Расклад Таро на будущее: что говорит Вселенная и сбудется ли желание до 9 августа

Анжела Перл предложила каждому знаку зодиака задать вопрос и рассказала, какой ответ прогнозируют карты Таро.

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Новолуние в июле 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Каким знакам зодиака очень сильно повезет в ближайшие две недели

Кому нужно ставить точку и двигаться в новом направлении

Кто получит прибыль и новую работу

24-25 июля произошло новолуние в знаке Льва, который символизирует любовь к жизни. Предназначение Льва - показывать другим, как можно жить счастливо и любить себя. Этот знак зодиака символизирует нашего внутреннего ребёнка, который помогает нам мечтать. Поэтому новолуние в знаке Льва очень сильное, и его влияние можно будет почувствовать в ближайшие две недели - до полнолуния 9 августа.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков на этот период опубликовала на своем Youtube-канале таролог Анжела Перл. Также она предложила каждому знаку зодиака задать вопрос и рассказала, какой ответ прогнозируют карты Таро.

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Если вам интересно, кому конец июля подготовил сюрпризы на работе, читайте материал: Стоят на пороге новой жизни: конец июля обещает перемены трем знакам зодиака.

Гороскоп Таро - Овен

Карты: Суд, Королева кубков

Суд - это кармическая карта, которая означает высший суд, божественный суд вселенной. Если у вас идут судебные процессы, то в этом случае вы получите решение суда, которое перевернет вашу жизнь в лучшую сторону.

Но для большинства Овнов эта карта будет означать, что вы пришли к какому-то перекрестку. Вам придет пробуждение, осознание, сего вы хотите.

Вы поймете, что пришло время пришло поменять свою жизнь. И для этого может сложиться ситуация, которая поможет вам это сделать.

Королева кубков - это творчество, вдохновение, визуализация, энергия желаний, чувства, эмоции, любовь. Также карта симфолизирует девушку или женщину. По знаку зодиака она Рак, Скорпион или Рыбы. По профессии - психолог, врач. Близкий, чувственный, понимающий или заботящийся человек. Такая девушка будет рядом с вами в ближайшие две недели.

Ответ на ваш вопрос: действуйте, будьте активны.

Гороскоп Таро - Телец

Карты: 5 мечей, Солнце

Вам нужно будет преодолевать препятствия, чтобы достичь цели. Пятёрка означаете несогласие, риск конфликта, конкуренцию.

Возможно вы будете с кем-то соревноваться, бежать марафон, например.

Солнце - карта успеха, победы, триумфа и в карьере, и в финансах. И если у вас были какие-то переживания по пятёрке мячей, то не врлнуйтесь. В результате все завершится в вашу пользу.

Ответ на ваш вопрос: вам помогут. Кто-то из вашего окружения вас поддержит. Может, это будет совет или финансовая помощь.

Гороскоп Таро - Близнецы

Карты: Суд, 6 мечей

Вас ждет перерождение, возрождение. Вы или сами себя поменяете, или какая-то ситуация вас изменит. Вы как будто очнётесь и скажете: "Так, а почему я это терплю, почему я нахожусь в этом месте, на этой работе, которую я ненавижу?".

Вы примете решение. Вы вспомните, как вы всегда хотели жить, чем вы хотели заниматься. Вы станете самой собой наконец и вам не будет страшно.

Шестёрка мечей - это поездка, путешествие, отпуск, переезд из одного места в другое или из одной страны в другую, смена места жительства, переход с одной работы на другую, переход из одних отношений в другие. У вас жизнь точно поменяется. И там, куда вы двигаетесь, вам будет намного лучше, чем здесь, где вы сейчас.

Ответ на вопрос: нет необходимости беспокоиться, всё нормально, всё отлично. Все сложится наилучшим образом.

Гороскоп Таро - Рак

Карты: 2 пентаклей, 7 жезлов

Двойка - это карта баланса. Вам нужно сбалансировать и счета, деньги, работу, обязанности. Может, вы будете оценивать, сравнивать, выбирать.

Не исключено, что поменяется режим работы. Вы будете переводить деньги с одних счетов на другие.

Семёрка жезлов - хорошая карта. Жизненная энергия будет расти. Возможно вам нужно было за что-то бороться, но теперь уже все хорошо. Никто не будет на вас нападать, никто не будет вас контролировать. Вы сами распоряжаетесь собой, своим временем, своим личным пространством.

Ответ на ваш вопрос: что бы ни случилось - вы ко всему готовы.

Гороскоп Таро - Лев

Карты: Король кубков, 10 мечей

Король кубков - это энергия вдохновения, творчества, здоровья, эмоций, чувств, любви. Мужчина с такой энергетикой может появиться в вашей жизни в ближайшие две недели - до 9 августа. По гороскопу он Рак, Скорпион или Рыбы. Это может быть психолог, врач. Этот человек позаботится о вас, выслушает, поможет.

Десятка мячей означает завершение, конец. Вы как будто что-то сжигаете отрезаете, убираете из своей жизни.Вы можете уволиться с работы, закончить отношения. Не исключено, что вы будете делать операцию.

Ответ на ваш вопрос: наступило абсолютно правильное время для того, что вы сейчас делаете.

Гороскоп Таро - Девы

Карты: 2 кубков, 3 кубков

Высветится тема отношений. Это могут быть и романтические, и делоовые связи.

Не исключены новые знакомства, приглашение на свидание, совместная поездка. Возможно, вы выйдете на новый уровень отношения. Например, решите съехаться и жить вместе.

Тройка кубков - это праздник, знакомство на дне рождения, в отпуске или в кафе, ресторане или на свадьбе. Может быть, вы поделитесь радостной новостью с друзьями и будете праздновать, отмечать.

Ответ на вопрос: вам нужен компромисс. Вы будете идти на уступки, чтобы достичь баланса.

Гороскоп Таро - Весы

Карты: Королева жезлов, 3 кубков

Королева жезлов - это девушка, женщина, по горосокпу она Овен, Лев или Стрелец, которая будет присутствовать в вашей жизни. Может, это ваша сестра, жена, мама, подруга.

Тройка кубков - карта праздника. Вас пригласят на день рождения, вечеринку. Возможно, вы получите радостную новость, которой будете делиться с друзьями. Не исключена поездка на отдых в компании трех и более людей.

Ответ на ваш вопрос: очень скоро в ближайшем будущем.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро - Скорпион

Карты: Королева кубков, Колесо фортуны

Королева кубков - это вы. Позвольте себе паузу, позвольте себе расслабиться, сходить в спа-салон, на массаж. Вам нужно получить удовольствие, почувствовать баланс, спокойствие. Может быть, вам нужно сходить к врачу.

Колесо фортуны означает везение. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Откроется новая возможность. Вам что-то предложат, и судьба повернёт колесо вашей жизни в лучшую сторону.

Может, это будет выигрыш в лотерею. Вы получите хорошую работу.

Ответ на ваш вопрос: медитация принесёт ответы. Попробуйте помедитировать повизуализировать.

Гороскоп Таро - Стрелец

Карты: 2 кубков, Император, Шут

Двойка кубков - это, карта чувств, эмоций, отношений. Это могу быть как романтические, так и деловые отношения. Состоится новое знакомство. Переписка с новым человеком.

Высветится тема отношения и с вашим работодателем, коллегой, сестрой, братом, детьми.

Отношения могут поменяться, перейти на новый уровень. Вам предложат партнерство, сотрудничество. Возможно состоится заключение контракта, договора. Таролог предупредила, что важные контракты лучше подписывать после 11 августа, когда ретроградный Меркурий развернется.

Император - это мужчина, обычно Овен по гороскопу, но может быть и другой человек, который обладает влиянием, принимает решения. Может, вы зависите от этого человека. Может быть, это ваш муж или или ваш босс, или он платит вам деньги.

Нулевая карта Шут говорит о том, что перед вами откроется новая дорога. Это может быть новое место жительства, новая работа или начальник.

Ответ на ваш вопрос: отпустите, не думайте о прошлом, не смотрите назад, а идите только вперёд. Это новый путь и вам нужно сделать первый шаг.

Гороскоп Таро - Козерог

Карты: 7 кубков, Туз кубков

Семерка чаш - это карта выборы. У вас будет выбор между несколькими возможностями. Вам нужно будет собрать информацию по поводу того, что вы сравниваете, что вы выбираете.

Туз кубков - это эмоции, радостные переживания. Вы получите подарок судьбы. Вселенная принесет вам какое-то предложение. Возможно, это будет приглашение на свадьбу, на день рождения.

Также тузы - это всегда начинания. И новолуние может принести начало нового творческого проекта.

Ответ на ваш вопрос: вам нужно больше информации по интересующему вас вопросу.

Гороскоп Таро - Водолей

Карты: Влюблённые, Колесо фортуны

Влюблённые говорят о новых отношениях, знакомстве, свидании. Это может быть совершенно новый человек или существующие отношения перейдут на следующий уровень, или что-то в вашей паре прояснится.

Может быть, вам предложат новую работу, проект, бизнес-партнёрство.

Карта Колесо фортуны свидетельствует о том, что вам повезёт. Вы даже не ожидали, но вдруг ситуация повернётся так, что вам это будет выгодно. Везение может быть в любой сфере жизни.

Ответ на ваш вопрос: если перед вами откроется какая-то возможность, то сразу соглашайтесь, даже если вы не понимаете в этом ничего, даже если вы не знаете, нужно вам это или нет. Идите вперед, даже если вам страшно.

Гороскоп Таро - Рыбы

Карты: Императрица, 4 пентаклей

Императрица - это карта щедрости, получения дохода, денег. Также она означает комфорт. Вы - хозяйка или хозяин своей судьбы. Это карта дома, семьи и прибыли в бизнесе и подарков.

Вы можете получить новость о беременности, о рождении ребёнка. Вы можете принять решение завести детей или ваши дети вас чем-то порадуют.

Четвёрка пентаклей - это вложения в недвижимость, получение денег от недвижимости. Нежелательно много тратить денег, лучше попридержите их.

В целом, финансовая ситуация Рыб стабильная. Также карта говорит о хорошем здоровье.

Ответ на ваш вопрос: если вы верите, то всё получится. Самое главное - уметь визуализировать.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние в июле 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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