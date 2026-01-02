Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удача

Январское полнолуние благоприятно для подведения итогов и смелых шагов в будущее. Детали расрыла Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/pervoe-polnolunie-2026-otkroet-novyy-etap-kogo-zhdut-peremeny-i-udacha-10728935.html Ссылка скопирована

Полнолуние в январе 2026: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Кратко:

Энергия полнолуния будет ощущаться до 18 января

Многим этот период принесет переезды, перемены в отношениях, финансовые решения и внутренние трансформации

Особенно сильное влияние почувствуют Раки, Львы, Тельцы и Козероги

3 января 2026 года в знаке Рака произойдет полнолуние. Это первая полная Луна нового года. Рак – это знак, который символизирует дом, семью, недвижимость, место жительства и комфорт в целом. Полнолуние высветит что-то важное в вашей семье. Его влияние будет можно будет почувствовать в течение двух недель - до новолуния 18 января.

Астролог и таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что это полнолуние принесет каждому знаку зодиака.

видео дня

Если вам интересно, кому повезет в первый месяц 2026 года, читайте материал: Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удач.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карта: Звезда

Вас ждет исполнение желаний, достижение мечты, материализация задуманного.

Не бойтесь мечтать масштабно; то, что вы загадаете, может воплотиться в жизнь.

Возможно, вы встретитесь со звездой или сами окажетесь в центре внимания.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карта: Колесница

Вы сами управляете своей жизнью, ничто не может вам помешать.

Полнолуние принесет Тельцам триумф, продвижение, быстрое исполнение желаний. Возможны путешествия, поездки, переезды или покупка транспортного средства.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карта: Пятёрка Чаш

Возможно разочарование или смена планов.

Не стоит расстраиваться, так как Вселенная, возможно, направляет вас к лучшему.

Не фокусируйтесь на том, что ушло или потеряно. Будущее лучше прошлого.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карта: Мир

Это ваше полнолуние. Вас ждут достижения, завершение цикла и переход на новый, более высокий уровень. Это может быть глобальное путешествие, переезд, покупка дома, изменение статуса в отношениях (брак/развод).

В целом, в жизни Раков произойдут масштабные изменения, которые могут перевернуть ваши представления о мире.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карта: Девятка Пентаклей

Финансовая карта, символизирующая возможность позволить себе подарки и другие материальные радости. Кроме того, изменится ваша самооценка.

Возможно, вас ждет отдых, путешествия, приобретения, покупка недвижимости, доходы в бизнесе или получение премии.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карта: Король Пентаклей

Эта карта обозначает полный достаток, наличие всего необходимого (деньги, недвижимость, стабильность, здоровье). Карта стабильности и хорошего здоровья.

Для женщин-Дев это поддержка мужчины (работодатель, муж, друг), который обеспечивает ресурсами.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карта: Двойка Мечей

Карта выбора и принятия решения, возможно, между двумя вариантами. Важно не бояться сделать выбор и не оттягивать его. Судьба может сама принять решение, которое окажется верным. Вопрос может касаться отношений, работы или других жизненных вопросов.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карта: Тройка Жезлов

Эта карта обозначает смелость, активность, действия. Желание действовать, учиться, путешествовать, начинать что-то физически.

Возможно, привлечение других людей для совместной работы, начало бизнеса или проекта. Карта энергии и поездок.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карта: Двойка Пентаклей

Карта выбора. Вам нужно будет принимать финансовые решения, касающиеся денег, работы, бизнеса, доходов или партнерства. Полнолуние покажет, какой выбор сделать. Это может быть ситуация с недвижимостью (продавать или сдавать) или вопрос о бизнес-партнерстве. Возможен переход в новое финансовое состояние.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карта: Король Жезлов

Полнолуние в секторе отношений и партнерства. Карта указывает на масштабные решения, возможно, связанные с лидерством (в бизнесе или семье), поездками, переездом.

Король жезлов свидетельствует об энергии быстрого принятия решений и действий. Может означать встречу с человеком огненного знака (Овен, Лев, Стрелец) или быстрое развитие событий в течение двух недель.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карта: Рыцарь Мечей

Карта говорит о путешествиях, продвижении, связанном с идеями, общением, важными встречами, публикациями. Много коммуникации, получение важной информации (письма, сообщения, документы). Возможны гости или поездки к ним.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карта: Паж Жезлов

Новые начинания, обучение, получение нового опыта. Вам нужно быть смелыми, не бояться и сказать "да" тому, чему раньше вы отказали бы.

Возможно, вы увидите себя в новой роли, загоритесь чем-то новым, а может быть, влюбитесь или испытаете детскую радость. Полнолуние особенно благоприятно для водных знаков.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в январе от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред