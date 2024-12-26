Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 года

Ангелина Подвысоцкая
26 декабря 2024, 05:59
477
Известный астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых 2025 год станет трудным периодом жизни.
гороскоп, Влад Росс, мужчина
Знаки зодиака, которые будут неудачниками в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Гороскоп на 2025 год говорит о том, что в жизни четырех знаков зодиака начнется "черная полоса". Их могут атаковать проблемы и неудачи в разных сверах жизни.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 4 знака зодиака, которые станут неудачниками в 2025 году.

Гороскоп на 2025 год Овен

Для Овна 2025 год станет годом открытий и нового опыта, но при этом придётся завершать старые дела. Не было печали, но 25 мая в знак Овна войдёт планета большого несчастья Сатурн, а позже за ним последует и Нептун. Овну придётся расчистить место от старого для того, чтобы в его жизнь вошло что-то новое. 2025 год для Овна может оказаться важным периодом подготовки для перехода на новый метафизический уровень.

В целом, Овна можно назвать главный аутсайдером 2025 года, и он ощутит сложности и препятствия уже с начала лета.

С другой стороны, этот непростой период позволит Овну лучше осознать себя – и физически, и психологически. Начать стоит с ментального здоровья: обратиться к психологу или астрологу, набраться терпения. Овен – крайне нетерпеливый знак зодиака, а Сатурн – символ терпения, и эта планета будет учить представителей знака именно терпению, особенно летом, когда будет наиболее трудный период. Из-за этого Овен может почувствовать апатию, выгорание и непонимание того, как дальше жить. Прежде всего, понадобится восстановить эмоциональное состояние.

Также в 2025-м Овну следует пройти обследование и следить за своим здоровьем, в частности, стоит сделать флюорографию, сдать анализы крови и прочее, чтобы проблемы с самочувствием не застали врасплох. Овну важно начать вырабатывать полезные привычки и заняться спортом.

Также 2025-й хорош для определения Овном целей, и способствовать этому будет Сатурн, поскольку эта планета в знаке Овна всегда ставит конкретные и важные цели на год вперёд. Сатурн в последние годы немного сдерживал активные порывы представителей этого знака зодиака, заставлял задумываться о жизни, а летом надолго задержится в Овне, из-за чего он почувствует себя совершенно иначе. В это время может появиться чёткий план на дальнейшую жизнь. Если до этого Овну было сложно сформулировать какой-то план, то чёткость и конкретность поставленных рамок может определиться именно летом.

Первая половина 2025 года у Овна будет хороша для расширения круга общения, наработки новых навыков, изучения новых дисциплин и иностранных языков, повышения квалификации. Во второй половине года потребуется больше внимания уделить дому, семье. Кто-то из Овнов может захотеть расширить жилплощадь или переехать в более комфортные условия, а кого-то ждёт пополнение в семье. Самое благоприятное, что может себе позволить Овен в новом году, – родить или зачать ребёнка.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Овном в 2025 году: наработка духовного опыта, работа над психологическими травмами, развитие сознания и приобретение способности слышать своё подсознание. При этом нельзя забывать о физическом здоровье, заботе о своих базовых потребностях, наработке полезных привычек.

В общем, 2025-ё будет годом структуры: Сатурн будет структурировать жизнь Овна, а Нептун – давать налёт фантазии, что позволит представителям знака воплощать их идеи и мыслеобразы в жизнь. Мечты Овна могут быть реализованы в долгосрочных проектах и программах.

Гороскоп на 2025 год Весы

2025 год для Весов будет сложным, но не катастрофическим. Этому знаку будут сильно противостоять Сатурн и Нептун, особенно летом. В новом году благоприятно будет получать знания и опыт, учиться новому и расширять представления о мире. Стоит обратить внимание на любые возможности отправиться в дальнюю дорогу. Поездки будут способствовать получению новых инсайдов о жизни, работе или любых других вещах. Благоприятно искать учителей, в том числе духовных, которые помогут открыть глаза и посмотреть на вещи под другим углом.

Вторая половина 2025 года благоприятна для взлёта в работе и карьере, профессионального роста, получения новой должности. Однако Весы могут работать до изнеможения, из-за чего сброс пойдёт на их здоровье. Благодаря полученным ранее знаниям Весы могут расширить профессиональные навыки, тем самым встав на ступеньку выше.

В новом году Весам необходимо обратить пристальное внимание на здоровье, следить за самочувствием и поддерживать организм, ведь так будет проще выдерживать перегрузки, которые принесут Сатурн и Нептун. Если у Весов будет правильный рацион питания, и они обретут новые полезные привычки, им будет проще. Иными словами, с алкоголя надо перейти на салатики.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Весами в 2025 году. Затмение уйдёт с оси Овен-Весы и переместится в сферу здоровья и служения. Если Весы правильно применили прошлый опыт и выстроили хорошие отношения с собой и окружающими, то в новом году придёт время рутины и забот о своих состояниях. В привычной рутине важно будет наладить взаимоотношения с обществом, служить другим людям, приобрести новые привычки и не пренебрегать собственным здоровьем. Очень благоприятно завести домашнего питомца – собаку или кошку, что позволит расслабиться и выполнять кармическую задачу, связанную с заботой.

Смотрите видео с прогнозом от астролога Влада Росса на 2025 год:

Гороскоп на 2025 год Стрелец

2025 год принесёт Стрельцу изменения и неожиданности в сфере отношений и партнёрства, и он посмотрит на всё это под другим углом. У одиноких Стрельцов в этом году возможно новое знакомство, которое приведёт к длительным отношениям. Если Стрелец уже в отношениях, то они могут существенно улучшиться. Главное – желание Стрельца над этим работать.

Появление Сатурна в 5-м доме гороскопе Стрельца, которое произойдёт после 25 мая, потребует более серьёзного отношения к любимым и детям. Потому в это время возможны сложные ситуации на личном фронте. Да и вообще, сложный год в плане личных отношений: Стрельца могут покинуть любимые и родные.

Во второй половине года Стрельцу благоприятно заниматься вопросами, которые позволят ему выйти на новый финансовый уровень, например, за счёт инвестиций или пассивного дохода. Хороший период для создания и построения личного дела, расширения финансовой ёмкости за счёт использование сторонних ресурсов. В первой половине лета Стрельцу следует быть осторожнее с тратами и вложениями, поскольку есть риск обанкротиться.

В целом, 2025 год для Стрельца довольно сложный, под знаком "минус". В этом году возможны непредвиденные расходы, на Стрельца могут подать в суд из-за алиментов, да и вообще, возможны какие-то судебные разбирательства.

С другой стороны, год благоприятен для реализации в творчестве, поиска нового хобби, увлечения. Хорошо организовывать концертную деятельность, выставки, проводить рекламную кампанию. При этом стоит быть осторожнее с азартными играми и любыми делами, где Стрелец будет рисковать по-крупному, поскольку есть риск быть обманутым.

Пускаться во все тяжкие не стоит – лучше направлять энергию на новые творческие проекты.

Кармические задачи 2025 года для Стрельца. Представителям знака нужно больше внимания посвятить дому и семье. Не исключены разные события, связанные с родственниками. Пополнение в семье и принятие решения насчёт места проживания будут кармическими. Приоритет этого года – семья и жильё. В 2025 году Стрелец может купить важное жилище либо продать. Эти тенденции могут несколько отдалять представителей знака от карьерных достижений, то есть какие-то изменения в семье могут разрушать стабильность в карьере и работе, и это следует учитывать.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на 2025 год Козерог

В 2025 году у Козерога может увеличиться количество рабочих обязанностей и долгов. Козерог может найти дополнительную работу, либо же на нынешнем месте работы могут произойти изменения. Следует уделять больше времени поддержанию здоровья, ведь с ним могут быть большие проблемы.

В целом, 2025 год будет сложным для Козерога из-за жёсткого квадрата Сатурна и Нептуна из знака Овна. Это говорит о том, что по здоровью представителей знака может быть нанесён сильный удар. Понадобится пройти дополнительное обследование или выработать больше полезных привычек. Рекомендуется есть меньше солёного и сладкого, отдавая предпочтение овощам и фруктам, то есть более полезной пище.

Второе полугодие 2025-го может принести Козерогу разные события в сфере отношений и партнёрства. Есть угроза развода, а также предательства со стороны деловых партнёров.

Всё будет не так уж гладко, и особенно это будет чувствоваться ближе к лету. Отношения, в которых уже сейчас существуют проблемы, могут не преодолеть кризис, и тогда всё закончится расставанием. Это касается и супружеских отношений, и отношений с деловыми партнёрами. Одним словом, у Козерога может быть череда расставаний. Если же отношения прочные, то Козерог лишь убедится, что связь чрезвычайно крепка, и ничто не способно разрушить эти отношения. Если Козерог в поиске отношений, то в первой половине лета возможны разочарования и огорчения, и тут важно не возлагать больших надежд и не наделять потенциальных партнёров несуществующими качествами. Летом Козерога могут "развести" на деньги альфонсы. Потому не рекомендуется особо очаровываться летними романами.

В 2025 году может появиться необходимость серьёзнее относиться к родственникам и семейному гнезду. Возможно, захочется сделать капитальный ремонт, либо же кто-то из близких будет нуждаться в помощи Козерога, в его финансовой или моральной поддержке. Так что Козерогу рекомендуется уделять своей семье больше времени.

Кармические задачи 2025 года для Козерога. Этот год важен для накопления новых знаний, обретения новых навыков и знакомств. Козерогу стоит перейти от роли серьёзного эксперта или опытного специалиста к роли ученика, и тогда у него появится больше возможностей, и он сможет удачно монетизировать полученные знания.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Весы Стрелец Влад Росс Овен Козерог гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Стрелец гороскоп Весы Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
После атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону

После атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону

06:56Украина
Страна под атакой затяжной магнитной бури: когда закончится сильный шторм

Страна под атакой затяжной магнитной бури: когда закончится сильный шторм

05:30Синоптик
"Военным надо дать отдохнуть": в Раде сделали заявление о демобилизации

"Военным надо дать отдохнуть": в Раде сделали заявление о демобилизации

01:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризы

Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризы

В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

Привычки программируют на бедность: 6 установок, от которых нужно избавиться на пути к успеху

Привычки программируют на бедность: 6 установок, от которых нужно избавиться на пути к успеху

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Последние новости

06:56

После атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону

06:10

Кто сбил самолет в Казахстане?мнение

05:59

Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 годаВидео

05:30

Страна под атакой затяжной магнитной бури: когда закончится сильный шторм

05:00

Какой сегодня праздник 26 декабря 2024 года: что запрещено делать после Рождества

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
04:31

Год побед, перемен и прогресса: астролог рассказал, как достичь успеха в 2025-мВидео

04:01

"Этого недостаточно": Жорин резко прокомментировал тему демобилизации

03:31

Будет ли массированный ракетный удар на Новый год: аналитик поделился прогнозом

01:56

Гороскоп на завтра 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

Реклама
01:30

Старшая дочь путиниста Петросяна хочет поймать Брухунову на лжи

01:14

"Военным надо дать отдохнуть": в Раде сделали заявление о демобилизации

00:48

Собор Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 26 декабря

00:42

Арсен Мирзоян откровенно ответил, готов ли пойти на фронт

00:01

Красная лампочка в гирлянде имеет важную функцию: Сеть "взорвал" лайфхакВидео

25 декабря, среда
23:23

Оружие, изготовленное в полевых условиях: в ВСУ сказали, что сдерживает линию фронта

23:13

Изнуренный Остапчук признался, как третий ребенок изменил его жизнь

23:06

Украина может готовить что-то "интересное" для РФ: прогноз эксперта на 2025 год

22:34

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

22:09

"Нет ничего, что тебе не покорится": Седокова в "приcтупе" любви обратилась к покойному мужу

22:01

Прорыв к Курахово: оккупанты атакуют ВСУ "как тараканы" - DeepState

Реклама
21:49

Бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем: объяснение Минобороны

21:34

Авиакатастрофа в Казахстане: РФ сама сбила пассажирский самолет

21:30

Наталка Денисенко рассказала про сложную операцию мужа-военного

20:51

Оборонная промышленность врага под ударом: дроны атаковали важный объект в РФ

20:40

Пугачева в прикольном свитере с дочкой показалась под елкой

20:31

"На Украину жестоко напали": спецпредставитель Трампа отреагировал на атаку РФ

20:29

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 годаВидео

20:09

Вышла на связь, но молчание не нарушила: София Ротару вернулась в Сеть

19:30

Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

19:14

Затянуть Лукашенко в войну: Путин убавил давление на Беларусь, в чем причина - Латушко

19:10

РФ проводит разведку боем: в ВСУ рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон

19:10

Рождественский террор: что устроил Путин?мнение

19:06

Порошенко пиарился на ВСУ в рубашке за $4300, хотя на эти средства мог бы купить дронов - Иванов

18:57

Жена Лесика рассказала, что сейчас происходит с артистом после остановки сердца

18:15

Морские дроны СБУ помогают "держать на плаву" украинскую экономику, - эксперт

17:54

Что ждет украинскую экономику в 2025 году: что может изменить ТрампЭксклюзив

17:54

Часов с электроэнергией будет больше: графики отключения света на 26 декабря

17:51

ГБР задержало скандального экс-начальника Одесского областного ТЦК на выходе из СИЗО

16:58

Угроза окружения Покровска: ВСУ рассказали, как изменилась ситуация

16:50

Разгадать головоломку непросто: лишь единицы справятся за 25 секунд

Реклама
16:40

Какие планы россиян на правом берегу Днепра: для чего на самом деле РФ нужен плацдарм

15:55

Янис Тимма больше недели пролежал в морге – предавать земле тело экс-мужа Седоковой не будут

15:49

Выборы в Украине в 2025 году: эксперт рассказал вероятный сценарий

15:37

Сандра Буллок совершила редчайший выход в свет: как она выглядит

15:35

Лавров заявил, что РФ "не уходит" от переговоров с Украиной: требуют серьезных предложений

15:25

Рождественский террор: появились подробности ударов РФ по городам-миллионникам Украины

15:11

Дроны СБУ атаковали один из крупнейших полигонов РФ: что удалось поразить - СМИ

15:00

На фронте погиб популярный украинский писатель

14:58

Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

14:37

Как убрать растительность на лице: эффективные методы

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять