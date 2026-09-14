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Пора отпустить прошлое: четыре знака зодиака сделают важный шаг вперед

Мария Николишин
14 сентября 2026, 02:30
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Китайским знакам зодиака следует избавиться от всего лишнего и сократить объем работы.
Пора отпустить прошлое: четыре знака зодиака сделают важный шаг вперед
Какие знаки зодиака изменят жизнь к лучшему / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому удастся избавиться от лишних обязанностей
  • Кто научится беречь свое время и энергию

Для четырех китайских знаков зодиака жизнь станет намного проще после 14 сентября. В китайском гороскопе понедельник - это День разрушения, которым управляет энергия Металлического Кролика.

Астрологи YourTango говорят, что Дни разрушения особенно благоприятны, когда нужно упростить жизнь. Это идеальное время для того, чтобы избавиться от ненужного и почувствовать облегчение, пишет Главред.

видео дня

Кто скоро почувствует облегчение

Кролик

После понедельника ваша жизнь станет легче, ведь вы больше не будете чувствовать необходимости быть любезными там, где следует проявить твердость. Раньше во время сложных разговоров вы часто сдерживались и не говорили того, что на самом деле хотели, но все изменится. Вы осознаете, что откровенно выражать свое мнение гораздо легче, чем постоянно пытаться сохранить мир.

Собака

В последнее время жизнь казалась вам очень тяжелой, ведь вы выполняли работу за двоих. После 14 сентября вы остановитесь. Вы решите разорвать этот круг, хотя в глубине души и хотели бы помогать другим больше. Бремя спадет с ваших плеч. Вы даже не осознавали, что таите в себе обиду, пока не стали честными с собой.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Свинья

Чрезмерная щедрость дарит ощущение великодушия, но наступает момент, когда нужно сберечь энергию для чего-то другого. После понедельника вы будете тратить свое время и энергию только тогда, когда это действительно целесообразно. Это небольшой шаг к тому, чтобы вернуть себе контроль над собственным временем, но он имеет огромное значение для вашего эмоционального состояния. Жизнь становится легче, когда вы принимаете этот новый подход.

Коза

Прошлое было для вас особенным во многих смыслах, ведь именно оно сформировало вас такими, какими вы являетесь сегодня. Однако в понедельник вы почувствуете завершенность. Дело не столько в том, чтобы выполнить еще одно задание, сколько в том, чтобы перестать сосредотачиваться на прошлом, которое уже никогда не повторится.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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