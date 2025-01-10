Первое Полнолуние 2025: каким 3 знакам зодиака ждать финансовый успех

Первое Полнолуние года называется "Волчья Луна", произойдет оно в 00:27 14 января.

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Полнолуние 14 января - гороскоп / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

В этом материале вы узнаете:

Гороскоп на 14 января для каждого знака зодиака

Что стоит сделать каждому знаку зодиака в Полнолуние 14 января

14 января 2025 года состоится Полнолуние в знаке Близнецов. Как рассказала для Главреда астролог Анжелика Витренко, стоит избегать эмоциональных решений в этот день.

"Полнолуние - это время повышенной эмоциональности. Старайтесь сохранять баланс и избегать импульсивных решений", - говорит астролог.

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Гороскоп для каждого знака зодиака на Полнолуние 2025

Овен: благоприятное время в сфере обучения и общения. Возможно, вы завершите образовательный проект или получите важные новости от близких. Будьте внимательнее к информации, которую получаете и передаёте.

благоприятное время в сфере обучения и общения. Возможно, вы завершите образовательный проект или получите важные новости от близких. Будьте внимательнее к информации, которую получаете и передаёте. Телец: финансовые вопросы выйдут на первый план. Ситуация с доходами может проясниться. Избегайте импульсивных трат и обдумывайте финансовые решения.

финансовые вопросы выйдут на первый план. Ситуация с доходами может проясниться. Избегайте импульсивных трат и обдумывайте финансовые решения. Б лизнецы: это Полнолуние особенно значимо для вас, так как происходит осознание своих истинных желаний. Обратите внимание на своё здоровье и эмоциональное состояние.

это Полнолуние особенно значимо для вас, так как происходит осознание своих истинных желаний. Обратите внимание на своё здоровье и эмоциональное состояние. Рак: время обратить внимание на себя, и на подсознательные процессы. Завершение давних эмоциональных ситуаций, скрытые страхи. Практики и медитации будут особенно полезны.

время обратить внимание на себя, и на подсознательные процессы. Завершение давних эмоциональных ситуаций, скрытые страхи. Практики и медитации будут особенно полезны. Лев: социальная жизнь и дружеские отношения станут центром внимания. Будьте открыты к новым знакомствам, но сохраняйте здравый смысл.

социальная жизнь и дружеские отношения станут центром внимания. Будьте открыты к новым знакомствам, но сохраняйте здравый смысл. Дева: карьера выйдет на первый план. Завершение важного проекта и признание ваших заслуг. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях, избегайте критичности.

карьера выйдет на первый план. Завершение важного проекта и признание ваших заслуг. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях, избегайте критичности. Весы: время получать новые знания. Полнолуние может подтолкнуть к планированию путешествия. Будьте открыты к новым идеям и философским размышлениям.

время получать новые знания. Полнолуние может подтолкнуть к планированию путешествия. Будьте открыты к новым идеям и философским размышлениям. Скорпион: фокус на финансы и отношения. Завершение финансовых обязательств или прояснения в личных связях. Избегайте ревности и стремитесь к частности в отношениях.

фокус на финансы и отношения. Завершение финансовых обязательств или прояснения в личных связях. Избегайте ревности и стремитесь к частности в отношениях. Стрелец: фокус на партнёрские отношения. Кульминация деловых или личных связей. Будьте готовы к компромиссам и открытому диалогу.

фокус на партнёрские отношения. Кульминация деловых или личных связей. Будьте готовы к компромиссам и открытому диалогу. Козерог: уделите внимание здоровью и заботы о себе. Обратите внимание на режим дня и питание.

уделите внимание здоровью и заботы о себе. Обратите внимание на режим дня и питание. Водолей: время для творчества и романтики. Будьте открыты к выражению своих чувств и идей.

время для творчества и романтики. Будьте открыты к выражению своих чувств и идей. Рыбы: Полнолуние может принести завершение ремонта или прояснение семейных ситуаций. Уделите время близким.

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

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