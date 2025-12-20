Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Близнецов ждет год честности с собой. Важно не упустить свой шанс. Детали раскрыла Анжела Перл.

Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие основные перемены принесет Близнецам Уран

Как Юпитер повлияет на финансовую сферу

Какие важные события произойдут в жизни Близнецов в 2026 году

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Близнецы.

"Новая эра для вас начинается! Этот год будет мощным для всех, но для вас — это период освобождения, свободы и индивидуальности", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По словам Перл, главное событие 2026 года для Близнецов - Уран входит в ваш знак впервые за 84 года. Уран – это планета революций, новшеств, открытий, свободы и правды. Она пробудет в первом доме гороскопа Близнецов в течение семи лет.

"Это шанс стать собой настоящим, без масок и подстраивания под других", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Вас ждут сильные перемены во внешности: смена стиля, имиджа, причёски. Возможны пластические операции, изменения в весе. Может, вы даже смените имя или возьмёте псевдоним.

Окружение Близнецов начнёт меняться в соответствии с вашей новой энергией. Старые связи, исчерпавшие себя, уйдут, освобождая место новым, созвучным вам людям. Уран освобождает от уз, мешающих развиваться.

Не исключена смена деятельности: уход с работы, открытие своего дела, полная смена профессии.

Для Близнецов в возрасте от 40 до 43 лет - оппозиция Урана ("кризис среднего возраста"), которая может проявиться в спонтанных, ярких поступках, заявлениях о своей свободе.

Уран убирает страх и даёт смелость для грандиозных решений (например, кругосветного путешествия).

С приходом Урана в первый дом возможны яркие, нестандартные романы — с большой разницей в возрасте, с представителями другой культуры или взглядов на жизнь.

Юпитер принесет удачу

До 30 июня Юпитер будет находиться во втором доме гороскопа, который отвечает за финансы, ресурсы, самооценку. Близнецов ждет период финансового изобилия, удачных продаж, инвестиций, поддержки. Повысится ваша самооценка, исчезнут сомнения в своей ценности.

С 1 июля Юпитер переходит в третий дом гороскопа. Это общение, контакты, транспорт, родственники. Вас ждет расширение круга общения, активная социальная жизнь. Везение в обучении, писательстве, блогерстве. Возможно состоится покупка новой машины, появление новых родственников, удача в оформлении документов, виз.

Сатурн (с 15 февраля) и Нептун (с 27 января) в 2026 году будут находиться в 11-м доме гороскопа. Вы станете частью большой группы, организации, сообщества (творческого, духовного, благотворительного, профессионального). Это может быть связано с эзотерикой, психологией, религией, искусством, спортом или с серьёзной, регулярной работой в команде.

Ваша общественная жизнь выйдет на новый уровень, возможно, вы возглавите какое-то движение или проект. Это может перерасти в новую профессию или бизнес, особенно связанный с онлайн-сетями.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В 2026 году Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября. Это неблагоприятное время для бракосочетания (росписи). Вам нужно будет пересмотреть рабочие вопросы и любовные отношения. Возможно, в вашу жизнь вернутся бывшие.

Меркурий будет ретроградным трижды:

26 февраля – 20 марта;

29 июня – 23 июля;

24 октября – 13 ноября.

В эти периоды не рекомендуется подписывать важные документы, делать крупные покупки или планировать операции.

Период максимальной активности наступит, когда Марс будет в Близнецах - с 29 июня по 12 августа. Вы будете полны энергии, сил и инициативы.

В целом, по словам астролога, 2026 год — это время стать собой без оглядки. Ваша жизнь получит мощный импульс к свободе, новым знакомствам и ярким переменам.

Гороскоп для Близнецов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

