Лунный календарь на 9 апреля: как не разрушить гармонию и притянуть счастье

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 9 апреля.

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Лунный календарь на 9 апреля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Что можно и нельзя делать 9 апреля

9 апреля - время милосердия, покоя и духовной гармонии. Это 12-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия подталкивает к доброте и внутреннему миру. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 9 апреля

В этот день нужно помогать другим. Можно подарить другим улыбку или доброе слово, но делать это нужно искренне.

В этот день нужно приготовить блюдо с медом. Можно добавить мед в кашу или напиток, чтобы жизнь стала сладкой.

В этот день нужно носить одежду нежно-розового цвета. Этот оттенок наполнит день нежностью и теплом.

В этот день нужно закутаться в мягкий плед. Это успокоит душу и тело, а также придаст уюта.

В этот день нужно послушать пение птиц. Это принесет радость и легкость.

Что не нужно делать 9 апреля

1. Не нужно гневаться. 12-й лунный день не терпит злости. Лучше отпустить негатив из сердца.

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2. Не нужно рвать тонкие ветки. Это нарушит покой природы.

3. Не нужно носить одежду из жестких тканей. Они гасят нежность. Лучше выбрать что-то мягкое и легкое.

4. Не нужно пить алкоголь. Он разрушает гармонию. Лучше отдать предпочтение чистой воде.

5. Не нужно осуждать кого-то. Лучше избегать резких слов.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Найдите тихое место, отдохните и скажите такие слова: "Луна милосердия сияет, весна меня согреет". Мольфар советует задуматься о прощении себя и других, чтобы освободить себя от негатива. В этот день следует уметь быть добрым к себе и миру. Вы получите радость, если сделаете этот день светлее.

Кто отмечает именины 9 апреля

Матрона - тепло и защита;

Иван - сила и спокойствие;

Мария - нежность и гармония;

Павел - мудрость и мир;

София - ясность и любовь.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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