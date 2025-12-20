Укр
Что ждёт Овнов в 2026 году: астролог назвала самые важные и опасные периоды

Анна Ярославская
20 декабря 2025, 09:42обновлено 20 декабря, 10:48
2026-й год перевернёт жизнь Овнов с ног на голову, прогнозирует Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл опубликовала гороскоп для Овнов на 2026 год / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Какие планеты войдут в знак Овна в 2026 году
  • Какие важные периоды ретроградности планет следует учитывать Овнам
  • В какие даты нельзя планировать операции и подписание важных документов

Новый 2026 год станет для Овнов периодом колоссальных перемен и началом нового жизненного цикла. В жизни представителей этого знака зодиака начнется период возможностей, который нельзя упустить.

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на год для Овнов.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: От испытаний в августе до триумфа в октябре: расклад Таро на 2026 год для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, две медленные планеты входят в знак Овна надолго: Сатурн - на пару лет, Нептун - на 14 лет.

С 27 января Нептун усилит интуицию, вдохновение, мечты, эмоции. Способствует уходу в эзотерику, религию, психологию, искусство. Эта палнета призывает Овнов слушать свое сердце и направлять энергию в сторону душевного отклика.

Сатурн войдет в первый дом гороскопа Овнов с 15 февраля. Он помогает строить фундамент новой жизни, определять личные ценности, находить свой стержень и правду. Это период самоопределения, когда Овны начнут поступать согласно своим убеждениям, не подстраиваясь под социум.

По словам астролога, под влиянием этих планет Овнов ждут перемены во внешности, теле, стиле жизни. Возможно похудение, занятия спортом, смена имиджа или косметические процедуры.

С 27 апреля Уран выйдет из сектора денег, принося стабильность в финансах после семи лет нестабильности.

Перед Овнами откроются новые возможности для поездок, путешествий, знакомств с необычными людьми. Эта планета способствует обучению, получению виз, возможному переезду. Ожидается расширение круга общения, смена окружения. Возможны неожиданные события, связанные с родственниками.

Юпитер несколько раз будет оказывать влияние на Овнов. До 30 июня он принесет удачу в вопросах недвижимости (покупка/продажа), расширении семьи, переезде, возможном получении гражданства или ПМЖ. А с 1 июля наступит период любви, романтических знакомств, влюбленности и детей. Усилится интерес к творчеству, искусству, спорту. Возможны новости о беременности, рождении ребенка или появлении новых детей в окружении.

Астролог советует проявить осторожность в период ретроградной Венеры. С 3 октября по 14 ноября наступит неблагоприятный период для заключения брака (роспись нежелательна, свадьбу можно праздновать без официальной регистрации).

Также Венера окажет влияние на финансовую сферу. Кроме того, возможны разводы, расставания, пересмотр как личных, так и деловых партнерских отношений.

Ретроградный Меркурий 2026 году:

  • 26 февраля – 20 марта;
  • 29 июня – 23 июля;
  • 24 октября – 13 ноября.

В эти периоды не рекомендуется подписывать важные документы, делать крупные покупки (дом, квартира, машина), планировать плановые операции, важные финансовые инвестиции.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Следующий год принесет четыре затмения. Даты, когда нежелательно планировать операции: 17 февраля, 3 марта, 12 августа, 28 августа.

Сильнее всего почувствуют влияние Сатурна те Овны, которые родились с 21 марта по 5 апреля. У вас возможен карьерный рост, смена социального статуса (брак, родительство, открытие бизнеса).

"Очень много нового в вашей жизни будет, очень много поворотов. Желание нового появится. И самое главное - не стоит бояться. Это период возможностей. Вы - самый главный знак зодиака в 2026 году. Пользуйтесь этими возможностями. Мечтайте масштабно, загадывайте такие желания, в которые даже самому страшно поверить", - посоветовала Анжела Перл.

Гороскоп для Овнов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

