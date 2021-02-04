Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие

В февральское новолуние можно встретить восточный Новый год, поделился прогнозом Влад Росс / flickr.com/anditurner

Астролог Влад Росс составил прогноз на февральское новолуние 2021. Эксперт отметил, что 1 лунный день наступит в четверг, 11 февраля, в 21:06 по Киеву.

Росс говорил Главреду, что именно в это время можно встретить год Быка по восточному календарю – стоит поднять бокалы с шампанским и загадать желание.

Эксперт отметил, что 11 число является лучшей датой для того, чтобы записать цели, которых вы хотите достичь за год, и "запрограммироваться" на успех.

Астролог Юлия Погорельченко назвала Главреду угрозы новолуния и посоветовала, чем в этот день лучше всего заняться.

Новолуние – февраль 2021 года. Чего опасаться:

Активизируются сплетники и "доброжелатели";

Не хватает сил на дела;

Нет желания что-то делать;

Эмоции бьют через край.

Новолуние 11 февраля 2021 года – чем посоветовала заняться астролог:

Мечтать;

Заняться медитацией или визуализацией;

Составить планы на месяц;

Избавиться от всего ненужного.

Ранее сообщалось, что Новый год по восточному календарю наступит в ночь с 11 на 12 февраля. Влад Росс советовал сесть за праздничной стол уже в 22:00.