Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

День посвящения под знаком Земляного Кролика помогает людям открыться другим.

https://horoscope.glavred.info/ubezhat-ne-udastsya-sudba-podgotovila-syurpriz-dlya-treh-znakov-zodiaka-10712702.html Ссылка скопирована

Какие знаки зодиака встретят настоящую любовь / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто восстановит эмоциональную мудрость в четверг

Кого будет окружать тихая нежность

В жизнь трех китайских знаков зодиака в четверг, 6 ноября, ворвется удача и любовь. В это время наступит День посвящения под знаком Земляного Кролика, который принесет нежную и решительную энергию, пишет YourTango.

Астрологи говорят, что энергия Кролика помогает людям открыться там, где они когда-то закрывались, и выбрать заботу вместо страха.

видео дня

Настоящая любовь в этот день находится в маленьких, последовательных действиях, которые позволяют чувствовать себя в безопасности, передает Главред.

Каким знакам зодиака повезет в любви:

Кролик

В этот день вы снова почувствуете себя замеченным. День Земляного Кролика усиливает эмоциональную мудрость вашего знака и напоминает, что уязвимость - это ваша сила, а не слабость. Любовь движется через устойчивые жесты, такие как доброе слово, небольшое приглашение и ощущение, что что-то закрытое снова открылось.

Собака

Энергия Кролика напоминает вам, что любви также нужна легкость. Что-то, что вы крепко держали, наконец начинает освобождаться, и вместе с этим приходит эмоциональное обновление. Правильный человек не заставит вас сомневаться в своей ценности, он заставит вас чувствовать себя спокойно.

Свинья

6 ноября вас будет окружать тихая нежность. Вы сможете получать заботу так же легко, как и дарить ее. Если любовь ощущалась неравномерной, четверг уравновешивает весы. Чьи-то усилия наконец сравняются с вашими, и это ощущается как облегчение. Небольшое сообщение, жест или стечение обстоятельств могут напомнить вам, что вас любят так, как вы даже не осознавали.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред