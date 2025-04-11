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Лунный календарь на 11 апреля: что нельзя делать, чтобы не потерять силы

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2025, 03:21
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Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 11 апреля.
Луна, лунный календарь, гороскоп
Лунный календарь на 11 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Какая фаза Луны 11 апреля по лунному календарю
  • Как Луна повлияет на человека 11 апреля
  • Что можно и нельзя делать 11 апреля

11 апреля - время максимальной силы, подготовки к большим свершениям. Это 14-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия в этот день на пике и ее следует использовать мудро. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 11 апреля

  • В этот день нужно убрать дом или сложить вещи. В такое время Луна любит чистоту.
  • В этот день нужно приготовить блюдо с яйцами. Можно сварить яйцо или испечь хлеб с яйцами. Этот продукт - символ жизни.
  • В этот день нужно носить одежду желтого или золотого цвета. Этот оттенок заряжает энергией.
  • В этот день нужно прикоснуться к глине. Можно провести рукой по земле или горшку. Это придаст устойчивости и связи с корнями.
  • В этот день нужно послушать колокола. Если услышали церковный колокол, следует остановиться. Это знак силы и очищения перед праздниками.

Что не нужно делать 11 апреля

1. Не нужно откладывать дела. 14-й лунный день не терпит промедлений. Лучше действовать, чтобы не потерять энергию.

видео дня

2. Не нужно рвать цветы. Это отнимает силу. Лучше полюбоваться цветами, не трогая.

3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет, лучше выбирать что-то яркое.

4. Не нужно пить холодное. Холод гасит тепло предпраздничной силы. Лучше отдать предпочтение теплому чаю или воде.

5. Не нужно оставлять беспорядок. Он блокирует поток. Нужно убрать хотя бы стол или полку.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на минутку, почувствуйте тепло солнца и дыхание ветра. В этот момент следует сказать слова: "Луна силу мне дарит, весна меня наполняет". Вам нужно почувствовать, что каждая ваша идея - это шаг к моменту, когда вы станете настоящим источником радости.

Кто отмечает именины 11 апреля

  • Кирилл - сила и мудрость;
  • Маркиян - стойкость и тепло;
  • Мария - нежность и гармония; Мария - нежность и гармония;
  • Иван - защита и любовь; Иван - защита и любовь;
  • София - ясность и спокойствие; София - ясность и спокойствие.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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