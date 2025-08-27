Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

Даяна Швец
27 августа 2025, 16:50
51
Это будет особый период, когда Вселенная отблагодарит за выдержку, настойчивость и веру в собственные силы.
гороскоп, осень
Кто осчастливится осенью / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Кого ждут любовь, стабильность и финансовые бонусы
  • Кому из знаков придет гармония и исполнение желаний

В ближайшие дни судьба подготовила приятный сюрприз для трех представителей зодиакального круга. Астрологи РБК Украина утверждают, что их ждет мощный поток радости, гармонии и исполнения заветных желаний, пишет Главред.

Телец

Для Тельцов открывается новый этап спокойствия и уверенности в себе. Усилия, которые они прилагали в течение длительного времени в работе или личных делах, наконец дадут ощутимый результат. В жизни появятся люди, которые искренне поддержат и помогут двигаться вперед.

видео дня

Этот период принесет ощущение защищенности и любви, а также положительные финансовые изменения: от дополнительных доходов до приятных бонусов.

Совет: не стоит отказываться от новых возможностей. То, что приходит в вашу жизнь сейчас - это абсолютно заслуженное вознаграждение.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

У Весов начинается время внутреннего подъема и душевного комфорта. Ожидаются интересные знакомства, восстановление важных отношений и шанс попробовать что-то новое.

Возможно романтическое приключение или неожиданный поворот в уже существующих отношениях, что принесет настоящее счастье. Также появится вдохновение и ощущение легкости в повседневности.

Совет: доверяйте собственным ощущениям и не бойтесь принимать решения, ведь они откроют новые перспективы.

Скорпион

Для Скорпионов завершается непростой период напряжения. Их ждет приятный прорыв: в профессиональной деятельности, личной жизни или в понимании себя.

Вы получите заслуженные плоды своего труда и снова почувствуете силу, вдохновение и веру в собственные возможности. Вероятны хорошие новости от родных или встреча, которая способна изменить многое в вашей судьбе.

Совет: не пытайтесь контролировать все до мелочей, а лучше позвольте жизни идти своим путем. Ваше счастье уже совсем рядом.

Кроме этого, астрологи назвали ТОП-3 знака встретят любовь после 25 августа.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп знаки зодиака Весы астрология астрологический прогноз Телец Скорпион
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:28Мир
Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:24Экономика
Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Последние новости

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

Реклама
16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

Реклама
15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

13:57

Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

13:57

При встрече лучше бежать: названа опасная и ядовитая рыба, которая живет в УкраинеВидео

13:38

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решениеВидео

12:58

Обколотые: предательниц Лорак и Асти высмеяли в России

12:58

На глазах жены: Усик устроил дикие танцы с ДорофеевойВидео

12:49

Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

12:47

"При Порошенко Путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

12:46

"Путин готовит ловушку": Фесенко объяснил, почему отказ Киева от территорий - не главноеВидео

Реклама
12:38

Тейлор Свифт впервые выходит замуж - кто жених и сколько стоит обручальное кольцо

12:20

Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессуВидео

12:20

"Начинается процесс": беременная предательница Тодоренко сделала признание

12:18

Результат за копейки: хозяйкам советуют натирать окна жидкостью для мытья посудыВидео

12:11

За лето РФ захватила лишь 0,3% Украины и готовит зимний реванш - Bild

12:08

Сознательный террор: РФ ударила по энергетическим объектам в шести областях

12:01

Прогноз погоды на 1 сентября: синоптик сказала, каким будет первый день осени

11:55

В Украине нашли гигантский гриб-рекордсмен: в чем его особенностьВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

11:04

Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять