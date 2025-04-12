Лунный календарь на 12 апреля: что может добавить проблем в этот день

Что узнаете:
- Какая фаза Луны 12 апреля по лунному календарю
- Как Луна повлияет на человека 12 апреля
- Что можно и нельзя делать 12 апреля
12 апреля - время максимальной энергии, испытаний и внутренней силы. Это 15-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия в этот день на пике и ею следует управлять с мудростью. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.
Что следует сделать 12 апреля
- В этот день нужно вспомнить близких и помянуть тех, кого любишь.
- В этот день нужно приготовить хлеб с зерном. Это считается символом жизни и обновления.
- В этот день нужно носить одежду белого и красного цвета. Эти оттенки сочетают чистоту и силу предпраздничного времени.
- В этот день нужно прикоснуться к веточке ивы. Это оберег и знак пробуждения перед Вербным воскресеньем.
- В этот день нужно послушать тишину перед заходом солнца. Это принесет спокойствие и ясность мыслей.
Что не нужно делать 12 апреля
1. Не нужно спорить. 15-й лунный день не терпит гнева. Лучше беречь мир в сердце.
2. Не нужно рвать сухую траву. Это нарушает покой.
3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет, лучше выбирать что-то светлое.
4. Не нужно пить алкоголь. Он разрушает гармонию. Лучше отдать предпочтение воде или чаю.
5. Не нужно держать грусть. Негатив отягощает. Лучше отпустить его ради памяти и надежды.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Совет дня
Остановитесь на мгновение, почувствуйте тепло в своей груди. В этот момент следует сказать слова: "Луна силу мне являет, весна меня воскрешает". Вам нужно понять, что за свою жизнь отвечаете только вы. Следует обрести спокойствие в том, что даже в тишине есть ваша сила, которая может обновить душу.
Кто отмечает именины 12 апреля
- Иван - сила и тепло;
- София - ясность и любовь;
- Мария - нежность и гармония; Мария - нежность и гармония;
- Захар - спокойствие и защита;
- Елена - радость и мир; Елена - радость и мир.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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