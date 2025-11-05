Укр
Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Марина Фурман
5 ноября 2025, 03:45
Узнайте, попали ли вы в список счастливчиков.
Финансовый гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому повезет с деньгами в течение этой недели
  • Кто будет иметь возможность заключить выгодный контракт

Вселенная на этой неделе будет на стороне четырех знаков зодиака. Это время, когда решения в финансовой сфере будут трезвыми, а любые переговоры будут складываться благоприятно. Если вы планируете обновить контракты или запустить новые проекты - сейчас благоприятный момент. Главред со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кому повезет с финансами на этой неделе.

Телец

Тельцы наконец-то увидят результат своих усилий. Представителям этого знака зодиака не стоит бояться принимать решения, ведь они будут удачные и безопасные. Именно сейчас отличное время пересмотреть контракты, тарифы или сделать выгодные покупки.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Девы, как никто другой обожают аналитику. Небольшие, но систематические изменения принесут ощутимую пользу. Сейчас самое время позаботиться о пакетах услуг и страховании.

Совет: не бойтесь принимать решения, которые связаны с финансами.

Весы

Весы легко находят общий язык и получают выгоду для всех. Самое время договариваться о скидках, бонусах или дополнительных услугах - дипломатия поможет сэкономить.

На этой неделе можно уверенно договариваться с партнерами и оформлять договоры.

Козерог

Козерог сосредотачивается на главном: убирает финансовый хаос и работает только над тем, что реально дает прибыль. В течение этой недели откроются новые направления для удачных инвестиций.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Козерог гороскоп Весы финансовый гороскоп
