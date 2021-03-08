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Одному знаку Зодиака грозит скандальная слава – астролог

8 марта 2021, 05:28
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Представителям водной стихии лучше никуда не ехать, посоветовал эксперт.

Астролог спрогнозировал, что Скорпионы в марте могут получить скандальную славу
Скорпионы в марте могут получить скандальную славу, спрогнозировал астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для Скорпиона и предупредил, что представителям этого водного знака Зодиака грозит неблагоприятная вторая половина месяца.

Во второй половине марта не стоит отправляться в путь, поскольку есть большая угроза сложных ситуаций, несчастных случаев и аварий, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Скорпионам также грозят критические ситуации с родными. Собеседник предупредил, что эти зодиакальные представители могут неожиданно получить скандальную славу.

"Для Скорпиона… будет благоприятной первая половина месяца… Особенно им будет фартить в плане любви, сексуальности и поиска партнеров… Однако вторая половина месяца будет гораздо менее удачной…", – сказал эксперт.

  • Ранее астрологи составили гороскоп на 2021 год для Скорпиона. В прогнозе говорится, что в начале года Скорпионам светят возможности и знакомства.
  • Представителям этого знака Зодиака посоветовали правильно распределять внимание, работать совместно с союзниками и прислушиваться к мнению самых близких людей.

Знак Зодиака Скорпион

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.

Влад Росс Гороскоп на март
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