Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

Новолуние 29 января произойдет в 14:36 по киевскому времени.

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Новолуние 29 января гороскоп / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Первое Новолуние в 2025 году произойдёт 29 января в знаке Водолея. Как рассказала астролог Анжелика Витренко для Главреда, Новолуние в Водолее создаст подходящее настроение для перемен, любви и креативных проектов.

Астролог составила гороскоп и рекомендации для каждого знака по ведической системе - Лунный знак и Восходящий знак.

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события. видео дня

Гороскоп на Новолуние 29 января

Овен (Меша): время сосредоточиться на семье. Медитации и мантры помогут снизить беспокойство.

Телец (Вришабха): хорошее время для начала обучения или новых проектов. Прогулки на природе помогут снять напряжение.

Близнецы (Митхуна): уделите внимание управлению бюджетом и избегайте крупных трат. Полезно сосредоточиться на развитии уверенности в себе через аффирмации.

Рак( Карката): это ваше время! Пересмотрите свои жизненные цели - это начало нового цикла и финансов. Займитесь духовными практиками, чтобы перезагрузиться.

Лев (Симха): период требующий уединения и анализа прошлого опыта. Попробуйте практики прощения и отпускания. Благоприятно занятия благотворительностью.

Дева (Канья): хорошее время для общения с друзьями и разработки новых целей на будущее. Уделите внимание командным проектам.

Весы (Тула): фокус на карьере, финансах и общественном статусе. Используйте это время, чтобы определить свои профессиональные цели.

Скорпион (Дхану): это время трансформации и внутренней работы. Уделите внимание долгосрочным инвестициям.

Козерог (Макар): фокус на партнёрских отношениях. Это хорошее время для укрепления связей или обсуждения будущих совместных планов.

Водолей (Кумбха): обратите внимание на здоровье и ежедневные привычки. Избегайте прокрастинации.

Рыбы (Мина): займитесь творчеством, хобби или посвятите время детям. Погружение в медитацию или чтение поможет восстановить внутренний баланс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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