После Зеленского - он следующий: астролог спрогнозировал ход военных действий в декабре и результаты выборов

Астролог считает, что скоро случится продвижение ВСУ в Херсонской области.

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Ситуация на фронте - прогнозы / Коллаж Главред, фото Википедия, 15 ОГШБ, 128 ОГШБр, УНИАН

Известный астролог Влад Росс поделился своими прогнозами относительно событий на фронте и рассказал, кто станет следующим президентом после Владимира Зеленского.

В беседе с Главредом он отметил, что Марс практически весь месяц будет в соединении с Солнцем в зодиакальном знаке Стрельца. Поэтому в декабре будут ставиться очень важные цели, в том числе и военные.

Ситуация на фронте и следующий президент - прогноз

У нас будет большой шанс прорвать оборону врага и взять населённый пункт Олешки, дойти до Кинбурнской косы, а там уже и недалеко до Крымского полуострова, говорит Росс. Снабжение российской армии может прекратиться в это время. В этот период будет хотеться расширяться, множиться, иметь большие перспективы и активную деятельность.

"К слову, Валерий Залужный начнёт набирать свою мощь и силу. Военные в этом месяце выйдут на первый план и получат новые возможности продвижения. Более того, считаю, что следующим президентом после Зеленского будет Залужный", - говорит астролог.

В любом случае, Марс в знаке Стрельца будет стимулировать к активности. Марс – это огненная планета, поэтому военные действия в декабре точно не остановятся, наоборот, они могут только усилиться.

Напомним, в вопросе проведения выборов во время войны окончательно поставили точку. Голосования не будет до тех пор, пока в стране не наступит мир. Такое решение приняли народные депутаты 30 ноября, они подписали соответствующий меморандум.

Напомним, также Влад Росс поделился своими прогнозами относительно Полнолуния и Новолуния в завершающемся году. Он отметил, что 27 декабря в 2:33 ожидает "холодное полнолуние". В это время, по его мнению, целесообразно направить внимание на важные события, чтобы обеспечить полноту и тепло в доме.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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