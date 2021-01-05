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"Обман на огромную сумму": астролог сказал, кому нельзя вкладывать деньги

5 января 2021, 14:50

Одному знаку Зодиака грозят сложные ситуации, связанные с деньгами, спрогнозировал эксперт.

Росс предупредил, что Весов могут обмануть на огромную сумму – Гороскоп на январь 2021 Весы
Весов могут обмануть на огромную сумму, предупредил Влад Росс / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 года для всех знаков Зодиака и поделился, что Весов могут обмануть на очень крупную сумму.

Весам нельзя вкладывать деньги в ценные бумаги и в недвижимость, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, представителям этого знака грозят сложные финансовые ситуации, "наезды", что-то критические может случиться в пути.

"…Весы рискуют быть обмануты на очень крупную сумму денег. Им противопоказано вкладывать деньги в недвижимость, инвестировать в ценные бумаги…", – предупредил астролог.

Знак Зодиака Весы

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Весы – один из трех воздушных знаков. Весами считаются люди, рожденные в период с 23 сентября по 22 октября.

Влад Росс гороскоп на январь гороскоп Весы
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