Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Вы узнаете:
- Кому повезет с деньгами в течение этой недели
- Кто будет иметь возможность заключить выгодный контракт
Вселенная на этой неделе будет на стороне четырех знаков зодиака. Это время, когда решения в финансовой сфере будут трезвыми, а любые переговоры будут складываться благоприятно. Если вы планируете обновить контракты или запустить новые проекты - сейчас благоприятный момент. Главред со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кому повезет с финансами на этой неделе.
Телец
Тельцы наконец-то увидят результат своих усилий. Представителям этого знака зодиака не стоит бояться принимать решения, ведь они будут удачные и безопасные. Именно сейчас отличное время пересмотреть контракты, тарифы или сделать выгодные покупки.
Дева
Девы, как никто другой обожают аналитику. Небольшие, но систематические изменения принесут ощутимую пользу. Сейчас самое время позаботиться о пакетах услуг и страховании.
Совет: не бойтесь принимать решения, которые связаны с финансами.
Весы
Весы легко находят общий язык и получают выгоду для всех. Самое время договариваться о скидках, бонусах или дополнительных услугах - дипломатия поможет сэкономить.
На этой неделе можно уверенно договариваться с партнерами и оформлять договоры.
Козерог
Козерог сосредотачивается на главном: убирает финансовый хаос и работает только над тем, что реально дает прибыль. В течение этой недели откроются новые направления для удачных инвестиций.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
