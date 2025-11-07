Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Руслана Заклинская
7 ноября 2025, 02:43
67
Предтеневой период ретроградного Меркурия принесет первые трудности четырем знакам зодиака.
Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности
Четыре знака зодиака, которые почувствуют влияние Меркурия сильнее всего / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда начинается ретроградный Меркурий в 2025 году
  • Что такое предтеневой период ретроградного Меркурия
  • Какие знаки Зодиака почувствуют самое сильное влияние ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий официально начнется 10 ноября 2025 года. Впрочем, важно учитывать и предтеневой период, ведь именно в это время начинают проявляться первые эффекты ретроградного Меркурия. Он продлится с 21 октября по 10 ноября.

Главред узнал, какие знаки зодиака почувствуют влияние ретроградного Меркурия сильнее всего уже в начале цикла.

видео дня

Близнецы

Близнецов этот период призывает замедлиться. Меркурий движется ретроградно, поэтому вы можете заметить, куда направлена ваша энергия, а что не приносит желаемых результатов. Не бойтесь делать паузу, пересматривать планы или отступать, чтобы найти другие пути развития.

Девы

Девы оказываются под значительным влиянием Меркурия. Предтеневой период может принести трудности в сфере коммуникаций: сбои в технологиях, недопонимание с окружающими и ощущение, что вас не понимают. Это время призывает расставить приоритеты и понять, что отдых и рефлексия - неотъемлемые составляющие производительности.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы почувствуют последствия предтеневого периода как сигнал для трансформации. Это период проверки фактов, сомнений в устоявшихся убеждениях и устранения психологических блоков. Ретроградный Меркурий в вашем знаке стимулирует глубокое внутреннее развитие - словно феникс, вы способны возродиться и начать новый этап жизни с более ясной перспективой.

Стрелец

Стрельцы должны внимательно наблюдать за знаками Вселенной. Предтеневой период призывает отпустить устаревшие убеждения и испытывает веру. Благодаря самоанализу вы сможете найти собственную истину. Помните, что слова имеют силу, поэтому выражайте мысли тогда, когда интуитивно чувствуете, что это подходящий момент, а не под влиянием импульса. Ретроградный Меркурий в вашем знаке подскажет, на что реально нужно обращать внимание для успеха и процветания.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака ретроградный Меркурий Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

02:04Фронт
Россияне активизируются: военный предупредил об угрозе на важном направлении

Россияне активизируются: военный предупредил об угрозе на важном направлении

23:08Фронт
Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Последние новости

04:14

Расчет пенсии: что ждет украинцев со стажем 35 лет

03:45

Учёные бьют тревогу: мрачный прогноз неминуемого глобального потепления

03:10

Денежное дерево будет цвести круглый год: секретная подкормка для всех растенийВидео

02:43

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

02:04

Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
01:30

Мисс Вселенная-2025: участница досрочно покинула конкурс

00:54

Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки

00:32

"Динамо" феерично разгромило соперника в Лиге конференций: подробности матча

00:01

Не в столице и не в большом городе: где спряталась самая длинная улица УкраиныВидео

Реклама
06 ноября, четверг
23:29

Впервые в истории участия: украинка стала Вице-мисс Земля-2025

23:17

Лига конференций: "Шахтер" с большим преимуществом одержал вторую победу

23:08

Россияне активизируются: военный предупредил об угрозе на важном направлении

22:19

Женщина-конфетка: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

22:10

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночьюВидео

22:09

"По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме

21:53

СМИ раскрыли "семейную империю" Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника

21:52

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:43

Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцевВидео

21:06

Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу

20:59

Трансмиссия этого не прощает: какие привычки водителей незаметно "убивают" коробку

Реклама
20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:27

Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

19:49

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:47

Свежие огурцы без теплицы и огорода: эксперт раскрыл сорта и пошаговую схемуВидео

19:45

MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

19:34

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

19:26

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

19:25

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильноВидео

19:10

Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакльмнение

18:52

Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налетВидео

18:50

"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

18:38

"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

18:32

Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

18:26

Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

18:16

Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

18:11

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

17:52

Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

Реклама
17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

17:40

Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

17:30

О запотевших окнах можно забыть: один хитрый трюк полностью устранит конденсатВидео

17:02

Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

17:01

Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителяВидео

17:01

В России раздаются взрывы: неизвестные дроны уже второй раз атаковали российский НПЗ

16:58

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

16:48

Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

16:24

Удар США по режиму Мадуро сыграет на руку Путину: названа главная причина

16:21

Почему 7 ноября нельзя работать допоздна: какой церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять