы. Потому не рекомендуется особо очаровываться летними романами.

В 2025 году может появиться необходимость серьёзнее относиться к родственникам и семейному гнезду. Возможно, захочется сделать капитальный ремонт, либо же кто-то из близких будет нуждаться в помощи Козерога, в его финансовой или моральной поддержке. Так что Козерогу рекомендуется уделять своей семье больше времени.

Кармические задачи 2025 года для Козерога. Этот год важен для накопления новых знаний, обретения новых навыков и знакомств. Козерогу стоит перейти от роли серьёзного эксперта или опытного специалиста к роли ученика, и тогда у него появится больше возможностей, и он сможет удачно монетизировать полученные знания.

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