Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Вселенная на этой неделе будет на стороне четырех знаков зодиака. Это время, когда решения в финансовой сфере будут трезвыми, а любые переговоры будут складываться благоприятно. Если вы планируете обновить контракты или запустить новые проекты - сейчас благоприятный момент. Главред со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кому повезет с финансами на этой неделе.

Телец

Тельцы наконец-то увидят результат своих усилий. Представителям этого знака зодиака не стоит бояться принимать решения, ведь они будут удачные и безопасные. Именно сейчас отличное время пересмотреть контракты, тарифы или сделать выгодные покупки.

Дева

Девы, как никто другой обожают аналитику. Небольшие, но систематические изменения принесут ощутимую пользу. Сейчас самое время позаботиться о пакетах услуг и страховании.

Совет: не бойтесь принимать решения, которые связаны с финансами.

Весы

Весы легко находят общий язык и получают выгоду для всех. Самое время договариваться о скидках, бонусах или дополнительных услугах - дипломатия поможет сэкономить.

На этой неделе можно уверенно договариваться с партнерами и оформлять договоры.

Козерог

Козерог сосредотачивается на главном: убирает финансовый хаос и работает только над тем, что реально дает прибыль. В течение этой недели откроются новые направления для удачных инвестиций.

