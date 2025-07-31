Переломный момент и новая дорога: 5 знаков зодиака почувствуют перемены 31 июля

Четверг в китайском гороскопе - это день разрушения.

https://horoscope.glavred.info/perelomnyy-moment-i-novaya-doroga-5-znakov-zodiaka-pochuvstvuyut-peremeny-31-iyulya-10685849.html Ссылка скопирована

Кого ждет успех в четверг / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака сбросит бремя 31 июля

Для кого откроется что-то новое

Астрологи предсказывают, что уже в четверг, 31 июля, 5 китайских знаков зодиака ожидает удача, везение и время трансформации.

Как пишет YourTango, в китайском гороскопе четверг - день разрушения, которым руководит Металлический Бык. Этот день не является негативным, а наоборот - мощным. Именно в это время разрываются циклы, которые должны были закончиться, передает Главред.

видео дня

Каких китайских знаков зодиака ждет ясность и удача 31 июля

Бык

31 июля вы будете находиться в центре энергетического сдвига. Вам не нужно будет настаивать сильнее, а наоборот - нужно отпустить. Решение, которое вы примете, даже если оно кажется незначительным, будет иметь долговременное влияние. Вы можете незаметно обойти финансовое или эмоциональное истощение.

Дракон

В этот день вы избавитесь от устаревшего убеждения. С вами может случиться момент, который напомнит, что вы пришли как раз вовремя для того, что предназначено для вас. Вам стоит отказаться от сравнений. Как только вы перестанете сравнивать себя с кем-то, ваш собственный путь просветится.

Змея

В четверг вы можете почувствовать момент острой ясности. Вы можете увидеть что-то таким, каким оно есть на самом деле. Но это не плохая новость, потому что это тот вид осознания, который ведет к свободе. Именно после этого для вас откроется что-то новое.

Свинья

В этот день вы можете увидеть чье-то истинное лицо, что позволит вам двигаться четко вперед. Дела начнут улучшаться. Вы можете привлечь поддержку из неожиданного источника. Или кто-то, кто когда-то вас не замечал, теперь вернется с лучшими условиями.

Лошадь

31 июля вас может ждать выгодная сделка, свободный временной промежуток или новый путь, который на самом деле окажется легче. Вы избавитесь беспорядка из планов, календаря или внутреннего мира. Вы можете почувствовать себя легче, будто наконец сбросили бремя, которое вам никогда не суждено было нести.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред