Не переносят на дух: какие знаки Зодиака максимально несовместимы друг с другом

По утверждениям эзотериков, совместимость знаков Зодиака может сыграть важную роль в выборе партнера или друзей. Например, Рыбам трудно найти общий язык со Стрельцами, а Близнецы редко находят общий язык с Девами.
Times of India рассказывает о знаках Зодиака, которые плохо сочетаются между собой.
Что известно об издании Times of India
Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.
Рыбы и Стрелец
Этот союз может быть очень эмоциональным. Однако Рыбам, которые мечтают о спокойствии, сложно выдерживать активность Стрельцов, которые постоянно стремятся к приключениям. Это приводит к частым конфликтам, поскольку Стрельцы не готовы жертвовать своим стилем жизни, а Рыбы ценят стабильность.
Близнецы и Дева
Близнецы, которые не любят ограничений, часто сталкиваются с неприятием со стороны Дев, для которых порядок является приоритетом. Из-за этого в таких отношениях постоянно возникают недоразумения.
Весы и Козерог
Конфликты в этой паре возникают из-за разных жизненных приоритетов: Весы ценят карьеру и свои амбиции, тогда как Козерог стремится к стабильности и семейному уюту.
Телец и Лев
Компромиссы в этом союзе встречаются редко, поскольку оба знака настаивают на своем. Телец сосредоточен на рутине и работе, тогда как Львы любят праздники и свободу, что приводит к конфликтам.
Скорпион и Водолей
В этой паре часто возникает напряжение из-за разного подхода к жизни: Скорпионы, которые требуют решительности, не понимают отчужденных и холодных Водолеев, что может стать источником обид.
Овен и Рак
Овны, готовые идти на риск ради успеха, часто сталкиваются с трудностями в отношениях с Раками, для которых важен комфорт и стабильность, что приводит к сложным отношениям.
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