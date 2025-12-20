Укр
Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-м

Анна Ярославская
20 декабря 2025, 11:01
Тельцы закроют дверь в прошлое. Астролог прогнозирует год завершения и очищения.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Тельцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Какие перемены произойдут в личной жизни
  • Когда улучшится финансовая ситуация
  • В какие периоды Тельцам не рекомендуется заключать брак или подписывать важные документы

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Телец. По ее словам, Тельцов ждет год перемен, поскольку медленные планеты меняют знаки - это и и Сатурн, и Нептун, и Уран, и Юпитер. В значит, будет меняться энергия и события.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяца.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, главное событие года: Уран покидает знак Тельца.

Уран - это планета нестабильности, хаоса. Уран почти 8 лет и влиял на отношения Тельцов. Может, у вас были отношения были на расстоянии или период одиночества.

"Теперь всё станет ясно. Всё, что было неопределённым в отношениях, прояснится. У кого-то завершатся отношения (развод), кто-то, наоборот, наконец-то встретит свою судьбу, и период одиночества закончится. Если вы не могли сделать выбор между поклонниками – Уран поможет определиться. Тема отношений станет стабильнее и серьёзнее. Уран уже отработал тему партнёрства и брака, уроки выучены", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Что будет происходить в сфере финансов

Новый фокус на 7 лет: Уран в секторе финансов. Эта планет приносит перемены. За прошлые семь лет многие из вас поменяли отношения, теперь настало время менять то, как и сколько вы зарабатываете.

Может, вы потеряете работу – но только для того, чтобы пришла лучшая. Может, откроете свой бизнес – пришло время уйти со службы и работать на себя. Может, поменяете профессию, переучитесь. Изменятся источники дохода (например, вместо аренды квартиры – её продажа; или появление алиментов, пассивного дохода).

Уран меняет знак 27 апреля, но влияние Тельцы почувствуют уже с Нового года. Планета приносит новый источник дохода и ресурсов. Также это касается вашей системы ценностей и самооценки. Вы откроете в себе новые таланты, поймёте, чего стоите. То, что было важно раньше (материальные покупки, стабильная нелюбимая работа), может уступить место ценности путешествий, общения, свободы.

В первой половине года (до 30 июня) Юпитер - планета удачи - будет способствовать везению в вопросах общения, краткосрочных поездок, контактов, а также в получении любых документов и покупке транспорта (например,автомобиля).

Во второй половине года (с 1 июля) Юпитер переходит в сектор семьи и недвижимости, принося удачу в получении ПМЖ или гражданства, приобретении или выгодной продаже недвижимости, расширении семьи(рождение ребенка, появление новых родственников, домашних животных), увеличении жилой площади, переезде, эмиграции.

Нептун (с 27 января) и Сатурн (с 15 февраля) входят в 12-й дом гороскопа Тельцов. Нептун пробудет в этом секторе долго (14 лет), Сатурн – пару лет.

Это дом:

  • самопознания, интуиции, духовности;
  • творчества (можете начать писать книгу);
  • изоляции, работы на удалёнке;
  • эмиграции, жизни вдали, поездок по "местам силы", ретритов;
  • здоровья, сна, питания (вы больше займётесь телом, массажами);
  • всёго потустороннего: сны, карты Таро, знаки, "магия" природы.

Вы начнёте иначе общаться с миром, ценить нематериальное (здоровье, благодарность, счастье). Может появиться дело, связанное с психологией, йогой, оздоровлением, медициной.

Сатурн приносит период очищения (тела и мыслей) и завершения прошлого цикла. Вы будете "закрывать дверь в прошлое", выбрасывать ненужное, чтобы через пару лет, когда Сатурн войдет в ваш знак, прийти обновлёнными, с ясным планом. По словам астролога, начнется подготовка к новому этапу зрелости.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградная Венера 3 октября – 14 ноября

Венера будет ретроградной в седьмом доме отношений и партнёрства.

Это неблагоприятное время для заключения брака (росписи). Свадьбу праздновать можно, но регистрацию лучше перенести.

Возможен пересмотр личных и деловых отношений. Не исключено, что в вашу жизнь вернуться бывшие партнеры.

Ретроградный Меркурий

Планета Меркурий будет ретроградной трижды:

  • 26 февраля – 20 марта;
  • 29 июня – 23 июля;
  • 24 октября – 13 ноября.

В эти периоды не рекомендуется: подписывать важные документы, делать крупные покупки (квартира, машина), планировать плановые операции (особенно пластические).

Перл добавила, что в 2026 году также ожидаются четыре затмения и активный период, связанный с Марсом в Тельце (19 мая - 29 июня).

"Вот такой год вас ждёт, дорогие Тельцы! Год, когда проясняются отношения, меняются источники дохода и начинается глубокое духовное обновление", - резюмировала астролог.

Гороскоп для Тельцов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп гороскоп Телец Анжела Перл гороскоп 2026
