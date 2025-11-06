У трех знаков зодиака скоро будут бабочки в животе: кого ждет счастье

Этим счастливчикам повезет в любви.

Любовный гороскоп

Ближе к выходным три знака зодиака почувствуют настоящее эмоциональное возрождение. Их ждут искренние разговоры, новые знакомства или неожиданные всплески чувств. Эта неделя - отличное время довериться сердцу. Главред выяснил, у кого будут бабочки в животе.

Телец

Нежность и стабильность станут сильной стороной Тельцов. Партнер может проявить благодарность, которую они так долго ждали. Одинокие Тельцы могут получить приглашение на свидание или же их будет ждать новое знакомство.

Совет: не бойтесь показывать свои чувства и говорить о том, что для вас важно - на этой неделе эмоциональная открытость будет вашим лучшим союзником, пишут на портале Made in Vilnius.

Весы

Если в последнее время были напряжения или недоразумения, сейчас время все исправить. Правильно подобранные слова и искренний разговор откроют путь к примирению.

Совет: ищите компромисс. Скажите, чего вы на самом деле хотите.

Знаки зодиака

Рыбы

Романтика возвращается в жизнь Рыб неожиданно. Могут возродиться чувства или начаться новые отношения.

Совет: позвольте событиям развиваться самостоятельно - меньше планов, больше приятных неожиданностей.

