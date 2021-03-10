Названо прекрасное время для операций с недвижимостью: кому сулят фарт

Влад Росс прогнозирует удачу Козерогам во второй половине марта / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 для Козерога и отметил, что для представителей этого знака Зодиака во второй половине месяца наступит прекрасное время для операций с недвижимым имуществом, в частности для его приобретения.

Козерогам в этот период светит удача, они могут заниматься собственным продвижением, например, проводить рекламные кампании, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, вторая половина марта – подходящее время для организации своего дела и создания планов на будущее.

"…Последние десять дней марта будут для Козерога весьма плодотворными, особенно в плане деловых встреч, партнерских взаимоотношений и обращения в суд…", – добавил Влад Росс.

Ранее астрологи составили гороскоп на 2021 год для Козерогов. Представителей этого знака Зодиака предупредили, что будет много посильной работы, и стоит рассчитывать только на собственные силы.

Эксперты отметили, что залогом успеха будут прямолинейность и трудолюбие. Также астрологи спрогнозировали представителям этого знака Зодиака большое количество перемен.