"Обман на огромную сумму": астролог сказал, кому нельзя вкладывать деньги

Одному знаку Зодиака грозят сложные ситуации, связанные с деньгами, спрогнозировал эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 года для всех знаков Зодиака и поделился, что Весов могут обмануть на очень крупную сумму.
Весам нельзя вкладывать деньги в ценные бумаги и в недвижимость, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, представителям этого знака грозят сложные финансовые ситуации, "наезды", что-то критические может случиться в пути.
"…Весы рискуют быть обмануты на очень крупную сумму денег. Им противопоказано вкладывать деньги в недвижимость, инвестировать в ценные бумаги…", – предупредил астролог.
- Ранее был опубликован подробный гороскоп для Весов на 2021 год.
- В астропрогнозе говорится, что на протяжении середины лета – середины осени можно делать вложения, однако стоит отказаться от кардинальных перемен.
Знак Зодиака Весы
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Весы – один из трех воздушных знаков. Весами считаются люди, рожденные в период с 23 сентября по 22 октября.
Автор: Екатерина Присяжнюк