Не переносят на дух: какие знаки Зодиака максимально несовместимы друг с другом

Каждый знак Зодиака имеет свои уникальные черты, которые могут по-разному сочетаться с чертами других знаков.

https://horoscope.glavred.info/ne-perenosyat-na-duh-kakie-znaki-zodiaka-maksimalno-nesovmestimy-drug-s-drugom-10604738.html Ссылка скопирована

Некоторые знаки Зодиака могут быть несовместимыми / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

По утверждениям эзотериков, совместимость знаков Зодиака может сыграть важную роль в выборе партнера или друзей. Например, Рыбам трудно найти общий язык со Стрельцами, а Близнецы редко находят общий язык с Девами.

Times of India рассказывает о знаках Зодиака, которые плохо сочетаются между собой.

Что известно об издании Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия. видео дня

Рыбы и Стрелец

Этот союз может быть очень эмоциональным. Однако Рыбам, которые мечтают о спокойствии, сложно выдерживать активность Стрельцов, которые постоянно стремятся к приключениям. Это приводит к частым конфликтам, поскольку Стрельцы не готовы жертвовать своим стилем жизни, а Рыбы ценят стабильность.

Близнецы и Дева

Близнецы, которые не любят ограничений, часто сталкиваются с неприятием со стороны Дев, для которых порядок является приоритетом. Из-за этого в таких отношениях постоянно возникают недоразумения.

Весы и Козерог

Конфликты в этой паре возникают из-за разных жизненных приоритетов: Весы ценят карьеру и свои амбиции, тогда как Козерог стремится к стабильности и семейному уюту.

Телец и Лев

Компромиссы в этом союзе встречаются редко, поскольку оба знака настаивают на своем. Телец сосредоточен на рутине и работе, тогда как Львы любят праздники и свободу, что приводит к конфликтам.

Скорпион и Водолей

В этой паре часто возникает напряжение из-за разного подхода к жизни: Скорпионы, которые требуют решительности, не понимают отчужденных и холодных Водолеев, что может стать источником обид.

Овен и Рак

Овны, готовые идти на риск ради успеха, часто сталкиваются с трудностями в отношениях с Раками, для которых важен комфорт и стабильность, что приводит к сложным отношениям.

Что должен учитывать читатель? Этот материал содержит только информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.

Знаки Зодиака / Инфографика: Главред

Кстати, Главред также рассказывал, для каких знаков зодиака октябрь станет судьбоносным.

Другие интересные гороскопы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред