Названо прекрасное время для операций с недвижимостью: кому сулят фарт

Земному знаку Зодиака в определенный период марта спрогнозирована удача.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 для Козерога и отметил, что для представителей этого знака Зодиака во второй половине месяца наступит прекрасное время для операций с недвижимым имуществом, в частности для его приобретения.
Козерогам в этот период светит удача, они могут заниматься собственным продвижением, например, проводить рекламные кампании, рассказал эксперт Главреду.
По его словам, вторая половина марта – подходящее время для организации своего дела и создания планов на будущее.
"…Последние десять дней марта будут для Козерога весьма плодотворными, особенно в плане деловых встреч, партнерских взаимоотношений и обращения в суд…", – добавил Влад Росс.
- Ранее астрологи составили гороскоп на 2021 год для Козерогов. Представителей этого знака Зодиака предупредили, что будет много посильной работы, и стоит рассчитывать только на собственные силы.
- Эксперты отметили, что залогом успеха будут прямолинейность и трудолюбие. Также астрологи спрогнозировали представителям этого знака Зодиака большое количество перемен.
Знак Зодиака Козерог
Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.
Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.