Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие

В новую фазу Луны можно себя "перепрограммировать", посоветовал эксперт.
Астролог Влад Росс составил прогноз на февральское новолуние 2021. Эксперт отметил, что 1 лунный день наступит в четверг, 11 февраля, в 21:06 по Киеву.
Росс говорил Главреду, что именно в это время можно встретить год Быка по восточному календарю – стоит поднять бокалы с шампанским и загадать желание.
Эксперт отметил, что 11 число является лучшей датой для того, чтобы записать цели, которых вы хотите достичь за год, и "запрограммироваться" на успех.
Астролог Юлия Погорельченко назвала Главреду угрозы новолуния и посоветовала, чем в этот день лучше всего заняться.
Новолуние – февраль 2021 года. Чего опасаться:
- Активизируются сплетники и "доброжелатели";
- Не хватает сил на дела;
- Нет желания что-то делать;
- Эмоции бьют через край.
Новолуние 11 февраля 2021 года – чем посоветовала заняться астролог:
- Мечтать;
- Заняться медитацией или визуализацией;
- Составить планы на месяц;
- Избавиться от всего ненужного.
Ранее сообщалось, что Новый год по восточному календарю наступит в ночь с 11 на 12 февраля. Влад Росс советовал сесть за праздничной стол уже в 22:00.
Новолуние
- Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia.
- В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.
Автор: Екатерина Присяжнюк