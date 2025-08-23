Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньги

Анна Ярославская
23 августа 2025, 08:55
133
В августе и сентябре 2025 произойдет редкое астрологическое явление, которое всем подарит две важные возможности. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Новолуние в Деве: кому удастся изменить жизнь и достичь целей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем новолуние в Деве уникально
  • Кого ждет успех, удача и перемены
  • Кто получит новый источник дохода и встретит свою любовь

Новолуние в августе 2025 года состоится 23 числа в знаке Девы. Это знак отвечает за общение, контакты, переговоры, информацию, торговлю, путешествия. Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Интересно, что в сентябре новолуние также произойдет в знаке зодиака Дева, а это случается довольно редко.

видео дня

"В субботу будет новолуние в нулевом знаке в нулевом Девы, то есть прямо в начале этого знака.Через месяце - в сентябре - будет новолуние в последнем, тридцатом градусе этого знака. Вам как будто даются два шанса для начинаний. Новолуние - это новое начало, начинание, старт, намерение что-то сделать. Вселенная вам говорит: вот вам энергия, источник для чего-то нового. Вот вам ещё один источник для чего-то нового. Это очень редкое явление и шанс начать", - рассказала астролог.

Общая карта для всех знаков: 3 жезлов

Карта движения к цели и мечте. Символизирует действия, желания, активность, поездки, путешествия, обучение. Она призывает сделать шаг навстречу своей мечте.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта: 9 чаш

Карта кульминации, получения результата, принятия решения. Может означать объединение с кем-то, празднование.

Символ удачи и везения. Предвещает радостные эмоции и прибыль.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта: Сила

Карта уверенности в своих силах, способности справиться с любой задачей. Также символ денег и финансов.

Вы сильнее, чем думаете, и сможете подстроить ситуацию под себя.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта: Королева чаш и Туз чаш

Королева символизируют эмоции, понимание, заботу, принятие (возможно, себя и своих желаний). Также эта карта обозначает женщину, которая будет с вами рядом, по гороскопу она - Рак, Скорпион или Рыбы.

Туз Чаш – это подарок судьбы, возможность, предложение или шанс сделать первый шаг в новом начинании.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта: Колесница

Карта триумфа, движения вперед, путешествия, поездки, приобретения транспорта, переезда.

Предвещает публичность, успех, продвижение во всех делах и контроль над своей жизнью. Вы сами хозяин своей судьбы.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: Смерть и 4 жезлов

Карта завершения прошлого, трансформации, нового рождения и возрождения в новом качестве.

Четверка жезлов обозначает стабильность. Это хорошая карта для недвижимости, места жительства, семьи или успешного бизнеса.

Гороскоп Таро на новолуние - Девы

Карта: 3 мечей, Паж пентаклей, 4 мечей

Могут указывать на отсутствие поддержки или необходимость действовать вопреки мнению других, что даст толчок к успеху.

Паж пентаклей – начало финансового или бизнес-проекта, обучения, необходимость всё просчитать.

Четверка мечей – призывает остановиться, обдумать, отдохнуть, подготовиться с ясным умом, полагаясь на свою интуицию и аналитические способности.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: 5 пентаклей

Карта предвещает перемены, которые назрели и должны произойти. Важно верить в лучшее, чтобы эти перемены были позитивными.

Вам необходимо справиться со своими эмоциями, логически простроить план к мечте и помнить, что вы находитесь под защитой высших сил.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта: 6 жезлов

Карта триумфа, радости, победы. Вас ждут поздравления, возможно, связанные со свадьбой, предложением, новым этапом в отношениях, успешным выступлением, сдачей экзаменов, получением диплома, новой должностью, беременностью или рождением ребенка. Вы получите заслуженную удачу.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта: 7 чаш

Астролог советует вспомнить, как это - быть ребенком, радоваться жизни. Вспомните свои детские мечты. Бабочка символизирует перемены к лучшему.

Также Стрельцам нужно будет сделать выбор. Делайте его с легкой душой, выбирая то, что откликается и не вызывает страха.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта: 7 мечей

Возможно, вы захотите уйти из какого-то места или окружения, где вас осуждают/критикуют. Карта призывает выстроить свои границы, защитить себя и не обращать внимания на чужую критику. Вам будет оказана помощь.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: Паж жезлов

Предвещает новости, информацию, которая порадует. Символизирует новый ресурс, источник дохода, новые чувства или новую любовь. Означает начинания, планирование будущего, новые планы, обучение или новые знания.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: 9 мечей, 10 жезлов, Солнце

Вы можете решительно уйти из обременительных отношений или окружения. Вам необходимо уважение к себе и принятие решений, которые будут лучше для вас.

Вас ждет переход от груза ответственности к легкости, радости и ощущению, что жизнь – это праздник. Жизнь может измениться очень скоро.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 27 августа 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:37Мир
В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

11:29Украина
Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

10:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

Последние новости

11:37

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:29

В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

10:57

Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву

10:44

"Чтобы душа умершего попрощалась с домом": можно ли убирать дома сразу после похоронВидео

10:40

Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
09:58

Пламя до небес, объявлена эвакуация: в США прогремели взрывы, какая причина

09:15

"РФ должна выполнить свою часть соглашения": что задумал Путин

08:55

Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньгиВидео

08:49

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

Реклама
08:06

Погиб, когда заходил на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

07:10

Где три отличия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку

06:19

Возможен ли мир с Россией?мнение

05:36

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

05:00

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

04:35

Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

03:32

Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

02:30

На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

01:38

Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

00:50

РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

00:13

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Реклама
00:08

Напасть: с Киркоровым случилась новая бедаВидео

22 августа, пятница
23:23

Ведущие телемарафона "Единые Новости" снялись в трогательном ролике

22:28

Украина на грани серьезного дефицита: названы причины скачка цен на хлеб

22:16

Трамп разозлился из-за действий Путина: "Я приму очень важное решение"Видео

21:58

Мертвое море: почему самое соленое озеро на Земле исчезает

21:37

У Киева появился важный аргумент: экс-глава МИД раскрыл сценарий окончания войныВидео

21:30

Не только картофель - из чего на самом деле в Украине делают чипсыВидео

21:14

Переговоры США-Китай: готова ли Украина к ним?мнение

21:05

Тайна прозрачности: почему стекло пропускает свет

20:33

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

20:29

США могут с воздуха прикрыть коалицию: СМИ о выработке гарантий для Украины

19:58

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

19:45

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

19:41

История и современность шиболетов: как слово становится оружием

19:28

Рис получится идеально рассыпчатым: главный секрет безупречного блюдаВидео

19:27

"Мне совершенно плевать": Лолита решилась на радикальные меры в отношении дочки

19:10

Когда Путин встретится с Зеленским?мнение

18:38

В Украине "мясо для бедных" стало роскошью - цены сравнялись с олениной

18:33

Отказ Трамп от участия в переговорах: СМИ узнали об уязвимой позиции Киева

18:24

5 интересных фактов об английском языке: что стоит знать новичкам

Реклама
18:21

Путинист Киркоров слил всю правду о себе предательнице Лорак - детали

18:02

Почему нельзя убирать 23 августа: приметы, которые уберегут от потерь

17:37

Были ли ваши предки венграми: фамилия расскажет о коренном происхождении

17:36

Иван Гелюх: DRI привлекла €60 млн "зеленого" кредита актуально

17:27

Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше

17:24

Убийство Фарион: прокуроры заявили о важном признании обвиняемого Зинченко

17:07

Почему мы плачем от лука - секреты химии и простые лайфхаки

16:39

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Доллар стремительно полетел вверх: какой курс валют ждет украинцев 25 августа

16:28

Сколько "съедают" популярные кроссоверы: реальный рейтинг расхода топлива в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять