"Обман на огромную сумму": астролог сказал, кому нельзя вкладывать деньги

Весов могут обмануть на огромную сумму, предупредил Влад Росс / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 года для всех знаков Зодиака и поделился, что Весов могут обмануть на очень крупную сумму.

Весам нельзя вкладывать деньги в ценные бумаги и в недвижимость, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, представителям этого знака грозят сложные финансовые ситуации, "наезды", что-то критические может случиться в пути.

"…Весы рискуют быть обмануты на очень крупную сумму денег. Им противопоказано вкладывать деньги в недвижимость, инвестировать в ценные бумаги…", – предупредил астролог.

Ранее был опубликован подробный гороскоп для Весов на 2021 год.

В астропрогнозе говорится, что на протяжении середины лета – середины осени можно делать вложения, однако стоит отказаться от кардинальных перемен.