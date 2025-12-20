Укр
Наступит новая глава в жизни: какие знаки зодиака могут полагаться на удачу

Мария Николишин
20 декабря 2025, 05:30
Астрологи говорят, что именно этот день символизирует завершение разделов.
Кому повезет 20 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто создаст пространство для достатка 20 декабря
  • Кому удастся открыть новый жизненный путь

Трех китайских знаков зодиака ждет удача и процветание 20 декабря. Суббота - День закрытия, который несет энергию Водяной Свиньи. Именно этот день символизирует завершение разделов, пишет YourTango.

По словам астрологов, Дни закрытия помогают закрепить решения, защитить свою энергию и отойти от шаблонов, которые больше не работают. В то же время, энергия Водяной Свиньи приносит в жизнь эмпатию, щедрость и эмоциональную осознанность.

Удача и процветание в это время приходят, когда вы решаете, что что-то завершено. Они приносит тихое облегчение, передает Главред.

Кого ждет процветание 20 декабря

Свинья

Суббота для вас ощущается как выдох после задержки дыхания. Вы можете наконец понять, что определенный план, обязательства или ожидания больше не принадлежат вашему будущему. Процветание начинается, когда вы перестаете пытаться спасти что-то, что не может вам помочь. Как только вы закрываете эту дверь, ваша энергия возвращается.

Лошадь

20 декабря вам удастся немного замедлиться. Вы перестанете настаивать на результате и позволите себе отдохнуть. Именно эта пауза изменит все. Процветание приходит к вам через перенаправление. Закрывая один путь, вы открываете другой, который кажется более естественным и менее утомительным.

Кролик

В этот день вы осознаете, сколько эмоциональной энергии вкладывали в то, что больше не требует внимания. День закрытия 20 декабря поддерживает вашу потребность в мире. Когда вы избавляетесь от лишних забот или обязательств, ваша интуиция обостряется, а приоритеты проясняются. Отпуская все, вы создаете пространство для более мягкого и устойчивого изобилия.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

