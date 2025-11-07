Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Вы узнаете:
- Когда начинается ретроградный Меркурий в 2025 году
- Что такое предтеневой период ретроградного Меркурия
- Какие знаки Зодиака почувствуют самое сильное влияние ретроградного Меркурия
Ретроградный Меркурий официально начнется 10 ноября 2025 года. Впрочем, важно учитывать и предтеневой период, ведь именно в это время начинают проявляться первые эффекты ретроградного Меркурия. Он продлится с 21 октября по 10 ноября.
Главред узнал, какие знаки зодиака почувствуют влияние ретроградного Меркурия сильнее всего уже в начале цикла.
Близнецы
Близнецов этот период призывает замедлиться. Меркурий движется ретроградно, поэтому вы можете заметить, куда направлена ваша энергия, а что не приносит желаемых результатов. Не бойтесь делать паузу, пересматривать планы или отступать, чтобы найти другие пути развития.
Девы
Девы оказываются под значительным влиянием Меркурия. Предтеневой период может принести трудности в сфере коммуникаций: сбои в технологиях, недопонимание с окружающими и ощущение, что вас не понимают. Это время призывает расставить приоритеты и понять, что отдых и рефлексия - неотъемлемые составляющие производительности.
Скорпион
Скорпионы почувствуют последствия предтеневого периода как сигнал для трансформации. Это период проверки фактов, сомнений в устоявшихся убеждениях и устранения психологических блоков. Ретроградный Меркурий в вашем знаке стимулирует глубокое внутреннее развитие - словно феникс, вы способны возродиться и начать новый этап жизни с более ясной перспективой.
Стрелец
Стрельцы должны внимательно наблюдать за знаками Вселенной. Предтеневой период призывает отпустить устаревшие убеждения и испытывает веру. Благодаря самоанализу вы сможете найти собственную истину. Помните, что слова имеют силу, поэтому выражайте мысли тогда, когда интуитивно чувствуете, что это подходящий момент, а не под влиянием импульса. Ретроградный Меркурий в вашем знаке подскажет, на что реально нужно обращать внимание для успеха и процветания.
Об источнике: Parade
Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.
Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.
Parade Magazine был основан в 1941 году.
В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
