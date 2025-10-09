Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября

Китайские знаки зодиака получат пространство для радости, легкости и любви.

https://horoscope.glavred.info/podarok-vselennoy-kakih-znakov-zodiaka-zhdet-schastlivyy-moment-9-oktyabrya-10704842.html Ссылка скопирована

Кому будет везти 9 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто почувствует облегчение 9 октября

Кого ждет поворотный момент

Астрологи рассказали, что в четверг, 9 октября, сразу шесть китайских знаков зодиака впустят в свою жизнь удачу и счастье.

YourTango пишет, что четверг - День Отхода, которым руководит знак Металлической Свиньи. Такие дни являются мощным способом избавиться от того, что тихо истощало радость.

видео дня

Известно, что четверг даст китайским знакам зодиака пространство для смеха, легкости и любви. 9 октября ощущается как первый настоящий вдох после недель эмоционального шума, передает Главред.

Каких китайских знаков зодиака ждет прилив удачи 9 октября

Свинья

В этот день к вам придет облегчение. Тяжелый эмоциональный узел наконец-то развяжется. Тот, кто когда-то осложнял дела, может отойти в сторону, или забота, которую вы носили, просто потеряет значение. Это такой вид облегчения, который позволяет вам вспомнить, как это - снова чувствовать легкость на сердце.

Собака

В четверг станет мягче разочарование, которое накапливалось довольно долго. Возможно, вы чувствовали себя неуверенными, действительно ли кто-то вас видит. Сегодня это меняется. Искренний жест или неожиданное проявление благодарности сработает именно так, как вам нужно. Ваше счастье заключается в том, чтобы вас ценили и защищали.

Лошадь

9 октября рассеются затяжные сомнения относительно вашего эмоционального места. Возможно, вы слишком много думали об отношениях или не были уверены, был ли недавний шаг вперед правильным. Однако, этот день принесет безошибочное успокоение.

Кролик

В этот день вам удастся отпустить разочарование от прошлых отношений или дружбы. Четверг подтолкнет вас сделать шаг к чему-то более сладкому. Ожидайте неожиданной доброты, восстановления связи, или друга, который появится.

Змея

Для вас четверг является поворотным моментом для любви и счастья. Если вы держались за страх уязвимости, то он начнет растворяться. Кто-то может доказать, что на него можно безопасно положиться, или вы можете найти в себе смелость позволить себя увидеть.

Коза

9 октября принесет вам эмоциональную перезагрузку. Вы можете разорвать связи с одиночеством или сомнениями в себе, которые тяготили вас. Кто-то может обратиться к вам с настоящим теплом, или вы наконец можете почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы обратиться в ответ.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред