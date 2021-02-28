Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака

Представители одного знака Зодиака будут страдать на всех фронтах, предупредил эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 для всех знаков Зодиака и предупредил, что главным "страдальцем" месяца буде знак Близнецы.
Очень неблагоприятный период для Близнецов стартует с 4 марта, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник отметил, что Близнецы будут страдать по всем параметрам – грозят рабочие конфликты, ссоры с соседями, сложные ситуации с близкими людьми, поломка транспорта.
"…Возможны необдуманные поступки, импульсивность, резкая смена настроения – все это будет не во благо…", – добавил астролог.
Эксперт посоветовал Близнецам отказаться от смены работы или рода занятий, поездок за границу и опасаться несчастных случаев и аварий.
- Ранее астрологи составили для Близнецов гороскоп на 2021 год.
- Эксперты подчеркнули, что в начале года представителям этого знака Зодиака можно прибегать к бескомпромиссным решениям, делать решительные шаги, однако не стоит играть на публику. В прогнозе также говорится, что Близнецам нужно проявлять внимательность в важных делах.
Знак Зодиака Близнецы
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.