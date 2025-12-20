Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Анна Ярославская
20 декабря 2025, 13:36
109
Близнецов ждет год честности с собой. Важно не упустить свой шанс. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие основные перемены принесет Близнецам Уран
  • Как Юпитер повлияет на финансовую сферу
  • Какие важные события произойдут в жизни Близнецов в 2026 году

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Близнецы.

"Новая эра для вас начинается! Этот год будет мощным для всех, но для вас — это период освобождения, свободы и индивидуальности", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

видео дня

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: Год, когда вы расправите крылья: судьбоносный Таро-прогноз для Близнецов на 2026-й.

По словам Перл, главное событие 2026 года для Близнецов - Уран входит в ваш знак впервые за 84 года. Уран – это планета революций, новшеств, открытий, свободы и правды. Она пробудет в первом доме гороскопа Близнецов в течение семи лет.

"Это шанс стать собой настоящим, без масок и подстраивания под других", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Вас ждут сильные перемены во внешности: смена стиля, имиджа, причёски. Возможны пластические операции, изменения в весе. Может, вы даже смените имя или возьмёте псевдоним.

Окружение Близнецов начнёт меняться в соответствии с вашей новой энергией. Старые связи, исчерпавшие себя, уйдут, освобождая место новым, созвучным вам людям. Уран освобождает от уз, мешающих развиваться.

Не исключена смена деятельности: уход с работы, открытие своего дела, полная смена профессии.

Для Близнецов в возрасте от 40 до 43 лет - оппозиция Урана ("кризис среднего возраста"), которая может проявиться в спонтанных, ярких поступках, заявлениях о своей свободе.

Уран убирает страх и даёт смелость для грандиозных решений (например, кругосветного путешествия).

С приходом Урана в первый дом возможны яркие, нестандартные романы — с большой разницей в возрасте, с представителями другой культуры или взглядов на жизнь.

Юпитер принесет удачу

До 30 июня Юпитер будет находиться во втором доме гороскопа, который отвечает за финансы, ресурсы, самооценку. Близнецов ждет период финансового изобилия, удачных продаж, инвестиций, поддержки. Повысится ваша самооценка, исчезнут сомнения в своей ценности.

С 1 июля Юпитер переходит в третий дом гороскопа. Это общение, контакты, транспорт, родственники. Вас ждет расширение круга общения, активная социальная жизнь. Везение в обучении, писательстве, блогерстве. Возможно состоится покупка новой машины, появление новых родственников, удача в оформлении документов, виз.

Сатурн (с 15 февраля) и Нептун (с 27 января) в 2026 году будут находиться в 11-м доме гороскопа. Вы станете частью большой группы, организации, сообщества (творческого, духовного, благотворительного, профессионального). Это может быть связано с эзотерикой, психологией, религией, искусством, спортом или с серьёзной, регулярной работой в команде.

Ваша общественная жизнь выйдет на новый уровень, возможно, вы возглавите какое-то движение или проект. Это может перерасти в новую профессию или бизнес, особенно связанный с онлайн-сетями.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В 2026 году Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября. Это неблагоприятное время для бракосочетания (росписи). Вам нужно будет пересмотреть рабочие вопросы и любовные отношения. Возможно, в вашу жизнь вернутся бывшие.

Меркурий будет ретроградным трижды:

  • 26 февраля – 20 марта;
  • 29 июня – 23 июля;
  • 24 октября – 13 ноября.

В эти периоды не рекомендуется подписывать важные документы, делать крупные покупки или планировать операции.

Период максимальной активности наступит, когда Марс будет в Близнецах - с 29 июня по 12 августа. Вы будете полны энергии, сил и инициативы.

В целом, по словам астролога, 2026 год — это время стать собой без оглядки. Ваша жизнь получит мощный импульс к свободе, новым знакомствам и ярким переменам.

Гороскоп для Близнецов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Близнецы Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ нанесла новый удар по порту Пивденный: есть "прилеты" и попадания

РФ нанесла новый удар по порту Пивденный: есть "прилеты" и попадания

13:56Украина
РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

12:48Украина
РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

12:14Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Последние новости

15:16

Деньги на ветер: какую одежду не стоит покупать на распродаже

14:55

Простой трюк сработает за минуты: посуда сияет без дорогих чистящих средств

14:39

Ну путиниста Глызина в самолете набросилась женщина: момент попал на видеоВидео

13:56

РФ нанесла новый удар по порту Пивденный: есть "прилеты" и попадания

13:54

Цены поползли вверх: ключевой продукт на Сочельник неожиданно подорожал

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
13:51

Больше понравиться: Елена Тополя рассказала, как ее дети отреагировали на развод

13:36

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-йВидео

12:48

РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

12:40

В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту

Реклама
12:31

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

12:14

РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

12:07

Токсичные символы Рождества: что нельзя держать дома, если у вас есть кошка и собака

11:53

Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

11:38

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

11:01

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-мВидео

10:37

Кремль ускорил подготовку к нападению на Европу: Буданов назвал первые цели РФ

10:35

Скоро на страну обрушится новая магнитная буря: стала известна дата

10:00

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель

09:54

Россияне угрожают высадкой десанта в Одессе: в ЦПД оценили угрозу

09:42

Что ждёт Овнов в 2026 году: астролог назвала самые важные и опасные периодыВидео

Реклама
08:47

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:12

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

08:10

Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икрымнение

07:32

Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

07:28

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

07:01

Гороскоп Таро на сегодня 21 декабря: Раку - новые привычки, Весам - принятие

06:10

Как СБУ устроили дорогостоящий фейерверк оккупантам в Севастополемнение

05:52

Гороскоп на завтра 21 декабря: Скорпионам - финансовые потери, Водолеям - веселье

05:30

Наступит новая глава в жизни: какие знаки зодиака могут полагаться на удачу

04:41

Все считают эти продукты "здоровыми": диетолог назвала неожиданных врагов при похудении

04:18

Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овцы у забора за 51 секунду

03:39

Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

02:50

Революция в медицине: найден сенсационный способ выявления деменции

02:22

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

02:22

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

01:50

Важный выбор: какой камень подходит вам по знаку зодиака

01:18

Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма

00:31

Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

00:10

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Реклама
00:08

Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

00:03

"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

19 декабря, пятница
23:47

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

22:57

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:46

Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

22:45

Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

22:35

Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

22:23

В Киеве возле Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять