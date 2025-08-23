Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньги

В августе и сентябре 2025 произойдет редкое астрологическое явление, которое всем подарит две важные возможности. Детали раскрыла Анжела Перл.

Новолуние в Деве: кому удастся изменить жизнь и достичь целей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Чем новолуние в Деве уникально

Кого ждет успех, удача и перемены

Кто получит новый источник дохода и встретит свою любовь

Новолуние в августе 2025 года состоится 23 числа в знаке Девы. Это знак отвечает за общение, контакты, переговоры, информацию, торговлю, путешествия. Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Интересно, что в сентябре новолуние также произойдет в знаке зодиака Дева, а это случается довольно редко.

"В субботу будет новолуние в нулевом знаке в нулевом Девы, то есть прямо в начале этого знака.Через месяце - в сентябре - будет новолуние в последнем, тридцатом градусе этого знака. Вам как будто даются два шанса для начинаний. Новолуние - это новое начало, начинание, старт, намерение что-то сделать. Вселенная вам говорит: вот вам энергия, источник для чего-то нового. Вот вам ещё один источник для чего-то нового. Это очень редкое явление и шанс начать", - рассказала астролог.

Общая карта для всех знаков: 3 жезлов

Карта движения к цели и мечте. Символизирует действия, желания, активность, поездки, путешествия, обучение. Она призывает сделать шаг навстречу своей мечте.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта: 9 чаш

Карта кульминации, получения результата, принятия решения. Может означать объединение с кем-то, празднование.

Символ удачи и везения. Предвещает радостные эмоции и прибыль.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта: Сила

Карта уверенности в своих силах, способности справиться с любой задачей. Также символ денег и финансов.

Вы сильнее, чем думаете, и сможете подстроить ситуацию под себя.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта: Королева чаш и Туз чаш

Королева символизируют эмоции, понимание, заботу, принятие (возможно, себя и своих желаний). Также эта карта обозначает женщину, которая будет с вами рядом, по гороскопу она - Рак, Скорпион или Рыбы.

Туз Чаш – это подарок судьбы, возможность, предложение или шанс сделать первый шаг в новом начинании.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта: Колесница

Карта триумфа, движения вперед, путешествия, поездки, приобретения транспорта, переезда.

Предвещает публичность, успех, продвижение во всех делах и контроль над своей жизнью. Вы сами хозяин своей судьбы.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: Смерть и 4 жезлов

Карта завершения прошлого, трансформации, нового рождения и возрождения в новом качестве.

Четверка жезлов обозначает стабильность. Это хорошая карта для недвижимости, места жительства, семьи или успешного бизнеса.

Гороскоп Таро на новолуние - Девы

Карта: 3 мечей, Паж пентаклей, 4 мечей

Могут указывать на отсутствие поддержки или необходимость действовать вопреки мнению других, что даст толчок к успеху.

Паж пентаклей – начало финансового или бизнес-проекта, обучения, необходимость всё просчитать.

Четверка мечей – призывает остановиться, обдумать, отдохнуть, подготовиться с ясным умом, полагаясь на свою интуицию и аналитические способности.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: 5 пентаклей

Карта предвещает перемены, которые назрели и должны произойти. Важно верить в лучшее, чтобы эти перемены были позитивными.

Вам необходимо справиться со своими эмоциями, логически простроить план к мечте и помнить, что вы находитесь под защитой высших сил.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта: 6 жезлов

Карта триумфа, радости, победы. Вас ждут поздравления, возможно, связанные со свадьбой, предложением, новым этапом в отношениях, успешным выступлением, сдачей экзаменов, получением диплома, новой должностью, беременностью или рождением ребенка. Вы получите заслуженную удачу.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта: 7 чаш

Астролог советует вспомнить, как это - быть ребенком, радоваться жизни. Вспомните свои детские мечты. Бабочка символизирует перемены к лучшему.

Также Стрельцам нужно будет сделать выбор. Делайте его с легкой душой, выбирая то, что откликается и не вызывает страха.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта: 7 мечей

Возможно, вы захотите уйти из какого-то места или окружения, где вас осуждают/критикуют. Карта призывает выстроить свои границы, защитить себя и не обращать внимания на чужую критику. Вам будет оказана помощь.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: Паж жезлов

Предвещает новости, информацию, которая порадует. Символизирует новый ресурс, источник дохода, новые чувства или новую любовь. Означает начинания, планирование будущего, новые планы, обучение или новые знания.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: 9 мечей, 10 жезлов, Солнце

Вы можете решительно уйти из обременительных отношений или окружения. Вам необходимо уважение к себе и принятие решений, которые будут лучше для вас.

Вас ждет переход от груза ответственности к легкости, радости и ощущению, что жизнь – это праздник. Жизнь может измениться очень скоро.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 27 августа 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

