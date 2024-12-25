Перемирие, падение режима Путина и риск цунами: Росс сказал, чем удивит 2025 год

Ключевые транзиты планет 2025 года будут очень важны и окажут значительное влияние на события в Украине и мире.

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Влад Росс рассказал, какие важные события произойдут в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

Когда остановятся боевые действия

Когда нельзя вступать в брак

Дата завершения войны в Украине и падения режима Путина в РФ

Астролог Влад Росс составил гороскоп на 2025 год и рассказал, как ключевые транзиты планет повлияют на войну в Украине и ситуацию в РФ. Также специалист объяснил, что можно и нельзя делать по время движения планет.

Росс прогнозирует заморозку войны

Как рассказал астролог в интервью Главреду, 24 февраля закончится период ретроградного Марса, а 28-го – и его стационарность.

"Именно в дни, когда Марс замрёт на небе, могут остановиться и боевые действия. Чтобы завершилась любая война, нужно, чтобы остановился сам бог войны – Марс. Вот это и произойдёт в конце февраля", - сказал астролог.

По его словам, можно прогнозировать, что боевые действия могут быть заморожены в период с конца февраля и до 25 мая, когда Сатурн войдёт в Овна и упорядочит этот знак.

Кроме того, с 3 марта и по 14 апреля 2025 года нас ждёт период ретроградность Венеры. В связи с этим в марте и апреле 2025 года лучше не жениться и не выходить замуж.

"Говорят, что вступившие в брак в мае, будут маяться всю жизнь, но не в этот раз – лучше в новом году создавать семью в мае, чем в марте или апреле", - посоветовал Росс.

В целом, ретро Венера принесёт переосмысление любовных отношений, финансовых дел и творческих стремлений.

России "светит" переворот

С 14 по 29 марта ожидается коридор весенних затмений.

"Сатурн и Нептун сойдутся в лунном затмении в середине марта. Когда в прошлый раз была такая комбинация, рухнула Берлинская стена, пал советский режим, и посыпалось всё в республиках. Потому есть все основания ожидать, что в эти дни посыплется режим Путина. Да и в целом, март может быть поворотным периодом. Если явный переворот в России не случится в марте 2025-го, то он будет подковёрным, а всё решится в сентябре, когда будет второй коридор затмений", - свидетельствует гороскоп 2025.

Смотрите видео - Астрологический прогноз Влада Росса на 2025 год:

Осенний коридор затмений состоится с 7 по 21 сентября.

"В день Богородицы будет второе затмение сентября, и именно этот день может стать последним для российской власти. Затмение в такой день – это благоприятный момент, чтобы покончить с мафией во главе России. Поэтому мой прогноз таков: переворот в России случится либо в марте, либо в сентябре-октябре. Точно можно сказать, что война не закончится, пока в РФ не случится переворот, и пока мы не увидим повешенного Путина", - считает Влад Росс.

Еще одно важное астрологическое событие - вхождение Нептуна в знак Овна 30 марта.

Что принесет этот транзит:

могут появиться новые глобальные объединения, в связи с чем возможны новые волны эмиграции;

может измениться концепция границ, в том числе и Украины;

могут быть приняты важные решения относительно того, когда и что вернётся в Украину.

Когда может быть заключено перемирие

"Очень позитивный аспект нас ждёт с 25 мая до 1 сентября, когда Сатурн войдёт в знак Овна, после чего вернётся в Рыбы. Этот транзит принесёт миру энергию структурных перемен, будет вырисовываться окончание войны и перемирие", - прогнозирует астролог.

Также этот период принесёт хорошие смелые начинания, необходимость брать на себя ответственность за свои действия.

"Овен – знак начинаний и лидерства, а Сатурн добавляет дисциплину, долгосрочные перспективы, а также понимание того, как может завершиться эта война. Важно будет не только начинать новые проекты, но и довести их до конца. Мир столкнётся с необходимостью пересмотреть старые структуры и ввести новые. Это может касаться политики, экономики, технологий. Овен будет побуждать действовать решительно, а Сатурн будет гарантировать то, что действия будут не поверхностными, а глубокими и проработанными", - отметил астролог.

При этом, по его словам, война в Украине будет обуздана лишь после вхождения Сатурна в знак Овна, а произойдёт это в красивую дату – 25.05.2025.

Когда Украина начнет процесс восстановления

С 10 июня 2025 года до 29 июня 2026 года Юпитер переместится в знак Рака, расширяя внутренний мир, помогая лучше осознать свои чувства, стать мудрее и глубже. Этот год благоприятен для формирования национальной идентичности, в частности, он пойдёт на пользу украинской идентичности. Также в этот период начнётся бум строек. Когда Юпитер входит в знак Рака, всегда всё начинает строиться и отстраиваться.

"Вот и Украина начнёт отстраиваться со второй половины года, именно после 10 июня пойдут инвестицию в землю и строительство", - считает Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

2025-й станет годом инноваций

В 2025 году произойдет очень хороший транзит Урана. 7 июля планета впервые за 84 года вернётся в знак Близнецы. Это сулит кардинальные изменения в области коммуникации, технологий, интеллектуальных подходов. На ближайшие семь лет может полностью измениться система коммуникации.

"Уран произведёт революцию в инновациях, искусственном интеллекте и технологиях. Грядёт модернизация в сфере поездок и путешествий. Также эти семь лет полностью перевернут базу труда: из-за активного применения искусственного интеллекта в разных сферах жизни, множество людей могут остаться без работы, то есть роботы будут работать вместо людей. Особенно ярко это будет проявлено в США, Сингапуре и некоторых странах Европы", - свидетельствует гороскоп на год.

Коридор затмений 7-21 сентября будет в знаке Рыб и принесёт революционные трансформации в политике, экономике, культуре, которые будут сопровождаться колоссальным влиянием цифровизации и внедрения инноваций. Всё это будет изменять реалии человеческой деятельности.

Плутон в 2025 году окончательно перейдёт в знак Водолея и будет там оставаться в ближайшие 20 лет. Эти годы перевернут всю нашу реальность с помощью технологического прогресса. Процессы будут запущены прямо сейчас, а далее пойдут интенсивнее и быстрее. Уже сейчас сложно успевать за теми переменами, которые происходят благодаря искусственному интеллекту. Наука и техника будут развиваться стремительно в ближайшие 20 лет. Мир за это время изменится до неузнаваемости. Например, айфоны и айпады отойдут в прошлое, а для общения достаточно будет приподнять руку и говорить с голограммой.

"Когда Плутон в прошлый раз был в знаке Водолея – в последней четверти XVIII века, были сделаны практически все открытия и изобретения, которыми мы живём сегодня. Именно тогда появилось стремление к революции и равноправию, образованию новых форм государственного правления", - рассказал астролог.

"В общем, нас ждёт интересная эпоха, ведь Плутон в Водолее сулит нечто невообразимое. За 20 лет мир шагнёт на 100 лет вперёд", - прогнозирует Влад Росс.

Астролог предупредил о погодных катаклизмах

По словам Влада Росса, Нептун покинет знак Рыбы и в 2025 году войдёт в знак Овна, сделав ещё одну петлю. Окончательно Нептун войдёт в знак Овна в январе 2026 года и покинет его через 18 лет.

"Этот период связан с иллюзиями в обществе, свержением старых, отживших себя режимов и устоев. О начале этого процесса свидетельствуют события в Сирии, где Башар Асад канул в Лету. В это время будет наблюдаться снижение влияние церкви, зато наметятся совершенно новые тенденции и течения. Военные реформы, развитие военной техники, прорывы в области медицины и химии, технологий и освоения водных пространств – всё это будет наблюдаться в период Нептуна в Овне", - рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, Нептун в Овне будет нагревать Мировой океан, что приведёт к цунами, сильным штормам, наводнениям – всё это усилится в 2025 году, особенно во втором полугодии.

Как писал Главред, ранее Влад Росс заявил, что новый 2025 год будет благоприятен для поиска новых решений в области работы, профессиональной деятельности.

Также астролог сказал, когда Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска.

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