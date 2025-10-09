Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября

Мария Николишин
9 октября 2025, 04:30
38
Китайские знаки зодиака получат пространство для радости, легкости и любви.
Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября
Кому будет везти 9 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто почувствует облегчение 9 октября
  • Кого ждет поворотный момент

Астрологи рассказали, что в четверг, 9 октября, сразу шесть китайских знаков зодиака впустят в свою жизнь удачу и счастье.

YourTango пишет, что четверг - День Отхода, которым руководит знак Металлической Свиньи. Такие дни являются мощным способом избавиться от того, что тихо истощало радость.

видео дня

Известно, что четверг даст китайским знакам зодиака пространство для смеха, легкости и любви. 9 октября ощущается как первый настоящий вдох после недель эмоционального шума, передает Главред.

Каких китайских знаков зодиака ждет прилив удачи 9 октября

Свинья

В этот день к вам придет облегчение. Тяжелый эмоциональный узел наконец-то развяжется. Тот, кто когда-то осложнял дела, может отойти в сторону, или забота, которую вы носили, просто потеряет значение. Это такой вид облегчения, который позволяет вам вспомнить, как это - снова чувствовать легкость на сердце.

Собака

В четверг станет мягче разочарование, которое накапливалось довольно долго. Возможно, вы чувствовали себя неуверенными, действительно ли кто-то вас видит. Сегодня это меняется. Искренний жест или неожиданное проявление благодарности сработает именно так, как вам нужно. Ваше счастье заключается в том, чтобы вас ценили и защищали.

Лошадь

9 октября рассеются затяжные сомнения относительно вашего эмоционального места. Возможно, вы слишком много думали об отношениях или не были уверены, был ли недавний шаг вперед правильным. Однако, этот день принесет безошибочное успокоение.

Кролик

В этот день вам удастся отпустить разочарование от прошлых отношений или дружбы. Четверг подтолкнет вас сделать шаг к чему-то более сладкому. Ожидайте неожиданной доброты, восстановления связи, или друга, который появится.

Змея

Для вас четверг является поворотным моментом для любви и счастья. Если вы держались за страх уязвимости, то он начнет растворяться. Кто-то может доказать, что на него можно безопасно положиться, или вы можете найти в себе смелость позволить себя увидеть.

Коза

9 октября принесет вам эмоциональную перезагрузку. Вы можете разорвать связи с одиночеством или сомнениями в себе, которые тяготили вас. Кто-то может обратиться к вам с настоящим теплом, или вы наконец можете почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы обратиться в ответ.

Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп кролик гороскоп змея гороскоп лошадь гороскоп коза гороскоп собака гороскоп кабан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки БпЛА и КАБов атакуют Сумщину: раздаются взрывы, есть раненые и погибшие

Десятки БпЛА и КАБов атакуют Сумщину: раздаются взрывы, есть раненые и погибшие

00:54Война
Целая дивизия и четыре бригады: РФ резко перебросила силы для начала нового наступления

Целая дивизия и четыре бригады: РФ резко перебросила силы для начала нового наступления

00:33Фронт
Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

22:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Последние новости

06:10

Как Украина значительно расширила радиус своих ударов по РФ

06:00

Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

06:00

Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
04:30

Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября

04:08

Назвать все - смогут единицы: ученые заявили о существовании девяти видов осадковВидео

03:30

Пятна и запах исчезнут: как правильно чистить кожаную куртку дома

02:30

Европу заморозит: катастрофический сценарий коллапса океанического течения

Реклама
02:03

Популярная украинская певица рассказала о сложностях первой беременности: "Тело уже не твое"

01:30

79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

00:54

Десятки БпЛА и КАБов атакуют Сумщину: раздаются взрывы, есть раненые и погибшие

00:33

Целая дивизия и четыре бригады: РФ резко перебросила силы для начала нового наступления

00:21

Правительство приняло постановление: с кем Украина введет множественное гражданство

08 октября, среда
23:54

Строгие запреты, которые нельзя нарушать: приметы 9 октября

23:51

"Корявая была встреча": Лилия Подкопаева высказалась об отце-россиянине

22:59

Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

22:55

"У меня отошли воды": женщина родила в прямом эфире на глазах у 29 тысяч человек

22:41

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

22:30

Известная украинская актриса нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье

Реклама
22:27

Трех знаков зодиака накроет волна удачи в октябре - кого ждет фаза счастья

22:22

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

22:19

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

22:17

С казацких времен в Днепре была улица с "московским следом": какое ее новое название

22:10

Доллар внезапно начал расти: новый курс валют на 9 октября

21:52

"Украинский ничтожество": эксперт жестко раскритиковал футболиста сборной Украины

20:37

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:34

Трамп держит козырь в рукаве: как ракеты Tomahawk могут принести выгоду США

20:14

Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

19:48

Догадываются единицы: что на самом деле скрывает "плавник" на крыше авто

19:43

О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"Видео

19:39

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

19:10

Результаты наступления армии Путина за первую неделю октябрямнение

19:04

"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

18:59

Есть нюанс: раскрыто, как передача Украине ракет Tomahawk повлияет на ход войны

18:55

Изменение тарифов на газ: украинцам рассказали, к чему готовиться

18:53

Что делать, если на похоронах за шиворот бросили горсть земли - объяснение священникаВидео

18:42

Хорошие осушители: неожиданные соседи, помогающие картофелю не сгнитьВидео

18:21

"Нам разнесут всю железную дорогу": названа причина серьезной угрозы остановки поездов

18:21

Может ли соседская собака забегать на чужой участок - закон поставил точку в вопросеВидео

Реклама
17:53

"Ничего неприкосновенного": прогноз полковника ВСУ об ударах Tomahawk по Кремлю

17:13

Идеальные "домоседы": названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

16:54

В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

16:50

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, списокВидео

16:43

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знакиВидео

16:32

Отдают за копейки: в Украине рухнула стоимость популярного овоща

16:27

"Нельзя сказать словами": дочь Нины Матвиенко почтила память о певице

16:22

Сушка одежды даже без отопления: гениальный трюк удивит своей простотойВидео

16:17

Фразу "не за что" лучше забыть: как правильно ответить на "спасибо"Видео

15:54

Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять