"Поймают" волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря

Марина Фурман
8 декабря 2025, 04:45
Астрологи советуют действовать.
'Поймают' волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря
Гороскоп на 8 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому повезет 8 декабря
  • Кому звезды пророчат успех на работе

Понедельник, 8 декабря, может стать одним из самых благоприятных дней для двух знаков зодиака. Их будет ждать успех - как в профессиональных, так и в личных делах. Это отличное время для принятия новых решений и проведения переговоров. Главред выяснил, кто в списке счастливчиков.

Дева

В понедельник Девы получат удовольствие от проделанной работы. Может удаться завершить важный проект или задачу, которая долго "тянулась".

На работе - благоприятные разговоры с руководством, коллегами и клиентами.

В личных делах - решения, которые позволят чувствовать себя безопаснее и спокойнее, пишут на портале Made in Vilnius.

Совет Деве: воспользуйтесь этим днем для наведения порядка - как в документах, так и в отношениях или повседневной жизни. Это время, когда приложенные усилия быстро дадут результат.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Усилия Козерогов будут замечены и оценены. На работе возможен серьезный разговор о будущем, обязанностях или финансах.

В личной жизни - ощущение, что Козероги наконец-то движутся в правильном направлении.

Совет Козерогу: не бойтесь быть первыми и брать инициативу в свои руки.

Для Дев и Козерогов понедельник, 8 декабря, будет очень успешным днем: работа будет идти гладко, решения будут приниматься легче, а обстоятельства будут складываться в их пользу.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Дева гороскоп Козерог
