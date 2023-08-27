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Полнолуние в сентябре 2023: что ждет каждого знака зодиака

Сергей Кущ
27 августа 2023, 09:04 обновлено 27 августа, 09:04
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Астролог Влад Росс рассказал, как полнолуние отразится на нашей жизни.
Полнолуние в сентябре 2023
Полнолуние в сентябре 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Полнолуние в сентябре 2023 года припадает на 29 сентября - 12:57 нас ждет урожайное полнолуние в 6-м королевском градусе. Это полнолуние называют по-разному: ореховым, кукурузным, осенним, урожайным.

В интервью Главреду астролог Влад Росс отметил, что в этом году будет хороший урожай. Такое полнолуние указывает на один из благоприятных периодов.

"Сентябрь 2023 года может принести много разных неожиданностей. До полнолуния влияние Урана все еще будет сильным, а Венера уже не будет столь ретроградной, но она все еще будет поражаться Ураном. Поэтому можно готовиться к неожиданностям в сфере отношений, партнерства и финансов в конце месяца", - предупредил астролог.

Также Росс подчеркнул, что в период полнолуния в конце месяца, 25-30 сентября, на оси Овен-Весы будет подниматься вопрос отношений с собой и миром.

"Энергия этого полнолуния будет вспыльчивая, огненная, можно будет побить горшки. С другой стороны, импульсивность может сдвинуть вашу жизнь с мертвой точки. Но все же не стоит торопиться – есть большой риск сделать неверный шаг", - уверяет эксперт.

Росс рассказал, что 23 сентября нас ждет осеннее равноденствие, после чего Солнце перейдет в Весы, и Весы начнут выходить из сложного пике этого периода своей жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео гороскопа от астролога Влада Росса на сентябрь:

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