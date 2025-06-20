Поймают удачу за хвост: кому из знаков зодиака невероятно повезет 21 июня

Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.

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Кому повезет 21 июня / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака повезет в день летнего солнцестояния

В каких сферах возможен положительный прорыв

В субботу, 21 июня состоится день летнего солнцестояния, особый астрологический момент, когда энергии достигают своего пика. В этот период трех знаков зодиака ждет невероятный успех и прорыв в разных сферах жизни. Главред со ссылкой на Collective World узнал, какие именно знаки зодиака попали в список счастливчиков.

Рак

Для Раков 21 июня станет переломным моментом - интуиция будет как никогда острой и поможет выбрать правильный путь. Возможна новая перспектива в финансах, работе или личной жизни.

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Все, что давно казалось на паузе, начнет двигаться. Звезды на вашей стороне, главное действовать решительно.

Весы

Если до 21 июня представителей этого знака зодиака преследовала "черная полоса", а признаков для счастья не находилось, то именно летнее солнцестояние подарит Весам успех во всех сферах жизни. В частности, звезды предсказывают появление новых предложений и сотрудничества, которые в будущем принесут весьма неплохие плоды.

Пришло время сиять, поэтому важно не сомневаться в себе и принимать то, что предлагает жизнь.

Козерог

Возможно, вы не всегда верите в удачу, но она часто находит вас благодаря упорному труду. Это летнее солнцестояние подарит новую перспективу, особенно в профессиональном плане.

Козерогам 21 июня не стоит сидеть на скамейке запасных и прятаться за соперниками. Именно в день солнцестояния представители этого знака зодиака получат шанс проявить себя. Все сложится наилучшим образом, если Козероги будут открыты к новому.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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