Одному знаку Зодиака грозит скандальная слава – астролог

Скорпионы в марте могут получить скандальную славу, спрогнозировал астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для Скорпиона и предупредил, что представителям этого водного знака Зодиака грозит неблагоприятная вторая половина месяца.

Во второй половине марта не стоит отправляться в путь, поскольку есть большая угроза сложных ситуаций, несчастных случаев и аварий, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Скорпионам также грозят критические ситуации с родными. Собеседник предупредил, что эти зодиакальные представители могут неожиданно получить скандальную славу.

"Для Скорпиона… будет благоприятной первая половина месяца… Особенно им будет фартить в плане любви, сексуальности и поиска партнеров… Однако вторая половина месяца будет гораздо менее удачной…", – сказал эксперт.

Ранее астрологи составили гороскоп на 2021 год для Скорпиона. В прогнозе говорится, что в начале года Скорпионам светят возможности и знакомства.

Представителям этого знака Зодиака посоветовали правильно распределять внимание, работать совместно с союзниками и прислушиваться к мнению самых близких людей.