Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака

Знак Зодиака Близнецы в марте будет главным "страдальцем", спрогнозировал Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 для всех знаков Зодиака и предупредил, что главным "страдальцем" месяца буде знак Близнецы.

Очень неблагоприятный период для Близнецов стартует с 4 марта, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что Близнецы будут страдать по всем параметрам – грозят рабочие конфликты, ссоры с соседями, сложные ситуации с близкими людьми, поломка транспорта.

"…Возможны необдуманные поступки, импульсивность, резкая смена настроения – все это будет не во благо…", – добавил астролог.

Эксперт посоветовал Близнецам отказаться от смены работы или рода занятий, поездок за границу и опасаться несчастных случаев и аварий.

Ранее астрологи составили для Близнецов гороскоп на 2021 год.

Эксперты подчеркнули, что в начале года представителям этого знака Зодиака можно прибегать к бескомпромиссным решениям, делать решительные шаги, однако не стоит играть на публику. В прогнозе также говорится, что Близнецам нужно проявлять внимательность в важных делах.