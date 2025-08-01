Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Поймают удачу за хвост 1 августа: двум знакам зодиака судьба подготовила сюрпризы

Марина Фурман
1 августа 2025, 03:45
42
Для двух знаков 1 августа может стать особенным днем, когда все начинает меняться к лучшему.
гороскоп
Гороскоп на 1 августа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому звезды обещают 1 августа сюрпризы
  • Кто из знаков зодиака в первый день августа осуществит свои мечты

В пятницу, 1 августа, двум знакам зодиака стоит готовиться к приятным и неожиданным сюрпризам. Они могут рассчитывать на судьбоносную встречу, осуществление давней мечты или даже финансовый успех. Главред выяснил, кому сегодня улыбнется удача.

Телец

Телец почувствует 1 августа, что все становится на свои места. Вполне вероятно, что неожиданный шанс откроет дверь к осуществлению мечты.

видео дня

В этот день могут восстановиться отношения с важными людьми, неожиданные новости изменят планы. Также есть высокая вероятность того, что судьба подкинет Тельцам дополнительный источник дохода.

Совет для Тельца: не игнорируйте мелкие подсказки - они могут свидетельствовать о больших изменениях, передает Made in Vilnius.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Для Раков 1 августа может быть чрезвычайно эмоциональным, но полным радости. Они могут получить приятные новости от семьи или друга.

Еще Раки могут получить неожиданный финансовый подарок в первый день августа.

Совет для Раков: будьте открытыми - сюрпризы часто появляются, когда мы их меньше всего ожидаем.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Телец гороскоп Рак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

02:17Война
Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

01:03Война
Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

00:16Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

4 знака Вселенной, что вы на правильном пути

4 знака Вселенной, что вы на правильном пути

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

Последние новости

05:25

Почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця": учитель объяснила

04:47

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

04:30

Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жаруВидео

03:45

Поймают удачу за хвост 1 августа: двум знакам зодиака судьба подготовила сюрпризы

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем джипа за 23 с

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
02:20

Гороскоп на август 2025 для Раков: назван самый сильный день, когда исполнятся мечты

02:17

"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

01:30

Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала слухи о разводе с Майклом Дугласом

01:05

Подкаблучник Олег Винник развеял миф о "секретной" жене

Реклама
01:03

Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

00:16

Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

00:05

Гороскоп на август 2025: Стрельцы получат уникальный шанс и дар судьбыВидео

31 июля, четверг
23:59

Давилась и выла: Лорак поразила бесталанным пением мирового хитаВидео

23:48

"Был шокирован": Джастин Тимберлейк раскрыл свой тяжелый диагноз

23:40

"Ответ будет соразмерным": МИД Украины сделало серьезное предупреждение Никарагуа

23:24

Сны предупреждают о большем, чем кажется: эксперты растолковали самые популярные

23:15

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

22:40

"Ее жизнь оборвалась очень рано": из-за вражеского удара в Киеве погибла полицейскаяФото

22:36

Мать-путинистка юмориста Реввы угрожает раскрыть неприятную правду про него

22:27

Он просто демонстрирует слабость: госсекретарь США высмеял ядерные фантазии Медведева

Реклама
22:24

На Украину надвигается антициклон: где и когда ждать дождей с грозами

21:41

"Хотят там закрепиться": Зеленский о двух городах, на которые "суют" оккупантыВидео

21:33

Гороскоп на август 2025: Близнецов ждет месяц подарков и приятных сюрпризов

21:24

Утром или вечером: когда лучше всего поливать огород и какой водой

21:20

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих порВидео

21:08

Опасность лета: как действовать при укусе клеща и чего категорически нельзя делать

21:04

Почему нельзя копать чеснок и лук, когда в селе умер человек: ответ священникаВидео

20:54

Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся: кто стал причиной

20:28

"Пусть меня не ищут": куда пропал Николай Гнатюк на самом деле

20:22

Война в Украине может прекратиться: военный указал на неочевидную причину

20:22

Ни один чай из магазина не сравнится: ТОП-8 трав, которые стоит засушить в августе

20:10

Какие были "позывные" у князей Киевской Руси - раскрыт малоизвестный фактВидео

20:05

Почему РФ игнорирует ультиматум Трампа: СМИ объяснили, что стоит за упрямством Путина

20:02

"Это новое лицо": предательницу Ани Лорак не узнали поклонники

19:50

Президент одной из стран расхвалил Путина и признал аннексию РФ территорий Украины

19:40

Таких цен не было даже в прошлом году: какой продукт удивляет своей стоимостью

19:04

"Перформанс" Часового Яра: ВСУ разоблачили новый сценарий врага

18:49

В Украине дешевеет одна из самых дорогих ягод: цены упали на 33% за неделю

18:33

Гороскоп Таро на завтра 1 августа: Ракам - хорошие новости, Водолеям - решение

18:19

Съедят до последней крошки: невероятная намазка на хлеб из летних овощей

Реклама
18:16

Имел цели и большое сердце: российская ракета убила 6-летнего каратиста Матвея

18:10

Так выглядит ад: родители художницы по костюмам Леси Патоки пострадали от атаки РФ

18:06

Мирное соглашение к 8 августа: в США объявили о громких планах ТрампаВидео

17:41

"Повенчаю и так": священник сказал, можно ли выходить замуж в черном свадебном платьеВидео

17:38

Риск опасной "сделки" Трампа и Путина по Украине: в Politico раскрыли детали

17:36

Красный индикатор с восклицательным знаком: о чем он предупреждает водителей

17:20

РФ уничтожила пол многоэтажки в Краматорске: есть жертвы, много раненыхФото

17:11

Такого курса не было давно: стоимость евро резко обвалилась до новой отметки

16:45

Пролетела девять этажей и выжила: девушка чудом уцелела во время атаки на КиевФотоВидео

16:40

Руководитель госпредприятия обратился к президенту и генпрокурору с просьбой вмешаться в конфликт с рейдерами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять