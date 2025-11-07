Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Предтеневой период ретроградного Меркурия принесет первые трудности четырем знакам зодиака.

Ретроградный Меркурий официально начнется 10 ноября 2025 года. Впрочем, важно учитывать и предтеневой период, ведь именно в это время начинают проявляться первые эффекты ретроградного Меркурия. Он продлится с 21 октября по 10 ноября.

Главред узнал, какие знаки зодиака почувствуют влияние ретроградного Меркурия сильнее всего уже в начале цикла.

Близнецы

Близнецов этот период призывает замедлиться. Меркурий движется ретроградно, поэтому вы можете заметить, куда направлена ваша энергия, а что не приносит желаемых результатов. Не бойтесь делать паузу, пересматривать планы или отступать, чтобы найти другие пути развития.

Девы

Девы оказываются под значительным влиянием Меркурия. Предтеневой период может принести трудности в сфере коммуникаций: сбои в технологиях, недопонимание с окружающими и ощущение, что вас не понимают. Это время призывает расставить приоритеты и понять, что отдых и рефлексия - неотъемлемые составляющие производительности.

Скорпион

Скорпионы почувствуют последствия предтеневого периода как сигнал для трансформации. Это период проверки фактов, сомнений в устоявшихся убеждениях и устранения психологических блоков. Ретроградный Меркурий в вашем знаке стимулирует глубокое внутреннее развитие - словно феникс, вы способны возродиться и начать новый этап жизни с более ясной перспективой.

Стрелец

Стрельцы должны внимательно наблюдать за знаками Вселенной. Предтеневой период призывает отпустить устаревшие убеждения и испытывает веру. Благодаря самоанализу вы сможете найти собственную истину. Помните, что слова имеют силу, поэтому выражайте мысли тогда, когда интуитивно чувствуете, что это подходящий момент, а не под влиянием импульса. Ретроградный Меркурий в вашем знаке подскажет, на что реально нужно обращать внимание для успеха и процветания.

